شي جين بينغ يفقد ثقته بجنرالاته: تطهير عسكري يعيد تشكيل الجيش الصيني

- أزمة سياسية في الجيش الصيني: فقد الرئيس شي جين بينغ ثقته في القيادة العسكرية، مما أدى إلى حملة تطهير تهدف إلى تعزيز الولاء للحزب الشيوعي وتحويل الجيش إلى قوة منافسة للجيش الأمريكي. - إعادة هيكلة الجيش: عمل شي على تعزيز سيطرة الحزب الشيوعي من خلال تغييرات هيكلية كبيرة، بما في ذلك استبدال المناطق العسكرية بقيادات مسرح جديدة، لضمان الولاء المطلق للحزب. - تحديات الولاء والفساد: رغم الجهود لتعزيز الولاء، تواجه القيادة العسكرية تحديات الفساد وعدم الانضباط، مما يعكس توترات بين الولاء السياسي والجاهزية القتالية.

سلّطت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، في تقرير مطوّل، اليوم السبت، الضوء على أزمة سياسية عميقة تعصف بقيادة الجيش الصيني، بعد أن فقد الرئيس شي جين بينغ ثقته بقيادة عسكرية أمضى عقداً من الزمن في إعادة هندستها وتشكيلها. وأشارت الصحيفة إلى أنّ حملة تطهير يقودها شي تضاهي في حدّتها حملات حقبة ماو تسي تونغ، وتهدّد واحداً من أبرز إنجازاته المعلنة؛ أي تحويل الجيش الصيني إلى قوة قادرة على منافسة الجيش الأميركي، عبر حاملات طائرات جديدة وصواريخ فرط صوتية وترسانة نووية متوسعة.

وأفادت "نيويورك تايمز" بأنّ حجم التطهير الذي طاول النخبة العسكرية بدا واضحاً في اجتماع تشريعي حديث؛ فبينما أظهرت لقطات التلفزيون الرسمي قبل عام نحو أربعين جنرالاً في القاعة، لم يحضر هذه المرة سوى عدد ضئيل منهم. ونقلت الصحيفة عن شي قوله للضباط المتبقين، بوجه متجهم، إنّ "الجيش يجب ألّا يضمّ أبداً أي شخص يحمل قلباً منقسماً تجاه الحزب".

ولفتت الصحيفة إلى أن استخدام شي لعبارة "القلب المنقسم" يحمل دلالات ثقيلة، ناقلةً عن البروفيسور تشين-وين كو؛ الأستاذ في جامعة تشنغ تشي الوطنية في تايوان، أن هذه العبارة موجودة في مؤلفات صينية قديمة تنصح الحكام بالحذر من الجنرالات الخائنين، ومن بينها كتاب يحتفظ به شي على رفّ مكتبته. ونقلت "نيويورك تايمز" عن البروفيسور كو تساؤله: "حتى أكثر المقرّبين منه ثقةً وأهميةً سقطوا، فمن غيرهم يستطيع أن يكسب ثقته؟".

وأوضحت الصحيفة أن الأزمة تتزامن مع تصاعد التنافس بين الصين والولايات المتحدة، وفي وقت تستعرض فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب القوة العسكرية الأميركية وحدودها في فنزويلا وإيران. وأضافت أنّ جاهزية الصين للحرب قد تتعطل لسنوات بفعل عملية "التطهير" نفسها التي يقول شي إنها ضرورية لتنقية الصفوف وتقويتها.

ورصدت "نيويورك تايمز" أنّ ما بدت في البداية حملةً محدودةً لمكافحة الفساد تحوّلت إلى عزلٍ شامل لعشرات كبار الضباط، توج مطلع هذا العام بإطاحة الجنرال تشانغ يوشيا، أعلى قائد عسكري في الصين، الذي كان يبدو قبل ذلك أحد أقرب المقرّبين من شي. وبحسب بعض الروايات، جاءت القطيعة النهائية بينهما عندما سعى شي إلى ترقية الجنرال الذي يقود عملية التطهير إلى منصب ينافس منصب الجنرال تشانغ، إذ اعترض الأخير، وبعد أشهر، أُقيل من منصبه. ونقلت الصحيفة عن دانيال ماتينغلي، الأستاذ المساعد في جامعة ييل المختص بالسياسة والشأن العسكري الصيني، تساؤله: "هذا جيش شي جين بينغ، فلماذا يدمّر ما بناه؟ هذا ليس ما كان الناس يتوقعونه من شي حتى قبل خمس سنوات؛ تغيير جذري قد طرأ".

من ضعف الرئيس السابق إلى قبضة شي على "البندقية"

واستعادت "نيويورك تايمز" مشهداً من عام 2011 يكشف ضعف سلف شي؛ الرئيس السابق هو جين تاو، حين زار وزير الدفاع الأميركي آنذاك روبرت غيتس بكين، وسأل هو عن اختبار طيران لمقاتلة شبح صينية كانت أنباؤه قد ظهرت صباح ذلك اليوم على المواقع الصينية. ونقلت الصحيفة عن غيتس قوله للصحافيين بعد اللقاء إن "القيادة المدنية بدت متفاجئة بالاختبار"، مشيرةً إلى أن الرئيس السابق بدا غير عالم بالأمر.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن جون كولفر؛ المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية والباحث الحالي في معهد بروكينغز، قوله إن توجيهات الرئيس السابق لقادة الجيش "كانت أشبه باقتراحات قد يأخذونها بعين الاعتبار"، مضيفاً: "في الأساس كان لديك نظام لم يعد يستجيب للحزب".

وأوضحت الصحيفة أن شي بعد توليه السلطة عام 2012 أطلق تحقيقات ضد قادة ازدادوا ثراء واستفحلت سلطتهم في عهد سلفه، بمن فيهم ضباط كانوا يعدون "بمنأى عن المساءلة" بفضل مكانتهم. وفي عام 2014، استدعى شي مئات كبار الضباط إلى بلدة غوتيان شرقي الصين، حيث أرسى ماو تسي تونغ عام 1929، بحسب التواريخ الرسمية للحزب، المبدأ المؤسس للدولة الصينية الحديثة: "الحزب يسيطر على البندقية".

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن شي وظّف هذه الخلفية التاريخية ليحذر من أنّ سيطرة الحزب الشيوعي على القوات المسلحة قد تآكلت إلى درجة خطيرة، وعرض المشكلات التي ورثها، وهي تراجع الإيمان بقيم الحزب، والفساد والمحسوبية والعصيان المكشوف، حتى إن تمارين تدريبية بلغ بها التزييف حد استخدام الجنود مجارف وعصيّاً بدلاً من البنادق.

هكذا أعاد شي بناء الجيش الصيني على قاعدة "الولاء المطلق"

ركّزت "نيويورك تايمز" على أنّ شي رأى في الجنرال شو كايهو؛ نائب الرئيس المتقاعد للجنة العسكرية المركزية، تجسيداً لـ"عفن" المؤسسة العسكرية، إذ كان قد خضع للتحقيق بتهمة تلقّي رشاوى ضخمة، من بينها رشى لترتيب ترقيات للضباط. ونقلت الصحيفة عن خطاب لشي ألقاه في غوتيان، تسرّبت نسخة منه داخل الجيش ولم يسبق نشرها بهذه التفاصيل، قوله: "كان شو تساي هو يعلن دائماً، بجدية بالغة، ولاءه ومحبته الأبدية للحزب، لكنه في الحقيقة، في أعماق روحه، كان قد ابتعد منذ زمن طويل عن الحزب وغرق في الفساد والانحطاط".

ونقلت الصحيفة أن شي كان قلقاً أيضاً من أحداث خارجية، إذ استشهد بقصص تحذيرية لقادة في الشرق الأوسط والاتحاد السوفييتي أُسقطوا بعد أن تخلّت عنهم جيوشهم في وجه التمرّدات. وأضافت أن شي جاء إلى منصبه وهو يحمل تبجيلاً عميقاً لجيش التحرير الشعبي، إذ كان والده قائداً ثورياً قاتل تحت إمرة ماو، فيما عمل شي في بداية مسيرته أميناً لوزير الدفاع.

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن شي كان يؤمن بأن غرس الولاء للحزب ولشخصه في الجيش يستلزم إحياء "العمل السياسي"، أي التلقين والفحص الأمني والمراقبة التي تجعل الضباط والجنود جديرين بالثقة. ولترسيخ روح الانضباط الجديدة التي طلبها في غوتيان، ظهر شي في الصور الرسمية وهو يأكل أرزاً خشناً وحساء قرع، وهي الوجبة المتقشفة التي تحيل إلى الجيش الأحمر في بداياته. ونقلت الصحيفة عن شي قوله أمام الضباط: "الولاء المطلق للحزب يقوم على كلمة (مطلق)، إنه ولاء فردي شامل، غير مشروط، خالٍ من أي شوائب أو زيف".

إعادة هيكلة الجيش الصيني وصعود رجل شي الأقوى

أوضحت "نيويورك تايمز" أن شي بدأ منذ سنواته الأولى في الحكم بترسيخ "نظام الرئيس هو المسؤول"، وهو إصلاح أحكم قبضته على الجيش بمنحه استخبارات ونفوذاً عميقين داخل الصفوف، معرباً عن ثقته بقدرته على اختيار القادة المناسبين للترقية. ونقلت الصحيفة عنه قوله في خطاب داخلي عام 2016: "مفتاح بناء جيش قوي يكمن في اختيار الأشخاص المناسبين... كبار الضباط ومتوسطوهم هم العمود الفقري لبناء الجيش وإدارته، وبصفتي رئيس اللجنة العسكرية المركزية، عليّ أن أتولى هذا الأمر شخصياً".

وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن شي استبدل المناطق العسكرية القائمة منذ عقود بقيادات مسرح جديدة، وحل إدارات مركزية في جيش التحرير الشعبي رأى فيها عقبات أمام السيطرة الفعالة، بهدف منح الصين القدرة على دمج القوى البرية والجوية والبحرية لإسقاط نفوذها في الخارج، مع ضمان بقاء هذا الجيش المحدث "بلا تردّد" في الولاء.

وعرّفت الصحيفة بالجنرال تشانغ يوشيا بوصفه أحد أبرز القادة الموكل إليهم تنفيذ رؤية شي؛ ضابطاً صارماً ذا حضور كاريزمي، تميز في الخطوط الأمامية لحرب الحدود الصينية–الفيتنامية الممتدة منذ عام 1979، وهو ابن جنرال ثوري قاتل إلى جانب والد شي. وأضافت "نيويورك تايمز" أن شي رقّاه في وقت سابق إلى عضوية اللجنة العسكرية المركزية، وأسند إليه رئاسة إدارة التسليح العامة في الجيش، المسؤولة عن اقتناء الأسلحة الجديدة، والتي كانت أيضاً مستنقعاً للفساد بفعل سيطرتها على الأموال والعقود.

ونقلت الصحيفة عن درو طومسون؛ المسؤول السابق في البنتاغون الذي التقى بتشانغ يوشيا عام 2012 خلال زيارة وفد عسكري صيني للولايات المتحدة، قوله: "جاء من خلفية حزبية شيوعية مميزة، وكان ذلك واضحاً... أعتقد أن هذا المزيج من خلفيته وخبرته القتالية وثقته بنفسه وارتياحه لمنظومات الأسلحة وانفتاحه على التغيير، جعله جذاباً لشي". وذكرت "نيويورك تايمز" أن شي بدا بحلول 2018 راضياً عن أن إصلاحاته بدأت تؤتي ثمارها، إذ وصف التحوّلات بأنها "تحوّل تاريخي" أدى إلى "إنقاذ الجيش"، وأنه في 2022 احتفظ بتشانغ يوشيا بشكل غير متوقع في اللجنة العسكرية المركزية رغم بلوغه 72 عاماً، وعيّنه كبير جنرالات الصين، مكلفاً بتحقيق هدف اختراق القدرات العسكرية بحلول 2027.

تطهير قوة الصواريخ ووزارة الدفاع

ونقلت "نيويورك تايمز" أنه بعد أقل من سنة على بداية ولاية شي الثالثة، في 2023، تشققت واجهة الاستقرار فجأة، إذ استبدل شي بشكل مفاجئ القائد الأعلى لقوة الصواريخ الصينية ونائبه، في خطوة استثنائية في الذراع المسؤولة عن الصواريخ النووية والتقليدية. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التطهير لم يفسَّر علناً قط، ثم أقيل وزير الدفاع الصيني من دون توضيح أيضاً.

وأوردت "نيويورك تايمز" أن مسار شي في تحويل جيش التحرير الشعبي بدا فجأة "موبوءاً" بالمشكلات نفسها التي ادعى استئصالها، وهي الفساد وعدم الانضباط. وأشارت إلى أن شي اصطحب هذه المرة قادته إلى مدينة يان آن، القاعدة المقدّسة لثورة ماو، ودعا إلى تعميق حملة "التصحيح السياسي". وفي العامين اللذين تليا، رفع عشرات الضباط الكبار من مناصبهم أو اختفوا عن الأنظار.

ولفتت الصحيفة إلى أن صلاحيات الجنرال تشانغ شنغمين، الذي يقود التحقيقات، اتسعت مع توسع الحملة، رغم خبرته المحدودة في العمليات العسكرية. وأوضحت أنه في قوة الصواريخ كان مفوضاً سياسياً يفرض الولاء للحزب، ويعرف بشغفه بفن الخط الصيني، ثم رُقّي لاحقاً إلى وكالة جديدة تحقق في الفساد وعدم الولاء داخل الجيش، وأن صعوده يعكس الأهمية التي يوليها شي للسيطرة الأيديولوجية والولاء السياسي حتى في موازاة دعوته إلى الجاهزية القتالية.

ونقلت الصحيقة عن جويل ووثناو، الباحث الكبير في جامعة الدفاع الوطني في واشنطن المختص بالشأن العسكري الصيني، قوله: "في تحليل شي، فشل الجاهزية الناتج عن الفساد ليس سوى امتداد للاأخلاقية الأيديولوجية... كان العفن أعمق ربما مما تخيّله شي عام 2023، ولذلك احتاج إلى اتخاذ خطوات أكثر قسوة". وأضافت الصحيفة، نقلاً عن كولفر، الباحث في معهد بروكينغز، أن صلاحيات تشانغ شنغمين تعزّزت على الأرجح بفعل تقنيات المراقبة الواسعة التي منحت المحققين أدوات أكبر للتجسس على حياة الضباط وعائلاتهم وتدفقاتهم المالية.

القطيعة الأخيرة مع تشانغ يوشيا

وذكرت "نيويورك تايمز" أنه بحلول أواخر عام 2025، لم تكن عمليات التطهير تعيد تشكيل الصفوف فحسب، بل أيضاً موازين القوى داخل النخبة العسكرية، وسط احتكاكات متنامية بين القادة المنشغلين بأهداف الجاهزية القتالية والضباط المكلفين بإنفاذ الولاء السياسي. ونقلت عن طومسون، المسؤول السابق في البنتاغون، قوله: "شي محاصر في تناقض الأحمر/الخبير"، في إشارة إلى "الأحمر" بوصفه الولاء للحزب مقابل الكفاءة العسكرية.

وأوضحت الصحيفة أنه مع اقتراب عملية انتقال القيادة المقررة في مؤتمر الحزب الشيوعي أواخر العام المقبل، بدا شي أكثر حساسية تجاه ما يعتبره تهديدات لسلطته. وبدا قائده الأعلى، الجنرال تشانغ يوشيا، أكثر هيمنة بعد سقوط كثير من المنافسين المحتملين، لكنه لم يسلم من التحقيقات، إذ أطاحت أيضاً جنرالات آخرين مرتبطين به، ما يحتمل أن يطاوله شخصياً، فيما كان كبير المحققين، الجنرال تشانغ شنغمين، يصعد أكثر فأكثر.

ونقلت "نيويورك تايمز" عن كريستوفر ك. جونسون، الضابط السابق في الاستخبارات الأميركية والرئيس الحالي لمجموعة "تشاينا ستراتيجيز غروب" الاستشارية، أن "القشة الأخيرة" جاءت حين تحرك شي لترقية تشانغ شنغمين إلى منصب نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية. وأضاف جونسون، بحسب الصحيفة، أن تشانغ يوشيا، مدعوماً من نائبه الجنرال ليو تشنلي، اعترض على هذا المقترح، لأن وضع محقق في موقع بهذه القوة يهدد بأن يصور جيش التحرير الشعبي وكأنه قوة قتالية غير جدّية.

وأشارت الصحيفة إلى أن جونسون قال: "اعتقد تشانغ يوشيا أنه يملك من المؤهلات ما يخوله قول هذا، لكن تبين أنه لم يكن يملك ذلك". وأوضحت "نيويورك تايمز" أنه عندما أبعد تشانغ يوشيا ونائبه مطلع هذا العام، اتهمتهما الصحيفة العسكرية الرسمية بأنهما "داسا بشدة" على نظام مسؤولية الرئيس الذي بناه شي لتثبيت قبضته على الجيش.

"التصحيح الإيديولوجي" وأحكام إعدام لوزيري دفاع سابقين

وذكّر الصحيفة بأن شي لم يكتفِ بذلك؛ ففي إبريل/ نيسان أطلق برنامج "تصحيح إيديولوجي" و"صياغة ثورية" داخل الجيش، أي حملة تلقين بحسب توصيف الصحيفة، خاطب فيها كبار الضباط الذين وصفوا بأنهم "الدفعة الأولى" من الحاضرين في بكين، في إشارة إلى أن الحملة لفرض الولاء ستستمر. وأوضحت الصحيفة أن لقطات التلفزيون من الاجتماع أظهرت صفوفاً من الضباط يدونون الملاحظات بدأب أثناء حديث شي، فيما كان يجلس إلى جانبه الجنرال تشانغ شنغمين، "المنفذ"، الذي يبقى الآن، إلى جانب شي، العضو الوحيد المتبقي في القيادة العسكرية العليا للصين.

ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن خطورة الحملة بدت بشكل صارخ مرة أخرى الأسبوع الماضي، حين أصدرت محكمة عسكرية حكماً بإعدام وزيري دفاع سابقين، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بتهمة الرشوة، وهو حكم يعني على الأرجح، بحسب الصحيفة، أنهما سيمضيان بقية حياتهما في السجن. واختتمت "نيويورك تايمز" تقريرها بتحليل البروفيسور كو من جامعة تشنغ تشي الوطنية في تايوان، الذي رأى أن "حكم شي جين بينغ يدخل ببطء مرحلته المتأخرة... حساباته السياسية تتغير في هذه المرحلة، وقلقه يتركز أكثر فأكثر على أعضاء دائرته الداخلية".