صحة غزة: استلام جثامين 15 شهيداً تظهر على بعضهم علامات تعذيب

- استلمت وزارة الصحة في غزة 15 جثماناً لشهداء من الاحتلال الإسرائيلي، ليصل العدد الإجمالي إلى 135 جثماناً، مع وجود علامات تعذيب وتنكيل على بعض الجثامين. - دعت حركة حماس إلى تحقيق عاجل في تعذيب جثامين عناصرها، ووصفت ذلك بجرائم حرب، مطالبة المؤسسات الدولية بتوثيق الجرائم ومحاسبة قادة الاحتلال. - وثق مركز غزة لحقوق الإنسان 129 حادثة قصف منذ وقف إطلاق النار، مما أدى إلى استشهاد 34 فلسطينياً، بينهم 11 من عائلة واحدة في حي الزيتون.

أفادت وزارة الصحة في غزة المحاصرة، اليوم السبت، باستلام 15 جثماناً لشهداء جرى الإفراج عنهم اليوم من الاحتلال الإسرائيلي وبواسطة الصليب الأحمر، ليرتفع بذلك إجمالي عدد جثامين الشهداء المستلمة إلى 135 جثماناً. وأوضحت الوزارة أن بعض الجثامين تظهر عليهم علامات التنكيل والضرب وتكبيل الأيدي وتعصيب للأعين. وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيداً لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأسر.

وكانت حركة حماس، قد دعت، أول أمس الخميس، إلى فتح تحقيق "عاجل وشامل" إثر استلام جثامين عناصر من كتائب القسام خلال الساعات الماضية وعليها "آثار تعذيب"، فيما كشف المكتب الإعلامي الحكومي أنّ جثامين أسرى غزّة كان عليها آثار تعذيب وتنكيل، وهو ما يرقى لجرائم حرب. وقالت حماس، في بيان، إنّ "المشاهد المروّعة التي ظهرت على جثامين الشهداء التي سلّمها الاحتلال، وما بدا عليها من آثار التعذيب والتنكيل والإعدامات الميدانية، لتكشف بوضوح عن الطبيعة الإجرامية والفاشية لجيش الاحتلال، وعن الانحطاط الأخلاقي والإنساني الذي بلغه هذا الكيان، الذي لا يفرّق في عدوانه بين الأحياء والأموات من أبناء شعبنا".

ودعت حماس المؤسسات الحقوقية الدولية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، إلى "توثيق هذه الجرائم البشعة وفتحِ تحقيقٍ عاجلٍ وشاملٍ فيها، وتقديم قادة الاحتلال للمحاكمة أمام المحاكم الدولية المختصّة، باعتبارهم مسؤولين عن ارتكاب جرائمَ ضدّ الإنسانيّة غيرِ مسبوقةٍ في تاريخنا المعاصر". بدوره، قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، في بيان، الخميس، إنّ الفحوصات الرسمية والوقائع الميدانية أظهرت أنّ الاحتلال "ارتكب جرائم قتل وإعدام ميداني وتعذيب ممنهج بحق عدد كبير من الشهداء الكرام الذين جرت استعادة جثامينهم". ومن بين ما جرى توثيقه، وفق المكتب الإعلامي، "آثار شنق وحبال واضحة على أعناق عدد من الجثامين، وإطلاق نار مباشر من مسافة قريبة جداً، ما يؤكد عمليات إعدام ميداني متعمد، وأيدٍ وأقدام مربوطة بمرابط بلاستيكية، في مشهد يوثق عمليات تقييد قبل القتل".

في سياق آخر، أعلن مركز غزة لحقوق الانسان، اليوم السبت، توثيق 129 حادثة قصف وإطلاق نار ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، يوم 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ما أدى إلى استشهاد 34 فلسطينياً وإصابة 122 آخرين. وقال المركز، في بيان، إن قوات الاحتلال استهدفت، أمس الجمعة، مركبة مدنية تقل أفراداً من عائلة شعبان في حي الزيتون بمدينة غزة ما أسفر عن استشهاد 11 مدنياً بينهم سبعة أطفال وامرأتان. وكان 11 فلسطينياً من عائلة واحدة استشهدوا في قصف إسرائيلي في أثناء عودتهم إلى منزلهم في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، مساء الجمعة، في حصيلة هي الأكبر من حيث عدد الضحايا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.