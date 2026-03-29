صاروخ إيراني يُدمّر مصنع "أدما" في ناؤوت حوفاف بالنقب

- سقط صاروخ إيراني على مجمع صناعي في "ناؤوت حوفاف" بالنقب، مما أدى إلى حريق هائل وتسرب مواد خطرة، مستهدفًا مصنع "أدما" المتخصص في حلول حماية النباتات. - تعمل فرق الإطفاء الإسرائيلية على احتواء التسرب وإغلاق الخزانات المتضررة، بينما أغلقت الشرطة شارع رقم 40 المحيط بالمنطقة المتضررة أمام حركة السير. - أُرسلت فرق متخصصة للتعامل مع المواد الخطرة، وطُلب من العمال إخلاء المناطق المكشوفة، فيما أُصيب إسرائيلي بجروح طفيفة فقط.

سقط صاروخ إيراني، اليوم الأحد، على مجمّع صناعي في "ناؤوت حوفاف" (رامات حوفاف سابقاً) قرب مدينة بئر السبع في النقب جنوبي إسرائيل، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل وتسرّب مواد خطرة. وبحسب موقع "واينت" العبري، فقد أصاب الهجوم الصاروخي مصنع "أدما" التابع لشركة تُعنى بـ"الحلول الزراعية المحدودة"، والتي كانت تُعرف سابقاً باسم "مكتشيم أغن"، والمتخصصة في إنتاج وتطوير حلول في مجال حماية النباتات، وتُعدّ من أكبر الشركات في العالم في هذا المجال.

وأشار الموقع إلى أن "أدما" تدير موقعين إنتاجيين رئيسيين: الأول في "رامات حوفاف"، حيث يقع مركز البحث والتطوير الرئيسي للشركة، والثاني في أشدود، فيما يقع المقر العالمي في "إيربورت سيتي". وبالإضافة إلى نشاطها في مجال حماية النباتات، تقوم "أدما" أيضاً ببيع منتجات كيميائية تُنتج نواتجَ ثانوية لعمليات التصنيع، مثل الكلور وثاني أكسيد الكربون وغيرها.

في غضون ذلك، أفاد الموقع بأن طواقم الإطفاء الإسرائيلية تعمل على احتواء التسرّب وإغلاق الخزّانات المتضررة، في عملية يُتوقع أن تستغرق ساعات طويلة للسيطرة على الحريق. وبموازاة ذلك، أغلقت الشرطة الإسرائيلية شارع رقم 40 المحيط بالمنطقة المتضررة، التي تضم عدداً من المصانع والشركات، أمام حركة السير.

وأعلنت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية أنها أرسلت عدّة طواقم، بينها فرق متخصصة في التعامل مع تسرّب المواد الخطرة، إذ وصلت هذه الطواقم إلى الموقع وشرعت في فحص مستويات تركيز المواد الخطرة. وأضافت أن فرقها تواصل العمل في بؤر التسرّب للحد من المخاطر، فيما طُلب من عمال المصنع والمنشآت المجاورة إخلاء المناطق المكشوفة والاحتماء داخل مبانٍ محصّنة في إجراء احترازي.

ورغم الأضرار الكبيرة التي وثّقتها مقاطع مصوّرة، زعمت فرق الإسعاف الإسرائيلية أن إصابة "الشظايا" الصاروخية للمنطقة الصناعية "أسفرت فقط عن إصابة إسرائيلي بجروح طفيفة". من جهتها، أفادت السلطات المحلية التابعة للمجلس الإقليمي "رامات هنيغف" بوجود اشتباه بتسرّب مواد خطرة من المصنع الذي أصيب بالصاروخ في المنطقة الصناعية، التي كانت تُعرف سابقاً باسم "ناؤوت حوفاف". كما أصدرت قيادة الجبهة الداخلية تحذيراً للسكان في المنطقة خشية تسرّب مواد خطرة، وطُلب من موظفي المصنع والمصانع المجاورة الإخلاء أو اللجوء إلى المباني المحمية. كذلك طُلب من السائقين في المنطقة إغلاق النوافذ وإيقاف تشغيل المكيّفات.