رفضت وزارة الدفاع التايوانية، أمس الثلاثاء، اقتراحاً من حزب معارض بخفض ميزانية عسكرية مخططة بقيمة 1.25 تريليون دولار تايواني (40 مليار دولار) إلى أربعمائة مليار دولار تايواني، والتخلي عن خطط نظام الدفاع الجوي متعدد الطبقات تي دوم. وقالت الوزارة إن الخطة "لن تكون غير قابلة للتطبيق فحسب، بل قد تقوض أيضاً جاهزية الجزيرة الدفاعية في مواجهة الضغوط العسكرية المتزايدة من بكين". وجاء هذا التحذير في الوقت الذي ظل فيه المجلس التشريعي التايواني في حالة جمود بشأن مشروع قانون التمويل الخاص، والذي عُرقل للمرة العاشرة من قبل نواب المعارضة. وقد أدى هذا الإجراء الأخير إلى مزيد من التأخير، مما دفع النقاش حول مشروع قانون التمويل الخاص إلى الدورة التشريعية المقبلة بعد عطلة رأس السنة القمرية في شهر فبراير/ شباط المقبل.

وكشف حزب الشعب التايواني وهو حزب معارض، مطلع الأسبوع الحالي، عن نسخته من مشروع قانون خاص بمشتريات الدفاع، يقترح خفض سقف الميزانية الدفاعية على مدى ثماني سنوات، وأدرج خمسة أنظمة أسلحة محددة للشراء. وتشمل هذه الأسلحة مدافع هاوتزر ذاتية الدفع، وأنظمة صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمار)، وصواريخ الطائرات بدون طيار المضادة للدروع، وصواريخ جافلين المضادة للدبابات، وصواريخ تاو بي تو المضادة للدبابات.

ويتضمن اقتراح حزب الشعب إجراء تقييمات لأنظمة الأسلحة المطلوبة بشكل عاجل، والتي يمكن أن تحسن من سرعة القدرات القتالية للجيش التايواني ويمكن الحصول عليها بموافقة الحكومات الأجنبية. كما أنه يزيل الإشارات إلى برنامج الدفاع الجوي "درع تايوان" أو "قبة تي" الموجودة في مشروع قانون الميزانية العسكرية الخاصة لمجلس الوزراء بقيمة 1.25 تريليون دولار تايواني، والذي قُدم إلى المجلس التشريعي بعد وقت قصير من إعلان الزعيم التايواني ويليام لاي تشينغ تي، خطة التمويل في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.

وقد أوضحت وزارة الدفاع التايوانية أن البنود الخمسة المدرجة في المقترح الجديد "لا تعكس سوى عناصر جزئية من خطة مجلس الوزراء، والتي حظيت بدعم علني من الكونغرس الأميركي ووزارة الخارجية الأميركية والمعهد الأميركي في تايوان". وبموجب اقتراح مجلس الوزراء، ستمول الميزانية الخاصة سبع فئات واسعة من الأنظمة، بما في ذلك المدفعية الدقيقة، والصواريخ بعيدة المدى، والدفاع الجوي والصاروخي، والمنصات غير المأهولة، وأنظمة القيادة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وقدرات الإسناد والمعدات التي تم تطويرها بالاشتراك مع الولايات المتحدة.

في المقابل، رفض حزب الشعب انتقادات الوزارة واتهم الحكومة بالمزايدة السياسية وتضخيم الميزانية. وقال في بيان إن مجلس الوزراء ووزارة الدفاع "منخرطان في منافسة حول من يستطيع إنتاج المزيد من الخطابات الفارغة ومن تكون تناقضاته الذاتية أعلى صوتاً". ولفت البيان إلى أن الجنرالات المتقاعدين راجعوا اقتراح مجلس الوزراء ووجدوا أنه يفتقر إلى التفكير الاستراتيجي والتخطيط طويل الأجل لتطوير القوات والالتزام بإجراءات الشراء، واصفاً إياه بأنه عملية طلب قائمة سياسية من أعلى إلى أسفل تتجاهل المشورة المهنية.

كما شكك الحزب في خطة الحكومة لشراء طرازات معينة من الطائرات بدون طيار التي ورد أنها أدت أداءً ضعيفاً في الحرب الأوكرانية، وتساءل عما إذا كان الشراء مصمماً لصالح موردين محددين أو للتخلص من المخزون الزائد.

من جهته، أعلن حزب الكومينتانغ، وهو حزب المعارضة الرئيسي في الجزيرة، أنه يدرس تقديم نسخته الخاصة من مشروع القانون. وقال المتحدث باسم حزب الكومينتانغ، نيو هسو تينغ، إن الحزب لا يعارض الإنفاق الدفاعي، ولكنه يعارض "الشيكات المفتوحة" التي يمكن أن تزاحم أولويات الميزانية الأخرى. وأضاف: "بصفتنا المعارضة، فإن مسؤوليتنا هي ضمان عدم وجود تفويض مفرط وعدم حدوث ضرر طويل الأمد للمالية العامة".

وتفاقمت الأزمة السياسية يوم الثلاثاء عندما استخدم نواب حزب الكومينتانغ وحزب الشعب التقدمي مرة أخرى أغلبيتهم المشتركة في المجلس التشريعي لمنع وضع مشروع قانون الدفاع الخاص بمجلس الوزراء على جدول الأعمال، مسجلاً بذلك المرة العاشرة التي يتم فيها تعطيله.

وقالت النائبة عن الحزب الديمقراطي التقدمي لو مي لينغ، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام في تايبيه، أمس الثلاثاء، إن الهيئة التشريعية فقدت وظيفتها، حيث تم تجميد كل من الميزانية المالية لعام 2026 ومشروع قانون الدفاع الخاص، مما أدى إلى تأخير العديد من البرامج الحكومية. وأضافت أنه مع التهديد العسكري الصيني، هناك حاجة ملحة إلى تعزيز القدرة الدفاعية والقدرات غير المتكافئة، ولكن هذا الأمر تحول مراراً وتكراراً إلى مناورة سياسية.

ومع انتهاء الدورة التشريعية الحالية يوم الجمعة المقبل، وبقاء مشروع قانون التمويل الخاص عالقاً في حالة من الجمود الإجرائي، فمن المتوقع الآن تأجيل المناقشة إلى الدورة القادمة، حيث يمكن أن تدخل ما يصل إلى ثلاث نسخ متنافسة من مشروع قانون الدفاع في مراجعة اللجنة إذا تمكنت الأطراف من الاتفاق على السماح لأي منها بالمضي قدماً.

هذا وقد أثار سعي تايبيه إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي، تساؤلات في تايوان حول جدوى هذه الخطوة وتأثيرها المحتمل على الإنفاق الحكومي الآخر، وما إذا كانت الزيادة في الميزانية، التي تهدف إلى إظهار تصميم تايوان على الدفاع عن نفسها، ستكون كافية لإرضاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي دعا مراراً إلى رفع ميزانية الدفاع لدى الدول الحليفة. يأتي ذلك مع تزايد مخاوف تايبيه من تعامل إدارة ترامب الانتهازي مع الحلفاء، على غرار ما حدث أخيراً مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.