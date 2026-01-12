- أجرت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، نقاشًا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول أمن المكسيك وسيادتها، مؤكدة رفضها لنشر قوات أميركية في بلادها رغم تهديدات ترامب بشن هجمات برية ضد عصابات المخدرات. - تناولت المحادثات مواضيع متعددة مثل الأمن، تهريب المخدرات، التجارة، والاستثمارات، مع تعزيز التعاون بين البلدين لتأمين الحدود وتسليم زعماء العصابات. - رغم وصف ترامب لشينباوم بأنها "شخص رائع"، إلا أنه أصر على إرسال قوات لمكافحة العصابات، وهو ما رفضته المكسيك، وسط تهديدات أميركية متزايدة ضد حكومات يسارية في المنطقة.

قالت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، اليوم الاثنين، إنها أجرت نقاشاً تطرّق إلى أمن بلادها وسيادتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدما هدّد بشن هجمات برية ضد عصابات المخدرات في دول منها المكسيك، وأوضحت شينباوم أنها أبلغت ترامب بأن أي نشر لقوات أميركية في المكسيك "غير مطروح على الطاولة".

وجاء في منشور لرئيس المكسيك على مواقع التواصل بعد اتصالها مع ترامب: "تطرّقنا إلى مواضيع مختلفة، بما في ذلك الأمن ضمن احترام سيادتنا، والحد من تهريب المخدرات، والتجارة، والاستثمارات".

وفي الأسبوع الماضي، قال ترامب إنّ الولايات المتحدة وبعد تدمير سفن يشتبه في أنها تهرّب مخدرات في منطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، ستشنّ "ضربات برية" ضد عصابات المخدرات، من دون تحديد المكان والزمان.

وعزّزت المكسيك تعاونها مع الولايات المتحدة لتأمين الحدود، وسلّمتها عشرات من زعماء العصابات في عام 2025، لكن شينباوم أكدت مراراً رفضها أي تدخل عسكري في بلادها. وقال ترامب مؤخراً إنه يتعيّن على المكسيك "ترتيب أمورها" بعد أشهر من الضغوط على الدولة الجنوبية المجاورة بشأن المخدرات والميزان التجاري.

ووصف ترامب رئيسة المكسيك بأنها "شخص رائع"، بعد أسابيع قليلة على لقائهما في واشنطن على هامش قرعة كأس العالم 2026 الذي ستجري مبارياته بالتزامن في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. لكن ترامب أكد كذلك أنه حضّ شينباوم على السماح لواشنطن بإرسال قوات لمكافحة عصابات المخدرات الناشطة في المكسيك، وهو عرض سبق أن رفضته مكسيكو.

وأطلق ترامب تهديدات ضد حكومات يسارية، بما فيها كوبا وكولومبيا والمكسيك منذ خطف واشنطن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من كاراكاس واقتياده إلى نيويورك لمحاكمته، بعد أشهر من الضغوط العسكرية والاقتصادية الأميركية على فنزويلا. وفي جزء من تلك الحملة، قتلت الولايات المتحدة أكثر من مئة شخص في غارات على قوارب يُزعم أنها تحمل المخدرات منذ سبتمبر/ أيلول الماضي، لكن شنّ ضربات على عصابات في المكسيك سيكون بمثابة تصعيد عسكري أميركي كبير.

وفيما كان يقدّم نفسه "رئيساً للسلام" ويسعى لنيل جائزة نوبل، شنّ ترامب سلسلة من العمليات العسكرية خلال ولايته الرئاسية الثانية. فقد أمر بشن هجمات على المنشآت النووية الإيرانية في يونيو/ حزيران، كما أشرف العام الماضي أيضاً على ضربات على العراق ونيجيريا والصومال وسورية واليمن، وأخيراً فنزويلا.

(فرانس برس، العربي الجديد)