أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" اليوم الاثنين أنه تم اعتقال المدعية العامة العسكرية الإسرائيلية السابقة يفعات تومر يروشالمي على خلفية فيديو مسرب يظهر الاعتداء على أسير فلسطيني.

ويشتبه في أن تومر-يروشالمي، التي استقالت يوم الجمعة، عرقلت تحقيقاً للشرطة في التسريب. وبحسب ما ورد في خطاب استقالتها، فقد تحملت المسؤولية عن إعادة إرسال الفيديو، قائلة إنها أرادت "مواجهة الدعاية الكاذبة الموجهة ضد سلطات إنفاذ القانون العسكرية". كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم اعتقال المدعية العامة العسكرية السابقة لاستجوابها بشأن شبهات مماثلة.

وورد أن الفيديو، الذي سجلته كاميرا مراقبة، يظهر جنودا يعتدون على أسير فلسطيني واغتصابه في مركز الاعتقال بقاعدة "سدي تيمان"، في يوليو/ تموز 2024.

وبدأت الشرطة تحقيقا لتحديد ما إذا كان أفراد من مكتب المدعي العسكري متورطين في نشر الفيديو. وتم توجيه الاتهام إلى خمسة جنود احتياط بخصوص الحادث. ونفى محامو المتهمين مزاعم بأن المعتقل تعرض أيضا لاعتداء جنسي.

وتعرضت المدعية لانتقادات واسعة وشديدة من قبل مسؤولين إسرائيليين حاليين وسابقين، بسبب وقوفها وراء تسريب الفيديو، باعتباره "يسيء لسمعة إسرائيل وجنودها". وركز المسؤولون ووسائل الإعلام العبرية على التسريب وخطورته، دون أي اكتراث للأفعال الوحشية التي ارتكبها الجنود بحق الأسير. وأدان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نشر الفيديو، واصفا إياه بأنه "ربما يكون أخطر هجوم علاقات عامة تعرضت له إسرائيل منذ تأسيسها"، وأعلن عن إجراء تحقيق مستقل.

وكانت الشرطة الإسرائيلية أكدت مساء الأحد الأحد العثور على المدعية العسكرية المستقيلة، يفعات تومر يروشلمي، "سالمة ومعافاة"، وذلك بعد عدة ساعات من البحث عنها، والأنباء في وسائل إعلام عبرية عن تركها رسالة انتحار.

وأمس الأحد، تحدثت وسائل إعلام عبرية عن اختفاء المدعية العسكرية لساعات، وذلك بعد أيام من استقالتها من منصبها، بسبب تسريبها مشاهد الاعتداء الجنسي والجسدي على أسير فلسطيني في معتقل "سدي تيمان" سيئ السمعة والذي أنشئ خلال الحرب على غزة وتعرض فيه أسرى فلسطينيون لجرائم تعذيب وحشية.

