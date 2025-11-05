صفعة لترامب.. الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر أول حاكمة لولاية فيرجينيا

- انتُخبت أبيغيل سبانبرغر كأول حاكمة ديمقراطية لفيرجينيا، مركزة على القضايا الاقتصادية، السلامة العامة، وحقوق الإجهاض، مع تعهدها بالدفاع عن العمال الفيدراليين وتقليص التكاليف. - شهدت الانتخابات الأمريكية تغييرات بارزة بفوز زهران ممداني كأول عمدة مسلم لنيويورك، وأفتاب بوريفال في سينسيناتي، وأندريه ديكنز في أتلانتا، وكوري أكونور في بيتسبرغ. - واجهت وينسوم إيرل سيرز صعوبة في تقديم رسالة متماسكة، بينما فازت غزالة هاشمي بمنصب نائبة حاكم فيرجينيا، مما يعزز الحضور الديمقراطي.

انتُخبت الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر حاكمة لولاية فيرجينيا الثلاثاء، بحسب تقديرات شبكات "إن بي سي نيوز" و"سي أن أن" و"سي بي إس نيوز"، في انتخابات تُعد بمثابة مقياس للأشهر التسعة الأولى من حكم الرئيس دونالد ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض. وكانت العميلة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أبيغيل سبانبرغر (46 عاما) المرشحة الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي لتصبح أول حاكمة لهذه الولاية الواقعة على الساحل الشرقي للولايات المتحدة والتي قادها الجمهوري غلين يونغكين على مدى السنوات الأربع الماضية.

وتعهدت سبانبرغر التي تقدّم نفسها حصناً ضد سياسة ترامب العدوانية لتقليص عدد الموظفين الفيدراليين، أن تكون "حاكمة تدافع" عن آلاف العمال الفيدراليين الذين تم تسريحهم من جانب وزارة الكفاءة الحكومية التي كانت يرأسها إيلون ماسك في عهد ترامب. ومع ما يُقدر بـ 95% من الأصوات، حصلت سبانبرغر على 57.4% من الأصوات، مقارنة بـ 42.4% لمنافستها الجمهوري وينسوم إيرل سيرز، بحسب ما أوردته "إن بي سي نيوز". وكانت ولاية فيرجينيا واحدة من ولايتين، إلى جانب نيوجيرسي، شهدتا أول انتخابات حاكمة في الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب.

ركزت سبانبرغر، البالغة من العمر 47 عاماً، حملتها بشكل كبير على القضايا الاقتصادية والقدرة على تحمل التكاليف، بالإضافة إلى السلامة العامة ودعمها لحقوق الإجهاض. انتقدت حملتها والجماعات المتحالفة معها إيرل سيرز بسبب سجلها المحافظ في القضايا الاجتماعية وولائها لترامب. وقالت سبانبرغر في خطاب النصر في ريتشموند: "الليلة، أرسلنا رسالة. أرسلنا رسالةً للعالم أجمع مفادها أن فيرجينيا في عام 2025 اختارت البراغماتية على التحزب. اخترنا الكومنولث على الفوضى".

Virginia Governor-elect Abigail Spanberger (D): "Just a few minutes ago Adam said to our daughters, 'You're mom's going to be the governor of Virginia.' I can guarantee those words have never been spoken in Virginia ever before." pic.twitter.com/XrLLSR8nQk — CSPAN (@cspan) November 5, 2025

وتماشياً مع المحاور الرئيسية لحملتها الانتخابية، وعدت سبانبرغر "بالتركيز بلا هوادة" على "خفض التكاليف، والحفاظ على سلامة مجتمعاتنا، وتعزيز اقتصادنا لكل مواطن فيرجينيا". واجهت إيرل سيرز، البالغة من العمر 61 عاماً، نائبة حاكم ولاية فيرجينيا، صعوبةً كبيرةً طوال فترة السباق الانتخابي في إيجاد رسالة متماسكة. وقد حاولت التأكيد على إنجازات إدارة الحاكم الجمهوري غلين يونغكين، متوجهة إلى الناخبين بالقول إن انتخابها سيُمثل استمراراً لسجله، بما في ذلك تنمية القطاع الخاص في الاقتصاد والدفاع عن "حقوق الآباء" في المدارس. كما فازت عضوة مجلس الشيوخ الديمقراطية غزالة هاشمي بمنصب نائبة حاكم ولاية فيرجينيا.

وفاز زهران ممداني، وهو اشتراكي ديمقراطي يبلغ من العمر 34 عاماً، في سباق عمدة مدينة نيويورك، فجر اليوم الأربعاء، متوجاً صعوداً مذهلاً من نائب غير معروف في الولاية إلى أحد أكثر الديمقراطيين شهرة في الولايات المتحدة. وسيصبح ممداني أول عمدة مسلم لأكبر مدينة أميركية. وهزم الحاكم الديمقراطي السابق آندرو كومو (67 عاماً)، الذي خاض السباق بصفة مستقل بعد خسارته الترشيح أمام ممداني في الانتخابات التمهيدية. وكانت الحملة الانتخابية بمثابة منافسة بين الأجيال والأيديولوجيات في الحزب الديمقراطي في الوقت الذي يسعى فيه الحزب إلى إعادة رسم صورته المتضررة.

كما فاز الديمقراطي أفتاب بوريفال في انتخابات رئاسة بلدية سينسيناتي على كوري بومان، الأخ غير الشقيق لنائب الرئيس جيه دي فانس. وفي أتلانتا، فاز أندريه ديكنز بولاية ثانية في سباق رئاسة البلدية. وفاز الديمقراطي كوري أكونور بسباق رئاسة بلدية بيتسبرغ.

(فرانس برس، العربي الجديد)