صحيفة روسية: إصلاحات في السفارة السورية بموسكو

كشفت صحيفة كوميرسانت الروسية في عددها الصادر اليوم الجمعة، عن أن سورية بدأت بإجراء عملية إصلاح لسفارتها بموسكو، عبر فتح باب التوظيف بالقسم القنصلي لتسهيل عملية إصدار جوازات السفر والتأشيرات. وأوضح مصدر مطلع على النقاشات لـ"كوميرسانت"، أن دمشق تعتزم إجراء تغيير هام لطاقم السفارة، وحتى إيجاد مبنى جديد له في موسكو بدلاً من المبنى التاريخي وسط العاصمة الروسية، والذي تشغله السفارة منذ عام 1960 على مقربة من سفارات عربية عدة، بما فيها السفارتان المصرية والفلسطينية.

وأوضحت الصحيفة أن عملية إصلاح السفارة اكتسبت زخماً جديداً بعد بدء زيارة اللجنة الحكومية السورية إلى موسكو في 28 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، والتي يترأسها مدير ديوان الرئاسة السورية، الشقيق الأصغر للرئيس السوري، ماهر الشرع، المكلف بالإشراف على العلاقات السورية الروسية. علماً أن ماهر الشرع تلقى تعليمه في تخصص طب النساء والتوليد في جامعة "بوردينكو" الحكومية للطب في مدينة فورونيج الروسية، وهو متزوج بامرأة روسية.

ورجحت "كوميرسانت" أن يتم تعيين سفير جديد وطاقمه في مرحلة لاحقة، علماً أن السفير السابق، مندوب سورية لدى الأمم المتحدة سابقاً، بشار الجعفري، سلّم صلاحياته في إبريل/ نيسان الماضي، بعد استدعائه إلى مقر الوزارة في دمشق، وقرر البقاء في روسيا خوفاً من الملاحقة ضمن محاكمات المرحلة الانتقالية.

وتجري روسيا في الفترة الأخيرة اتصالات مكثفة مع السلطات السورية الجديدة، وقد تُوّجت بزيارة الشرع إلى موسكو في 15 أكتوبر الحالي، وعقده محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين. وذكّر بوتين في مستهل اللقاء بأن تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفييتي وسورية يعود إلى عام 1944، بينما أكد الشرع أن روسيا سيكون لها دور في سورية الجديدة.

كما عقد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاوسوف، يوم الثلاثاء الماضي، لقاءً مع وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، الذي أجرى ثالث زيارة له إلى موسكو في ظرف ثلاثة أشهر، وسط مساعٍ روسية سورية متبادلة لطي صفحة الدعم الروسي لنظام بشار الأسد، وبدء صفحة جديدة من العلاقات "على البياض"، تستند إلى العلاقات التاريخية بين البلدين.