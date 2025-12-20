"صداقة" ترامب وأردوغان لا تحلّ الملفات الأميركية التركية العالقة

- منذ تولي ترامب الحكم في 2025، شهدت العلاقات التركية الأميركية تصريحات إيجابية، لكن لم يتم تحقيق تقدم ملموس في حل القضايا العالقة مثل التعاون العسكري ورفع العقوبات. - العقوبات الأميركية تعرقل شراء تركيا لمقاتلات أف 16 وأف 35 وتؤثر على الصناعات الدفاعية بسبب أزمة صواريخ أس 400 الروسية، مع توقعات برفعها في 2026. - تركيا تواجه ضغوطاً من لوبيات في واشنطن وتسعى لتعزيز قوتها الجوية عبر شراء مقاتلات يوروفايتر وتطوير مقاتلتها المحلية، بينما يمثل الموقف الإسرائيلي عائقاً إضافياً.

تتبادل تركيا والولايات المتحدة منذ تولي الرئيس دونالد ترامب مقاليد الحكم في يناير/كانون الثاني 2025، التصريحات عن علاقات مميزة بين البلدين وعن الاستعداد للتعاون في كل المساحات السياسية والأمنية في العالم، يرافق ذلك تبادل للمديح بين ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان. ورغم هذه الحالة من التماهي اللفظي بين الطرفين، إلا أنهما لم يحرزا أي تقدم ملموس على أرض الواقع في تجاوز المسائل العالقة، وأبرزها التعاون العسكري ورفع العقوبات الأميركية المفروضة على أنقرة.

ولم تسفر اللقاءات التي جمعت الطرفين، سواء على الصعيد الرئاسي بين أردوغان وترامب، أو بين وزيري خارجية البلدين هاكان فيدان وماركو روبيو، ووجودهما الفعّال في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، عن توافقات تتعلق برفع العقوبات الأميركية وفق قانون كاتسا لمعاقبة الدول المتعاونة مع الدول الخصوم للولايات المتحدة، ولم تصل ملفات مثل شراء مقاتلات أف 16 أو أف 35 إلى نقطة معينة تتيح بيعها إلى تركيا. كما يعاني قطاع الصناعات الدفاعية التركية من العقوبات نفسها، في ظلّ استمرار أزمة صواريخ أس 400 الروسية التي اشترتها أنقرة سابقاً من موسكو، وهي سبب رئيسي للعقوبات المفروضة على تركيا.

وكانت أنقرة قد انضمت إلى برنامج تصنيع مقاتلات أف 35 في العام 2002، وتسلمت أولى المقاتلات عام 2018، ولكن تسلمها في العام 2019 صواريخ أس 400 الروسية، دفع واشنطن إلى معاقبتها وإخراجها من برنامج التصنيع، وسحب تسليم المقاتلات التي كان يجري الطيّارون الأتراك تدريبات عليها في الولايات المتحدة آنذاك.

تقول أنقرة إنها أنفقت ملياراً و400 مليون دولار ثمن مقاتلات أف 35 اشترتها من الولايات المتحدة ولم تسلّمها الأخيرة لها. وبعد التقارب التركي الأميركي عقب الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022، ورغبة توسعة "ناتو" بدخول السويد وفنلندا وقبول تركيا دخولها مقابل شروط عدة، تمّ تمرير صفقة مقاتلات أف 16 جديدة وتحديث قرابة 80 مقاتلة عاملة في تركيا، وموافقة الكونغرس الأميركي عليها وهي مرحلة لا تزال مستمرة من دون شوائب، ولكنها لم تكتمل حتى الآن وغير معروفة عواقبها بعد. وتشمل العقوبات التي كشفت عنها وزارة الخزانة الأميركية في العام 2020 كلا من رئاسة الصناعات الدفاعية، حيث تمّ منعها من الحصول على وثائق التصدير، والحصول على قروض من الولايات المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، كما تشمل مسؤولين أتراكاً، من بينهم رئيس الصناعات الدفاعية السابق إسماعيل دمير.

أجواء ودية للقاء ترامب وأردوغان

واستقبل ترامب نظيرَه التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في 25 سبتمبر/أيلول الماضي، وسيطرت أجواء ودية على اللقاء حيث وقّع أردوغان على دفتر كبار الزوار في ظل اهتمام من قبل ترامب الذي وصف الوزراء المرافقين لأردوغان في مشاهد متداولة بأنهم "أذكياء، وليتهم لم يكونوا كذلك"، فيما وصف الرئيس الأميركي أردوغان خلال المؤتمر الصحافي في المكتب البيضاوي بأنه "شخصية مرموقة للغاية، تحظى باحترام كبير في بلاده، وفي جميع أنحاء أوروبا والعالم". وأضاف أن "تركيا ترغب في شراء طائرات أف 16 وأف 35 وغيرها، وسنناقش هذا الأمر معهم"، معتبراً أن أردوغان "رجل قوي وعنيد". وتابع: "عموماً، لا أحب العنيدين، لكنني أعجبت به، إنه رجل قوي ويحقق إنجازات عظيمة في بلاده، تربطنا علاقة ممتازة، سواء في المجال العسكري أو التجاري، وسنناقش هذه الأمور". وعن العقوبات المفروضة على تركيا، أفاد بأن ذلك "قد يكون قريباً جداً (رفع العقوبات)، سنعقد اجتماعاً حول هذا الموضوع قريباً". كذلك سبق للرئيسين أن تبادلا وصف الصديق كل منهما للإشارة إلى الآخر.

من جهته، قال أردوغان في تصريح صحافي: "نشهد مساراً مختلفاً في العلاقات التركية الأميركية خلال ولايتي ترامب الأولى أو الثانية، وأعتقد أننا سنحظى بفرصة مناقشة قضية مقاتلات أف 16 وأف 35، وعلاقاتنا بشأن مصرف خلق بنك (أيّدت المحكمة العليا الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي ملاحقته بتهم الاحتيال وغسل الأموال في الولايات المتحدة)، أؤمن بأننا سنتجاوز هذه الصعوبات في المنطقة معاً يداً بيد".

وعلى الرغم من ضبابية مستقبل العقوبات والتعاون العسكري بين البلدين، توقع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال مقابلة بُثّت على قناة "تي في نت"، السبت الماضي، أن يكون العام 2026 موعداً لرفع العقوبات عن تركيا، وهو ما يتوافق مع تصريحات سابقة للسفير الأميركي في تركيا توم برّاك الذي أفاد بأن "الأشهر المقبلة ستحل قضية العقوبات على تركيا". ومن الواضح أن بقاء العقوبات رغم التصريحات الإيجابية لن يتيح للطرفين الاستمرار في التعاون العسكري، فيما ينتظر أن يتم إدراج مسألة رفع العقوبات على قانون إنفاق الموازنة العسكرية الجديد للعام المقبل، وعبرها سيتم رفع العقوبات وهي مرحلة ستأخذ وقتها، وفي الوقت ذاته قد تصطدم بتطورات وعراقيل بحسب الظروف الدولية، كما أن إسرائيل وفق ما يجري تداوله إعلامياً، تسعى إلى عرقلة صفقات الأسلحة المتطورة لدول المنطقة وخصوصاً مقاتلات أف 35 ومعارضة بيعها لدول مثل تركيا والسعودية. يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب كان تعهد خلال استقباله ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في واشنطن بشهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ببيع الرياض مقاتلات أف 35، دون تحديد موعد لذلك، بينما ذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الأحد الماضي، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يخشى المواجهة مع ترامب بشأن بيع "أف 35" للسعودية وتركيا، وهو يفضل الضغط الهادئ حتى لا يثير غضبه، علماً أنه لو كان هناك أي رئيس آخر غير ترامب في البيت الأبيض، لكانت إسرائيل بذلت كل جهدها لإحباط بيع هذه المقاتلات إلى السعودية، وإحباط أي عملية بيع محتملة إلى تركيا، وفق الصحيفة.



بولنت شاهين أردير: تسعى واشنطن إلى تطبيع محكم مع أنقرة، لا إلى إدارة الأزمات وحسب



وردّاً على سؤال حول الجهود المبذولة لإلغاء عقوبات كاتسا، قال فيدان في مقابلته إن "هذه قضية تمّ وضع إطار عمل أساسي بشأنها خلال الاجتماع بين الرئيسين أردوغان وترامب في البيت الأبيض، ووفقاً لهذا الإطار تجري حالياً معالجة هاتين المسألتين الشائكتين، سواء في هذه القضية أو في مسألة مصرف خلق بنك، ونحرز تقدماً ملحوظاً في مجالات أخرى، وبسبب العقوبات لا تستطيع الصناعات الدفاعية التركية تطوير بدائل لحاجات تركيا"، مشيرا إلى أنه من الممكن رفع العقوبات في 2026.

وفي الوقت الذي لم تجب فيه السفارة الأميركية في تركيا عن أسئلة "العربي الجديد" بخصوص المسائل العالقة بين البلدين، قالت مصادر في وزارة الخارجية التركية لـ"العربي الجديد"، إن "مسار العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة مستمر وفق إرادة رئيسي البلدين، وعبر آليات التواصل المعنية، والأمور حالياً تجري في أجواء بنّاءة، وهناك تطورات إيجابية بهذا الصدد"، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وتعليقاً على ذلك، رأى الكاتب والصحافي المتخصص في الشؤون الدولية، بولنت شاهين أردير، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الإرادة السياسية والإجراءات القانونية والإدارية ليستا شيئاً واحداً"، مضيفاً أنه "في الولايات المتحدة لا يمكن اتخاذ أي خطوات ملموسة من دون موافقة الكونغرس، وحلّ قيود قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال كاتسا، وتسوية ملفات المطابقة الفنية، كلّها عمليات متوقفة لدى واشنطن". وعن المدة المقصودة في كلام السفير الأميركي والأشهر المعنية، قال أردير: "لا يمكن رفع عقوبات قانون مكافحة خصوم أميركا بمرسوم رئاسي وحسب، بل يتطلب الأمر تنسيقاً بين الكونغرس و(وزارة الحرب الأميركية) البنتاغون ووزارة الخارجية، وهذا ما دفع السفير الأميركي للقول إن هذه العملية متعددة المراحل ستستغرق وقتاً لحلّها".

عقبات أمام التعاون الأميركي التركي

وفي ما يخص العقبات التي تواجه التعاون بين البلدين والشروط الأميركية، أوضح الكاتب التركي أن "صواريخ أس 400 لا تزال تمثل عائقاً أساسياً بين الطرفين، والشرط الرئيسي للولايات المتحدة هو عدم تفعيل نظام الصواريخ الروسية من قبل تركيا، وفي الوقت ذاته عدم دمجها في أنظمة حلف ناتو، وهو ما يعني تعطيل هذه الأنظمة فعلياً"، مضيفاً أن هناك "نهجاً عملياً من قبل واشنطن وهو تخفيف تدريجي للعقوبات، واتخاذ تدابير لبناء الثقة في قطاع الدفاع، وإعادة ترسيخ الالتزام بحلف شمال الأطلسي، وبهذا تسعى واشنطن إلى تطبيع محكم مع أنقرة، لا إلى إدارة الأزمات وحسب".



إبراهيم آباك: لوبيات إسرائيل واليونان وأرمينيا وأطراف كثيرة تختلف أنقرة معها تضغط في واشنطن باتجاه استمرار العقوبات



ودفعت تركيا مبلغ 2.5 مليار دولار ثمناً لصواريخ أس 400 الروسية، وطلب التخلي عنها أو عدم تفعيلها يلقي بثمن كبير عليها، فضلاً عن عدم إمكانية تفسير ذلك للداخل التركي. ونتيجة تعطل الاتفاقيات مع الولايات المتحدة، تعاقدت تركيا مع بريطانيا في نوفمبر الماضي، من أجل شراء 44 مقاتلة يوروفايتر. وتشمل الصفقة مقاتلات جديدة، وأخرى مستعملة من قطر وسلطنة عمان، بواقع 20 مقاتلة من بريطانيا، و12 من كل من قطر وسلطنة عُمان، وتحاول تركيا تطوير المقاتلة المحلية قآن التي ينتظر دخولها الخدمة بعد 3 أعوام، وتعمير أسطولها من مقاتلات أف 16 المستخدمة، في مسعى للحفاظ على القوة الجوية في البلاد.

من جهته، رأى الكاتب والصحافي إبراهيم آباك، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن تركيا لا تواجه فقط مسائل تقنية، بل الأمور أعقد من ذلك، موضحاً أنه "يجب على تركيا ممارسة نشاطات وكواليس في الولايات المتحدة تسمح بالضغط على الكونغرس من أجل تسريع هذه المسارات، حيث إن اللوبيات المختلفة لإسرائيل واليونان وأرمينيا وأطراف كثيرة تختلف أنقرة معها تضغط في اتجاه استمرار العقوبات، ومنع التفوق العسكري التركي، فضلاً عن أن المواقف الدولية لأنقرة المتمثلة بالعلاقات مع روسيا والحرب الروسية الأوكرانية، وكل ما يتسبب بإزعاج المشرعين في أميركا، هي هدف هذه الأطراف المناوئة لتركيا".

وشدّد آباك على أن "الموقف الإسرائيلي هو الآخر بارز ومعرقل، إذ ترى إسرائيل أن تركيا هي القوة التي يجب أن تواجهها في المستقبل القريب في مختلف الميادين، ولهذا يجب التغلب على اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة أيضاً عبر العمل في الكواليس والضغط، لأن اللوبي الإسرائيلي يضغط بالفعل على مسار حل الأمور التقنية والقانونية، وبالتالي هناك مسار لا يزال معقداً أمام أنقرة رغم كل الحديث الإيجابي بين البلدين، إذ إننا نسمع التصريحات المثيرة، ولكن لا تطور فعلياً ملموساً على أرض الواقع".