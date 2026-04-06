صاروخ إيراني يدمر مبنى في حيفا: 4 مصابين و3 مفقودين تحت الأنقاض

يواصل عشرات المسعفين وعناصر الإطفاء البحث مساء الأحد بين أنقاض مبنى في حيفا بشمال إسرائيل، سعياً للعثور على ثلاثة مفقودين إثر قصف صاروخي إيراني خلّف أربعة جرحى.

وأكد الإسعاف الإسرائيلية جرح أربعة اشخاص اصابة أحدهم (82 عاماً) بالغة. كذلك، أُصيب طفل في شهره العاشر. ودُمر المبنى المؤلف من سبعة طوابق في شكل شبه كامل، وفق ما أظهرت صور لـ"فرانس برس". وصرح مسؤول في جيش الاحتلال الإسرائيلي لـ"فرانس برس" بأن المبنى تعرض لـ"ضربة مباشرة بصاروخ إيراني".

ووقعت الضربة بعد بضع دقائق من إعلان الجيش أنه رصد إطلاق صواريخ مصدرها إيران. ونقلت "فرانس برس" عن المسعف شيفاخ روثنشترايخ تأكيده وجود "مصابين محاصرين تحت الأنقاض في الطوابق السفلية"، قبل أن يضيف: "تمكنّا من تحريك قطع كبيرة من الخرسانة بأيدينا وأنقذنا رجلاً يبلغ 82 عاماً".

وأوضح أن الرجل نُقل إلى المستشفى، فيما أوردت مصادر طبية أن حياته ليست في خطر. كما أصيب ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة هم امرأتان (77 عاماً و38 عاماً) وطفل يبلغ عشرة أشهر أصيب في رأسه، بحسب الإسعاف الإسرائيلي.

وتشهد المنطقة تصعيدًا عسكريًّا متواصلًا، في ظل القصف وتبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وسط محاولات لاحتواء التوتر ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع، مع تصاعد التحذيرات من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين، فضلًا عن تهديد أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

(فرانس برس، العربي الجديد)