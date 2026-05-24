صحيفة: ترامب دافع عن رئيسة وزراء اليابان خلال زيارته للصين

ذكرت صحيفة (يوميوري شيمبون) اليابانية اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر حكومية لم تسمّها أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب دافع عن رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عندما انتقدها الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال القمة الصينية الأميركية التي عقدت في وقت سابق هذا الشهر.

وتدهورت العلاقات بين اليابان والصين منذ أن أشارت تاكايتشي في نوفمبر/تشرين الثاني إلى أن أيّ هجوم صيني محتمل على تايوان قد يؤدي إلى رد عسكري من طوكيو. وتقول الصين إن تايوان، التي تتمتع بنظام حكم ديمقراطي، جزء من أراضيها.

وأوردت صحيفة (يوميوري) أن جين بينغ قال خلال قمة بكين إن تاكايتشي والرئيس التايواني لاي تشينغ-ته يشكلان تهديداً للسلام الإقليمي، وحث ترامب على عدم دعمهما. وأضافت أن ترامب رد على ذلك، معبراً عن رأيه بأن تاكايتشي ليست من نوع القادة الذين يستحقون النقد.

ولم يتسن بعد الحصول على تعليقات من مكتب رئيسة وزراء اليابان أو وزارة الخارجية أو السفارة الأميركية في طوكيو. وأجرى ترامب اتصالاً هاتفياً بتاكايتشي بعد ساعات من انتهاء زيارته للصين التي استمرت يومين. وشدد الزعيمان خلال الاتصال على التحالف "الراسخ" بين البلدين.

وأثار عدم صدور بيان ختامي لقمة الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جين بينغ التي اختتمت في الخامس عشر من هذا الشهر، رغم أنها كانت "تاريخية"، باعتراف وزير خارجية الصين وانغ يي، وبأنها أدّت إلى "حلّ مشاكل مختلفة" بحسب الرئيس ترامب، علامات استفهام، لكون ذلك يجافي المألوف، فضلاً عن أن ما جرى أحاط الزيارة الموعودة بالغموض. مع ذلك صُنِّفَت عموماً في خانة الربح للرئيس الصيني والخسارة للرئيس الأميركي.

