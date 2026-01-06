- صدام حفتر، نجل اللواء خليفة حفتر، زار الأردن لتعزيز التعاون في التدريب العسكري ورفع القدرات، حيث استقبله رئيس هيئة الأركان الأردنية، اللواء يوسف الحنيطي، في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين. - وقع الفريق خيري التميمي اتفاقية تعاون طبي بين قيادة حفتر والقوات المسلحة الأردنية، تدخل حيز التنفيذ في 2026، بينما كثف صدام زياراته الخارجية، شملت تركيا، واشنطن، إسلام آباد، والقاهرة، لتعزيز التعاون العسكري. - في إسلام آباد، وقع صدام اتفاقية عسكرية بقيمة أربعة مليارات دولار لشراء طائرات ودبابات، بينما عُين نائباً للقائد العام للجيش الوطني ورُقي إلى رتبة فريق أول.

أجرى صدام، نجل اللواء المتقاعد خليفة حفتر، زيارة رسمية إلى المملكة الأردنية "لبحث آفاق التعاون" في مجالات التدريب العسكري ورفع القدرات، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي لقيادة حفتر.

وفيما أشار مكتب حفتر الإعلامي إلى أن الزيارة جاءت "بناء على دعوة رسمية" من الجانب الأردني، أوضح أن صدام نُظمت له "مراسم استقبال رسمية في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وكان في مقدمة مستقبليه رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي".

وذكر المكتب الإعلامي أن الزيارة جاءت في إطار "التنسيق والتعاون القائم" بين قيادة حفتر "والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية"، وأن الجانبين أجريا لقاءات "لبحث آفاق التعاون والتنسيق المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير ورفع القدرات".

وفي الثلاثين من ديسمبر المنصرم، ذكر مكتب حفتر الإعلامي أن الفريق خيري التميمي، الذي يحمل صفة الأمين العام لقيادة حفتر، وقع "اتفاقية للتعاون المشترك في المجال الطبي"، في العاصمة الأردنية، بين قيادة حفتر والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مشيراً إلى أن الاتفاقية "ستدخل حيز التنفيذ خلال عام 2026".

ومنذ إبريل الماضي، كثّف صدام حفتر تحركاته الخارجية عبر سلسلة زيارات شملت عدداً من العواصم الإقليمية والدولية، بدأها بزيارة إلى أنقرة استُقبل خلالها من قبل رئيس أركان القوات البرية التركية سلجوق أوغلو، وتكررت زياراته إلى تركيا مرتين لاحقاً، الأولى في يوليو حيث التقى وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، والثانية في نوفمبر حيث التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. وفي الشهر ذاته من إبريل، زار واشنطن بصفته مبعوثاً عن والده، حيث عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية.

كما زار في منتصف يوليو العاصمة الباكستانية إسلام آباد، والتقى رئيس الأركان الباكستاني، إلى جانب زيارات أخرى شملت القاهرة والعاصمة البيلاروسية. وخلال زيارته إلى تركيا في يوليو، كشفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية عن محاور اتفاق عسكري بين قيادة حفتر وتركيا، شملت عقود تدريب وشراء معدات عسكرية، دون أن يعلن الطرفان رسمياً تفاصيل تلك الاتفاقات.

وفي إسلام آباد، وقع صدام حفتر مذكرة تفاهم للتعاون العسكري مع الجانب الباكستاني، تحولت لاحقاً إلى اتفاق مُعلن خلال زيارة رئيس الأركان الباكستاني إلى بنغازي في 18 ديسمبر الماضي، بقيمة بلغت أربعة مليارات دولار، وتضمن شراء طائرات مقاتلة ودبابات وطائرات تدريب، إضافة إلى معدات برية وبحرية وجوية، على أن يمتد تنفيذ الصفقة على مدى عامين ونصف.

وتأتي هذه التحركات في وقت شغل فيه صدام حفتر منصب رئيس القوات البرية، قبل أن يعينه والده، منتصف أغسطس الماضي، نائباً للقائد العام لما يعرف بـ"الجيش الوطني"، ويرقيه إلى رتبة فريق أول، إلى جانب تعيين شقيقه خالد رئيساً لهيئة الأركان العامة.