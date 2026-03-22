صاروخ "سجيل".. سلاح إيران الاستراتيجي في الحرب

- إيران تطلق صاروخ "سجيل" الاستراتيجي: استخدمت إيران لأول مرة صاروخ "سجيل" الباليستي بعيد المدى في عملية "الوعد الصادق 4"، مستهدفة مراكز القيادة والبنى التحتية العسكرية في إسرائيل، مما يعكس تقدمها في تقنيات الدفع بالوقود الصلب. - مواصفات تقنية متقدمة: يبلغ طول "سجيل" 17.57 مترًا، ويزن 23 ألف كيلوجرام، ويصل مداه إلى 2000 كيلومتر، مع نظام توجيه دقيق، مما يجعله سلاحًا استراتيجيًا يصعب اعتراضه. - تطورات استراتيجية: يتميز "سجيل-2" بوقود صلب متطور وسرعة عالية، مما يعزز من قدراته الردعية، ويشير إلى تحول مهم في الصناعة الصاروخية الإيرانية.

استخدمت إيران أخيراً للمرة الأولى صاروخ "سجيل" الباليستي الاستراتيجي بعيد المدى، خلال عملية "الوعد الصادق 4"، وهو صاروخ مزوّد برأس حربي ثقيل للغاية. بدأ إدخال الصاروخ الذي تصفه طهران بأنه استراتيجي بأعداد قليلة جداً حتى الآن إلى الخدمة في الموجة الـ54 من الهجمات الإيرانية، حيث استُخدم إلى جانب صواريخ ثقيلة مثل "خرمشهر" و"كاسر خيبر" و"قدر" و"عماد" لضرب مراكز القيادة والبنى التحتية العسكرية ومواقع تجمع القوات الإسرائيلية في إسرائيل.

وحسب وكالة "فارس" الإيرانية، فإن صاروخ سجيل أول صاروخ باليستي إيراني بعيد المدى يعمل بالوقود الصلب. وقد كُشف عنه في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 بحضور وزير الدفاع آنذاك مصطفى محمد نجار، حيث أُجري له اختبار قيل حينها إنه كان "ناجحاً". وقد صُمِّم الصاروخ وأُنتِج بنسختين، هما "سجيل‑1" و"سجيل‑2".

يروي كتاب "الرجل الأبدي" الذي يتحدث عن حياة مؤسس البرنامج الصاروخي الإيراني حسن طهراني مقدم، الذي قتل عام 2008 في انفجار في موقع صاروخي غربي طهران، قصة ولادة صاروخ سجيل ومشروع "عاشوراء" الصاروخي، حيث دفع "النجاح" في صواريخ الوقود الصلب، خصوصاً فاتح‑110، إلى التفكير بصاروخ بعيد المدى يعمل بالوقود الصلب. وفي عام 2001 أُطلق مشروع "عاشوراء" تحت إشراف منظمة الصناعات الجوفضائية.

مواصفات "سجيل" الفنية

يبلغ طول الصاروخ 17.57 متراً، وقطره 1.25 متر، ووزنه نحو 23 ألف كيلوغرام، ويحمل رأساً حربياً منفصلاً يزن نحو طن واحد. ويتكوّن الصاروخ من ثلاثة أجزاء: الكتلة الأولى، الكتلة الثانية، والرأس الحربي.

يعمل الصاروخ بمحرك ذي مرحلتين ويعملان بالوقود الصلب، ويستطيع مع رأس يزن طناً واحداً بلوغ مدى يصل إلى 2000 كيلومتر. يصل الصاروخ لأقصى مداه خلال 835 ثانية، أي نحو 13 دقيقة و55 ثانية. ويمكنه التحليق حتى ارتفاع يتجاوز 250 كيلومتراً، ويصل إلى سرعة نحو 4300 متر في الثانية قبل إصابة الهدف، مع نظام توجيه بالقصور الذاتي بدقة تقدَّر بأقل من 20 متراً.

لماذا يُعد "سجيل" سلاحاً استراتيجياً؟

يمتاز "سجيل" حسب التلفزيون الإيراني بوقت تجهيز وإطلاق قصير جداً، لا يتجاوز بضع دقائق، إضافة إلى تسارعه العالي عند الإطلاق، ما يقلل فرص اعتراضه. بعد خروجه من الغلاف الجوي، يتخذ الصاروخ مساراً أفقياً خارج الجو، ثم يعود للدخول بسرعة كبيرة تبلغ نحو 12 ماخ، ما يجعل اعتراضه عبر أنظمة الدفاع الجوي الحديثة أمراً بالغ الصعوبة.

يستخدم "سجيل‑2" وقوداً صلباً أكثر تطوراً، ويتمتع بسرعة أعلى ودقة أكبر، مع تحسينات في نظام الملاحة مقارنة بالصواريخ الإيرانية الأخرى. وتناول موقع Army Recognition في تقرير بتاريخ 16 مارس الجاري استخدام "سجيل"، مشيراً إلى أن ظهوره يحمل بعداً عملياتياً ورسالة ردع استراتيجية تعكس التقدم الإيراني في تقنيات الدفع بالوقود الصلب. أما موقع "ناشيونال إنتريست" الأميركي، فقد وصف في تقرير عام 2017 صاروخ سجيل بأنه نقطة تحوّل مهمة في الصناعة الصاروخية الإيرانية، وأشار إلى تطوير "سجيل‑2" واحتمال العمل على "سجيل‑3".