صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل تبلغ مستوى قياسياً

- شهدت واردات الأسلحة الإسرائيلية من المملكة المتحدة ارتفاعًا قياسيًا في عام 2025، حيث بلغت قيمة الذخائر المستوردة مليون جنيه إسترليني في الأشهر التسعة الأولى، رغم تعليق بعض تراخيص التصدير. - تتزامن هذه الأرقام مع استمرار النزاع في غزة، حيث ارتكبت إسرائيل أعمال إبادة جماعية وفقًا لتقارير أممية، مما دفع لدعوات دولية لوقف مبيعات الأسلحة. - تواجه الحكومة البريطانية انتقادات بسبب استمرار تصدير الأسلحة لإسرائيل، وسط احتجاجات شعبية ومخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان.

كشفت القناة الرابعة البريطانية أنّ قيمة الأسلحة التي استوردتها إسرائيل من المملكة المتحدة، بلغت مستوى قياسياً في عام 2025، رغم وقف الحكومة البريطانية بزعامة حزب العمّال، الصيف الماضي، عدداً من رخص الأسلحة لإسرائيل، وصدور تقارير أممية تؤكد ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة. وأظهر تحليل لبيانات الجمارك الإسرائيلية أوردته القناة الرابعة، أول أمس الاثنين، أنّ إسرائيل استوردت ذخائر بريطانية بقيمة مليون جنيه إسترليني تقريباً في الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو رقم يزيد عن ضعفي الكمية التي استوردتها في أي من السنوات الثلاث السابقة.

وكشف برنامج "تدقيق الحقائق" في القناة، عن أن إسرائيل استوردت أسلحة بقيمة تزيد عن 400 ألف جنيه إسترليني من شركات بريطانية في يونيو/ حزيران 2025، وهو أعلى رقم شهري منذ بدء تسجيل هذه السجلات في يناير/ كانون الثاني 2022. وكُشف أيضاً عن أن شهر سبتمبر كان ثاني أعلى شهر من حيث القيمة على الإطلاق، حيث وصلت ذخائر بريطانية بقيمة تزيد عن 310 آلاف جنيه إسترليني من هذه الفئة نفسها إلى إسرائيل.

وبيّنت الكشوفات أن شهر أغسطس/ آب أيضاً كان شهراً هاماً من ناحية المبيعات، حيث مرت أسلحة بريطانية بقيمة تقارب 150 ألف جنيه إسترليني عبر الجمارك الإسرائيلية، بما في ذلك سلاح بقيمة 20 ألف جنيه إسترليني مُدرج باعتباره "رصاصاً" وفقاً لسجل إسرائيل. ولم تُحدد طبيعة الأسلحة بدقة في البيانات، لكنها أُدرجت ضمن فئة تشمل القنابل، والقنابل اليدوية، والطوربيدات، والصواريخ، والذخيرة. ولا تُشير البيانات إلى هوية المستخدمين النهائيين للذخائر، ومن المُحتمل أن تكون هذه الأسلحة مُخصصة لشركات إسرائيلية لإعادة تصديرها إلى دول أخرى.

EXCLUSIVE: Israel’s arms imports from the UK have hit record high values in recent months, our @FactCheck team can reveal. pic.twitter.com/H85TtjHlA2 — Channel 4 News (@Channel4News) October 6, 2025

ولم تُعلّق حكومتا المملكة المتحدة وإسرائيل على طلب القناة الرابعة للحصول على المزيد من التفاصيل حول هذه الشحنات المُحددة، فيما قالت حكومة المملكة المتحدة إنها لا "تُصدّر قنابل أو ذخيرة لاستخدام جيش الدفاع الإسرائيلي في العمليات العسكرية في غزة أو الضفة الغربية". واعتمد تدقيق الحقائق الذي أجرته القناة على تحليل 8 ملايين سطر من بيانات الجمارك الصادرة عن سلطة الضرائب الإسرائيلية، والتي تمتد من يناير 2022 إلى سبتمبر/ أيلول 2025. بالإضافة أيضاً إلى دراسة الأرقام الصادرة عن الحكومة البريطانية أخيراً بشأن تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

عامان من ارتكاب إسرائيل الإبادة

يأتي هذا الكشف مع استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة على مدار عامين، حيث قتلت قوات الاحتلال أكثر من 75 ألف فلسطيني بحسب آخر بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وأصيب قرابة مائتي ألف شخص، وجرى تدمير قطاع غزّة بشكل شبه كامل. وصرّحت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة قبل أسبوعين، بوجود "أسباب معقولة للاستنتاج" أن إسرائيل ترتكب أربعة أعمال إبادة جماعية في غزة، وهي "القتل، والتسبب في أضرار جسدية أو نفسية جسيمة، والتدمير المتعمد، ومنع المواليد".

وقالت اللجنة إنه يجب على الدول الأخرى "استخدام جميع الوسائل المُتاحة لها بشكل معقول لمنع ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة"، ووقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حيثما يوجد سبب للاعتقاد بأنها ستُستخدم في الإبادة الجماعية. وأصدرت مؤسسات حقوقية دولية، تقارير تؤكد ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية، من ضمنها مؤسسات بريطانية.

وأعلنت الحكومة البريطانية في سبتمبر 2024، أنها علّقت 29 ترخيصاً لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، والتي تعتقد أنها "قد تُستخدم في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي". وقالت آنذاك إنها تمنع تحديداً بيع "العناصر المستخدمة في الصراع الحالي في غزة والتي تذهب إلى جيش الدفاع الإسرائيلي". وحتى يوليو/ تموز من هذا العام، لا يزال ما عدده 347 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل سارياً، منها 167 ترخيصاً مصنّفاً على أنه "عسكري". وتشمل بعض التراخيص الصادرة أخيراً مواد مثل قاذفات القنابل اليدوية، والمتفجرات، ومكونات قذائف الهاون والصواريخ، ومعدات الاستهداف، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات وزارة الأعمال والتجارة البريطانية.

ونشرت الحكومة البريطانية بيانات ترخيص تصدير لإسرائيل حتى 31 يوليو 2025، تُظهر أن هناك تراخيص عسكرية وغير عسكرية قائمة، بقيمة مئات الملايين من الجنيهات، مع استثناء واضح لقطع غيار برنامج مقاتلات إف-35 التي تُعامل بشكل منفصل داخل نظام توريد متعدد الجنسيات، وهو ما ينتقده العديد من الجهات الحقوقية والشخصيات السياسية في بريطانيا، كون البرنامج يُعطي الفرصة لوصول سلاح بريطاني إلى إسرائيل يُستخدم بشكل مباشر في غزة، بينما ترد الحكومة على ذلك بأنه لا يمكن وقف هذا البرنامج لاعتبارات متعلقة بالأمن القومي وتسليح حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي يونيو 2025 حكمت محكمة بريطانية عليا بأنّ تصدير قطع غيار إف-35 لإسرائيل قانوني وفق السياق الدستوري والاعتبارات الدفاعية، ما أثار استياء منظمات حقوقية، واعتبرته تبريراً سياسياً لتجاوز المخاوف الإنسانية. واعتبرت منظمة العفو الدولية القرار مخيّباً للآمال، مطالبة بإنهاء كل عمليات نقل الأسلحة لإسرائيل إذا كانت هناك مخاطر معقولة لاستخدامها في انتهاكات جسيمة. وأعلنت أن استمرار الصفقات يتعارض مع التزامات حقوق الإنسان.

وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، مطلع العام الحالي، الحكومة البريطانية بوقف فوري لكل صادرات السلاح إلى إسرائيل، واتفقت مع مناشدات بضرورة مراجعة القوانين والسياسات لتفادي التواطؤ المحتمل في انتهاكات القانون الدولي الإنساني. وسبقت ذلك دعوات في عام 2024 من خبراء في الأمم المتحدة عن المفوضية لحقوق الإنسان، إلى إيقاف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بناءً على مخاوف من انتهاكات في غزة، والاستمرار في إبداء القلق خلال 2025.

وتتجاهل الحكومة البريطانية مطالب الشارع البريطاني الذي يواصل الخروج في تظاهرات بمئات الآلاف مرتين شهرياً على الأقل، أمام داونينغ ستريت في لندن، تطالب بوقف تصدير السلاح بشكل كامل لإسرائيل، وإنهاء التواطؤ في حرب الإبادة الجماعية على غزة، وفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي. ويرفض رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر الاعتراف بوقوع إبادة جماعية في غزة، قائلاً إن ذلك شأن المحاكم وليس السياسيين. وصوّت حزب العمّال، الأسبوع الماضي، خلال مؤتمره السنوي، على قرار يتبنى تقرير الأمم المتحدة الأخير القائل بوقوع إبادة جماعية في غزة.