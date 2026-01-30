شي ومكافحة الفساد: فخاخ في طريق الإصلاح وبناء الجيش الصيني

- شهدت الصين تحقيقات فساد جديدة طالت جنرالين بارزين، مما يثير تساؤلات حول حملة مكافحة الفساد التي يقودها الرئيس شي جين بينغ، والتي تهدف إلى القضاء على الفساد كجزء من خطة الصين الخمسية، رغم اتهامات باستخدامها لقمع المنافسين. - أطلق الرئيس شي عملية تحديث شاملة للجيش الصيني، تهدف إلى بناء جيش عالمي بحلول 2049، مع التركيز على القدرات التقنية والذكاء الاصطناعي، رغم التحديات الناتجة عن السياسات القديمة. - حملة التأديب الأخيرة قد تثير استياء داخل الجيش، حيث تُعتبر استهدافًا للمقربين من شي، مما يعيد للأذهان النظام الشمولي في عهد ماو، وقد تؤدي إلى ارتباك في السياسة الخارجية والتحديث العسكري.

قبل أيام قليلة، اهتزت الصين بموجة جديدة من تحقيقات الفساد التي طاولت جنرالين في الجيش الصيني وهما من أعلى الرتب العسكرية في البلاد: تشانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الأول وأعلى ضابط عسكري في الصين، وليو تشن لي، رئيس قسم الأركان المشتركة باللجنة العسكرية المركزية. أثار هذا الإجراء التأديبي، أي طرد تشانغ وليو من الجيش الصيني والحزب الشيوعي للاشتباه في "تورطهما في مخالفات جسيمة مرتبطة بالفساد"، تساؤلات بشأن حدود الحملة التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، لمكافحة الفساد داخل الحزب والدولة قبل أكثر من عقد من الزمن. كما أثار الإجراء تساؤلات حول تداعيات ذلك على هيكل السلطة، خصوصاً أن سقوط آخر جنرالين يترك القيادة العسكرية العليا، اللجنة الدائمة المكونة من سبعة أعضاء، في الصين، بعضوين فقط، الرئيس شي، ونائب الرئيس الثاني تشانغ شنغ مين، المسؤول عن شؤون الانضباط داخل القوات المسلحة.

حملة مكافحة الفساد

ولكن قبل ذلك، كان شي قد حدد في خطابه السنوي مطلع العام الحالي، أولويات السياسة العامة لخطة الصين الخمسية المقبلة بين عامي 2026 و2030، والتي تضمنت حملة مكافحة الفساد. وقال إن هناك مشاكل سوء سلوك مستمرة ومتكررة وخبيثة بشكل متزايد بين مسؤولي الحزب، مشدداً على أن أولئك الذين انتهكوا اللوائح (القواعد والأنظمة)، وكذلك من عليهم أي علامة على سوء السلوك، "يجب التحقيق معهم ومعاقبتهم بشدة على الفور"، كما يجب "ألا نمنح المسؤولين الفاسدين أي ملاذ آمن". عقب ذلك تعهد الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بالمضي قدماً في حملة الرئيس شي، وأعلن أن أعلى هيئة لمكافحة الفساد في البلاد احتجزت العام الماضي 65 مسؤولاً رفيع المستوى، وهو رقم قياسي، في حين أكدت صحيفة الشعب اليومية في افتتاحيتها للعام الجديد أن الإصلاح الذاتي وجهود مكافحة الفساد أمران أساسيان لضمان استمرار حكم الحزب للشعب والدولة، مشيرة إلى أن الفساد يمثل أكبر تهديد يواجه الحزب، وأن هذه القضايا بمثابة تذكير آخر بأن المعركة لا تزال قاسية ومعقدة.



وانغ يون: تم تحديد هدف بناء جيش من الطراز العالمي بحلول عام 2049

في يوليو/تموز 1945، وفي محاولة للتوسط في النزاع بين الكومينتانغ (القوميين) والحزب الشيوعي الصيني أثناء الحرب الأهلية الصينية (1927 ـ 1949) ، التقى مجموعة من المثقفين الصينيين بالزعيم الراحل ماو تسي تونغ، في أحد الكهوف بالقاعدة الثورية للحزب في مدينة يانآن. وكان في عداد الوفد الأكاديمي الصيني هوانغ يان بي، الذي أصدر في ما بعد كتاباً بعنوان "العودة من يانآن"، يصف فيه حواراً دار بينه وبين ماو حول مسألة الحكم وحماية الحزب من التصدع، عُرف على نطاق واسع باسم "حوار الكهوف". وكان ملخص ما قاله ماو آنذاك إن الشعب هو من يبني أمته، وعلى الحزب السياسي أن يكون خادماً لشعبه يؤدي واجبه على أكمل وجه، مسترشداً بالفضيلة، وأن أي حكومة يجب أن تستمد السلطة والقوة من نقاء ممثليها وامتثالهم للقيم والأعراف التي تنظم الحكم الرشيد.

بعد مرور أكثر من 80 عاماً، استحضر الرئيس شي في خطابه السنوي الأخير، هذا الحوار، وأعاد صياغة إجابة ماو في مسألة الحكم وتثبيت أركان الحزب والدولة، وقال إن الصين يجب أن تعتمد على إشراف الشعب على الحكومة للهروب من دورة الصعود والهبوط التي أسقطت السلالات السابقة. وأضاف: "لا يمكن لبلادنا أن تصبح قوية إلا بوجود حزب شيوعي قوي في الصين". هذا الربط الأيديولوجي بين زمانين، وصفه مراقبون صينيون بأنه يعطي لمحة شاملة عن فكر شي بشأن الإدارة وضمان الحكم المستدام للحزب على المدى الطويل، والذي يقوم على مبدأين أساسيين: الإصلاح الذاتي، والحفاظ على النزاهة من خلال حوكمة داخلية صارمة.

منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، خضع الجيش الصيني لـ13 إصلاحاً رئيسياً. إلا أنه، وبسبب عوامل متعددة، تعثّرت هذه الإصلاحات لفترة طويلة، ولم تتمكن من التقدم بسلاسة خصوصاً أن نظام القيادة والسيطرة في الجيش الصيني ليس علمياً بما فيه الكفاية، وحجم قواته وهيكلها غير عقلانيين (حتى وقت قريب كانت الصين تفاخر بأنها تملك أكبر جيش في العالم من حيث العدد 2.3 مليون جندي، وأُخذ عليها خلال العقود الماضية اهتمامها بالكمّ على حساب الجودة). لكن مع وصول الرئيس شي إلى السلطة في عام 2013، أطلق عملية تحديث شاملة للترسانة العسكرية. وشهدت هذه العملية إصلاحات كبيرة داخل بنية الجيش الصيني وهيكليته.

في تعليقه على ذلك، يقول الباحث في معهد لياونينغ للدراسات السياسية، وانغ يوان، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الجيش الصيني عانى على مدى العقود الماضية بسبب سياساته وأنظمته القديمة نسبياً، والتي لم تكن تواكب التطور والتحديث العالمي، مما أعاق بشدة الدفاع الوطني والتنمية العسكرية. وأضاف: غير أن وصول شي إلى السلطة أحدث ثورة داخل الهيكل التنظيمي للجيش من خلال إطلاق إصلاحات شاملة في جميع الجوانب، بما في ذلك إعادة تعريف جوهر التحديث العسكري باعتباره التطوير المتكامل لما يعرف بـ"الميكنة" (التحويل من العنصر البشري إلى التقني في القطاعات الإنتاجية)، والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل التكيف مع عصر الحروب الذكية باستخدام التقنيات المتقدمة. كما تم تحديد هدف استراتيجي يتمثل في بناء جيش من الطراز العالمي بحلول عام 2049، الذي يصادف الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة.

ويلفت وانغ إلى أن أبرز ملامح هذا التحديث، الإعلان قبل عامين عن تشكيل قوة دعم المعلومات الجديدة في الصين، وهي عبارة عن إطار مشترك مع الفروع العسكرية الأخرى، تهدف إلى تفعيل نظام قتال متكامل وزيادة في قدرات الانتشار المتنقلة واللامركزية، وتتميز بدمج فرق صغيرة من قوات الأمن الاستخباراتي في القوات الجوية والبحرية والبرية في الجيش الصيني لتقديم دعم معلوماتي في الوقت المطلوب. ويشير إلى أن هذه القوة هي جزء من حملة التحديث التي يقوم بها الجيش الصيني وهي مكلفة بتنسيق تطبيق أنظمة المعلومات الشبكية داخل الجيش بجميع فروعه.

في كلمته أمام الجلسة العامة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني المعنية بفحص الانضباط، وعقدت بين 20 أكتوبر/تشرين الأول 2025 و23 منه، قال شي إن الفساد أكبر تهديد للحزب، واصفاً مطاردة النمور بأنها أكثر أنواع الإصلاح الذاتي شمولاً والتي تمهد الطريق لإصلاحات أعمق في مجال الإشراف والمساءلة. ومع ذلك، يرى خبراء أن الأمر لا يعدو عن كونه أداة لقمع المنافسين المحتملين لمزاحمة شي في السلطة، وترهيباً لقوى المعارضة غير المعلنة للسياسات المتفرّدة التي تنتهك قواعد الحزب، مثلما حدث أثناء تعديل الدستور وتمديد ولاية شي لفترة ثالثة في إجراء غير مسبوق بتاريخ الحزب والدولة.

يقول لي يانغ، الأستاذ في معهد تسيونغ كوان للدراسات والأبحاث ومقره هونغ كونغ، في حديث مع "العربي الجديد"، إن سلطة شي المطلقة تتيح له التفرّد بالقرارات، كما أن حملة مكافحة الفساد ومطاردة النمور توفر غطاء حزبياً لتصفية الخصوم وترهيب كبار الجنرالات، لأن تكرار هذه الممارسات التأديبية ووصولها إلى أعلى الرتب العسكرية في الجيش الصيني يخلق مناخاً من الخوف والرعب ليس فقط على مستوى الحزب بل أيضاً على المستوى الشعبي، وهذا كفيل بوأد أي محاولة للانقلاب على الرئيس في الحاضر والمستقبل، بل أكثر من ذلك، قد تصل هذه الحملة الشعواء من التطهير الاستباقي إلى المساءلة حتى على النيات المبيّتة.

وفي تعليقه على عدم استبدال شي، حتى الآن، لأعضاء اللجنة الدائمة الذين تم فصلهم، يقول لي، إن ذلك يؤكد حالة التفرّد بالسلطة (سلطة الفرد الممثلة بشخص الرئيس الصيني) لأن إجراءات كهذه تطاول خمسة أعضاء من أصل سبعة، لو حدثت في دولة أخرى، لكانت كفيلة بإسقاط النظام وخروج الناس إلى المجال العام، ولكن لأن القرار في يد شي وحده، فإن أي تغييرات داخل الهيكل التنظيمي لن تمس سير عملية الإدارة والحكم لأنها أصلاً تتمركز وتتمحور حول شخص الرئيس وأفكاره ورؤيته الخاصة. ويتوقع لي يانغ، أن يتم الإعلان عن لجنة دائمة جديدة برئاسة شي في المؤتمر الحادي والعشرين للحزب الشيوعي الصيني المقرر انعقاده في عام 2027.

مع العلم أنه في عام 2024 ذكرت صحيفة الشعب اليومية المتحدثة باسم الحزب الشيوعي الصيني، أنه من الضروري التمسك بقوة بالمبدأ الأساسي المتمثل في قيادة الحزب، واعتبار التنفيذ الشامل والمتعمق لنظام مسؤولية رئيس اللجنة العسكرية المركزية (شي) أعلى مطلب سياسي تجب مراعاته، وأعلى انضباط حزبي يجب التمسك به، وذلك من أجل طاعة أوامر الرئيس شي وتنفيذ أفكاره.

من جهته، يلفت جو فانغ، الباحث الزميل في جامعة آسيا (تايوان)، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى توقيت اتخاذ هذه القرارات التأديبية التي عادة ما تسبق اجتماعات هامة على مستوى الحزب والدولة، على سبيل المثال: قرار عزل تشانغ يوشيا، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية الأول وأعلى ضابط عسكري في الصين، يأتي قبل المؤتمر الحادي والعشرين للحزب، وهو حدث يُعقد كل خمس سنوات ويتميّز بتعديلات رفيعة المستوى. وبالتالي قد تحمل هذه الإجراءات رسالة صارمة للمنافسين المحتملين، وهذا يعني أيضاً أن الأمر لا يرتبط عادة بوقائع فساد، بل باستهداف شخصي حتى لأقرب المقربين من الرئيس شي.



جو فانغ: حملة التأديب قد تخلق حالة من الاستياء في صفوف الجيش الصيني

ويضيف فانغ أن الفساد يكاد يكون قاسماً مشتركاً بين جميع المسؤولين بسبب السياسات البيروقراطية، وغياب المساءلة على مستوى الحكومات المحلية، خصوصاً ما يتعلق بالتفاصيل الصغيرة مثل استخراج التراخيص وممارسة النفوذ في إدارة الأزمات لتغليب المصالح الخاصة. وبالتالي تهمة الفساد هي أسهل الطرق لعزل الخصوم، لأن مجرد الإعلان عن إجراء تأديبي بحق أحد المسؤولين كفيل بمسح تاريخه الحزبي وإرثه السياسي. كما عن أن فتح هذا الملف لا يدع مجالاً للشك في نزاهة القضاء، ورغبة شي الجامحة في تطهير الحزب.

ويتساءل فانغ: "كيف يقيّم الرئيس شي حملته، وكيف ينظر إلى نفسه في المرآة عندما يعزل أقرب المسؤولين إليه (نائبه الأول في اللجنة العسكرية المركزية)، فهو الذي اختاره إلى جانب ستة أعضاء آخرين في اللجنة الدائمة ويشكلون معاً أعلى سلطة في البلاد؟". ويضيف: "اليوم لم يبق في اللجنة سوى شي ونائبه الثاني تشانغ شنغ مين، ما يعني أنه تم عزل خمسة أعضاء بتهمة الفساد. وهو أمر يطرح تساؤلات حول قدرة شي على اختيار القادة ويثير علامات استفهام حول استقامة اللجنة الدائمة التي يرأسها منذ عام 2012، ويترك انطباعاً عاماً بأن السلطة متصدعة من الداخل وهي عرضة للاختراق من جهات خارجية معادية، وهذا بحد ذاته مؤشر خطير على أن القوة التي راكمها شي خلال سنوات حكمه قد تتلاشى في وقت أسرع مما هو متوقع، على غرار أنظمة كان يظن البعض أنها عصية على الكسر، لكنها سقطت في زمن قياسي".

أزمة ثقة في الجيش الصيني

وضمن هذا الإطار، يرى فانغ، أن حملة التأديب التي طاولت أكبر جنرالين في السلطة، قد تخلق حالة من الاستياء في صفوف الجيش الصيني على مستوى القيادات الدنيا، فضلاً عن أزمة ثقة سترافق الضباط الذين قد يحظون بترقية من شي لتولي مناصب قيادية في المستقبل. ويضيف: يعيدنا هذا المشهد إلى الوضع الذي كان سائداً في عهد الزعيم ماو، في خمسينيات وستينيات القرن الماضي: النظام الشمولي، وسلطة الفرد الواحد، والقائد الملهم، والولاء الأعمى، والمبالغة في تقدير الذات بالنسبة للرئيس، والنظر إلى الآخرين على أنهم مجرد أدوات أو أحجار شطرنج، لا يدينون إلا بالولاء والطاعة.

ويضيف فانغ، أنه في هذه الأجواء، تصبح السلطة ممثلة بشخص الرئيس وليس بالهيكل التنظيمي، وبالتالي فإن سقوط شي تحت أي سبب أو ظرف، قد يكون إيذاناً بهدم المعبد، وقد حدث ذلك بعد موت ماو عندما ظهرت انقسامات داخل الحزب وتشكّلت تحالفات سياسية، وتم اعتقال العديد من القيادات في أكتوبر 1976، خصوصاً "عصابة الأربعة"، المؤلفة من زوجة ماو الرابعة، جيانغ كينغ، وتشانغ تشون تشياو، وياو وينيوان، ووانغ هونغ ون. بالتالي فإن استمرار حملة التطهير داخل صفوف القيادات العليا قد تربك الحسابات وتخلق حالة من الارتباك في سياسة الصين الخارجية وخطط التحديث العسكري، بسبب مركزية القرارات، واستبعاد المؤهلين للعمل في المجالات الحيوية والحساسة، لأن المعيار في اختيار القادة ليس الكفاءة، بل الولاء المطلق للرئيس شي.