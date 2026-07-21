صراع جمهوري على مقعد غراهام في مجلس الشيوخ يختبر نفوذ ترامب

- اشتعل السباق على مقعد السيناتور الراحل ليندسي غراهام بعد إعلان شقيقته دارلين غراهام نيتها الترشح، مما أثار قلق قيادات الحزب الجمهوري بسبب افتقارها للخبرة السياسية، رغم دعم ترامب لها. - انضم عضو مجلس النواب راسل فراي، المعروف بولائه لترامب، إلى السباق بجانب مرشحين آخرين، مما يجعل السباق مفتوحاً على كل الاحتمالات، خاصة بعد خسارة مرشحي ترامب في سباقات سابقة. - يترقب الجميع الموقف القانوني لترشح دارلين غراهام، حيث تتطلب قواعد الحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبية مشاركة المرشحين في التصويت في اثنتين من الانتخابات التمهيدية الثلاث الأخيرة.

اشتعل السباق بين الجمهوريين على مقعد السيناتور ليندسي غراهام الذي توفي هذا الشهر، بعد إعلان شقيقته السيناتورة دارلين غراهام، التي عُيّنت هذا الأسبوع لشغل مقعده حتى يناير/كانون الثاني المقبل، نيتها الترشح للمنصب، ما أثار حالة من القلق لدى قيادات الحزب بسبب افتقارها التام إلى الخبرة السياسية رغم إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعمه الكامل لها في 17 يوليو/تموز الجاري.

ويمثل السباق الجديد اختباراً جديداً لنفوذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلن دعمه الكامل لها للترشح للفوز بالمقعد، وتُجرى الانتخابات التمهيدية الجمهورية الشهر المقبل، وأعلنت دارلين غراهام سعيها للفوز بولاية كاملة لشغل مقعد شقيقها الراحل، غير أن مرشحين جمهوريين آخرين يرون أن هذه فرصة سانحة للتنافس على المقعد حتى وإن كانت على غير هوى الرئيس.

وأعلن عضو مجلس النواب راسل فراي، أحد أكثر أعضاء الكونغرس ولاءً لترامب، الاثنين، دخوله السباق، لينضم إلى مجموعة أخرى قررت الترشح، من بينها عضو مجلس النواب رالف نورمان ورجل الأعمال مارك لينش الذي خسر الانتخابات التمهيدية أمام السيناتور الراحل، بينما لا يزال عدد آخر من الجمهوريين يدرس الترشح، من بينهم الحاكم السابق مارك سانفورد ونائبة الحاكم بام إيفيت التي خسرت محاولتها للترشح لمنصب حاكم ولاية كارولينا الجنوبية أخيراً رغم تأييد ترامب لها.

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ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن ناشط جمهوري طلب عدم ذكر اسمه أن "الناس باتوا يدركون أن السباق أصبح مفتوحاً على كل الاحتمالات، خصوصاً أن الناس رأوا تأييد ترامب لبام إيفيت وخسارتها في سباق منصب الحاكم"، بينما قال رئيس الحزب الجمهوري في مقاطعة دورشستر بالولاية سي جي ويستفول إن الناس اعتبروا تعيين أخت ليندسي غراهام حتى نهاية دورة الكونغرس تكريماً له، غير أن تدخل الرئيس ودعمها دفع معظمهم إلى التشكك، خاصة أن توجهها السياسي غير معروف ولا آراؤها.

ويختبر ترشح غراهام قوة التأييد المباشر من ترامب بعد خسارة مرشحيه لمنصب الحاكم في ولايات كارولينا الجنوبية وأيوا وجورجيا، غير أن حركة "اجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" (ماغا) لا تزال مسيطرة على السياسة في هذه الولاية، ويخوض جميع الجمهوريين السباق وهم يتنافسون على من هو الأكثر تأييداً للرئيس ودفاعاً عن أجندته. وذكر المرشح نورمان للصحافيين، الاثنين، أنه طلب الحصول على تأييد ترامب الذي "يساعد كثيراً" في الفوز، مضيفاً أن القرار النهائي يعود للناخبين، بينما قدم عضو مجلس النواب فراي نفسه في فيديو ترشحه بوصفه محارباً في حركة "ماغا" ومؤيد لترامب، ناشراً صوراً له وهو يبتسم بجانب الرئيس.

ويترقب الجميع الموقف القانوني لترشح دارلين غراهام، إذ سبق أن أقر الحزب الجمهوري في كارولاينا الجنوبية قاعدة (المادة 11-أ-6) دخلت حيز التنفيذ في الأول من يوليو/تموز الجاري، تشترط على المرشحين للمناصب أن يكونوا قد شاركوا في التصويت في اثنتين على الأقل من الانتخابات التمهيدية الثلاث الأخيرة للحزب على مستوى الولاية، وإلا وجب طلب إعفاء من اللجنة التنفيذية للحزب في الولاية. وبحسب مصادر حملة غراهام التي تحدثت لصحيفة "بوست آند كورير"، فإنها صوّتت في تمهيديات 2024 و2026 وفي جولة الإعادة هذا العام، ولم تصوّت في تمهيديات 2022، وهو ما يجعلها مؤهلة على الأرجح من دون الحاجة إلى إعفاء.

وأعلن الحزب الجمهوري في مقاطعة دورشستر أنه سيطلب رسمياً من لجنة القواعد التابعة للحزب على مستوى الولاية مراجعة أهلية غراهام، بينما قال متحدث باسم حملة غراهام إنها تستوفي شروط المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية للترشح، وأنها تمتلك خبرة حقيقية في القيادة.