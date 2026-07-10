- التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ برئيس وزراء كوريا الشمالية باك تيه سونغ في بكين، حيث أكد الجانبان على أهمية الحفاظ على "العزم الاستراتيجي" وتسريع تنفيذ الاتفاقيات مع كيم جونغ أون لتعزيز العلاقات الثنائية. - نجحت الصين في اختبار منظومة لاستعادة وحدات دفع الصواريخ باستخدام منصة بحرية، مما يعزز قدراتها الفضائية ويمثل محاولة لمنافسة الولايات المتحدة في مجال الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام. - جددت كوريا الشمالية رفضها لنزع سلاحها النووي، منتقدة التعاون بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، ومؤكدة أن موقفها كدولة نووية لن يتغير.

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الجمعة، رئيس وزراء كوريا الشمالية باك تيه سونغ في بكين، وفق ما أفاد به تلفزيون الصين المركزي، في وقت تواصل فيه بكين وبيونغ يانغ تأكيد متانة علاقاتهما، بالتزامن مع إعلان الصين نجاح اختبار منظومة تجريبية لاستعادة وحدات دفع الصواريخ.

وحث الرئيس الصيني والمسؤول الكوري على الحفاظ على "العزم الاستراتيجي" في ظل بيئة عالمية مضطربة، وتسريع تنفيذ الاتفاقيات التي توصل إليها مع كيم جونغ أون الشهر الماضي، حسبما أفادت وسائل الإعلام الصينية الرسمية. ونقلت قناة CCTV التلفزيونية الرسمية عن شي قوله: "في الوقت الراهن، يتسم الوضع الدولي بالتغيرات والاضطرابات. ينبغي على الصين وكوريا الشمالية الحفاظ على العزم الاستراتيجي وتعزيز الثقة الاستراتيجية". ودعا شي جين بينغ إلى تسريع تنفيذ التوافق الذي توصل إليه مع كيم جونغ أون، قائلاً إن على الجانبين ضمان "مواكبة" علاقاتهما للعصر، وفقاً لما نقلته القناة.

وكان شي أبدى، في وقت سابق، استعداده للعمل مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لدفع العلاقات الثنائية نحو "تطور طويل الأمد وسليم ومستقر"، وذلك في رسالة مؤرخة في الأول من يوليو/ تموز الحالي، بعث بها رداً على رسالة تهنئة تلقاها من كيم بمناسبة الذكرى الـ105 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، بحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية. وقال الرئيس الصيني إن رسالة كيم تعكس "المشاعر العميقة والدافئة" التي يكنها الزعيم الكوري الشمالي وحزب العمال الحاكم والشعب الكوري الشمالي للصين، مؤكداً أن الحزب الشيوعي الصيني وحزب العمال الكوري "واصلا التعاون عبر الأجيال لتعزيز قضية الاشتراكية".

وأضاف شي أنه مستعد لتوجيه الجهات المعنية في البلدَين لتنفيذ التفاهمات المشتركة التي جرى التوصل إليها، وقيادة العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية نحو "تطور طويل الأمد وسليم ومستقر"، كما أعرب عن شكره لكيم على ما وصفه بـ"حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة" خلال زيارته الرسمية الأخيرة إلى بيونغ يانغ. من جانبه، وصف كيم القمة الأخيرة مع شي بأنها "تاريخية"، مؤكداً أن "موقف كوريا الشمالية ثابت في مواصلة تعزيز العلاقات مع الصين".

وفي سياق منفصل، ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن بكين نجحت، اليوم الجمعة، في اختبار منظومة تجريبية لاستعادة وحدات دفع الصواريخ باستخدام شبكة متصلة بمنصة بحرية، في خطوة تأمل من خلالها في منافسة الولايات المتحدة في مجال الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام.

وأفاد التلفزيون المركزي الصيني بأن صاروخاً من طراز "لونغ مارش 10 بي" انطلق من موقع لإطلاق المركبات الفضائية التجارية في هاينان، جنوبي الصين، قبل أن تنفصل وحدة الدفع ومرحلة الدفع العلوي بعد نحو ست دقائق. وأضاف أنّ وحدة الدفع عادت عمودياً وجرى استعادتها على منصة بحرية، مشيراً إلى أن العملية تمثل أول استعادة ناجحة ومتحكم بها لوحدة دفع صاروخي في الصين.

وفي موازاة ذلك، جددت كوريا الشمالية في وقت سابق رفضها الدعوات إلى نزع سلاحها النووي، ووصفت القضية بأنها "حُسمت على نحوٍ غير قابل للتراجع"، منتقدة تأكيد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، خلال اجتماعات ثنائية، هدف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن الحديث عن نزع السلاح النووي لبلاده "غير عقلاني وخيالي"، مؤكداً أن التعاون بين الولايات المتحدة وحلفائها "لن يغير وضع كوريا الشمالية بوصفها دولة حائزة أسلحة نووية"، كما انتقد الحوار الأمني بين الولايات المتحدة واليابان، مؤكداً أن أي ضغوط أو مواقف مشتركة لن تؤثر في السياسة النووية لبيونغ يانغ.

(رويترز، العربي الجديد)