شهيد و5 جرحى باستهداف إسرائيلي لسيارة في كفرا جنوبي لبنان

استهدفت مسيّرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم الأربعاء، سيارة في بلدة كفرا جنوبي لبنان، ما أسفر عن سقوط شهيد وخمس إصابات، وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية، وذلك في استمرار للخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

متابعة للغار.ة التي استهدفت سيارة في بلدة كفرا:



حتى الآن ارتقاء شهـ.يد و اصابة ٥ بجروح، تم نقل اثنان منهم الى المستشفى و الثلاثة الآخرين تمت معالجتهم ميدانيا pic.twitter.com/sIfXW2UqOz — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) October 1, 2025

103 شهداء من المدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار

وفي السياق، أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أنها تحقّقت من استشهاد 103 مدنيين في لبنان منذ وقف إطلاق النار مع إسرائيل، مطالبةً بوضع حد للمعاناة المستمرة. وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، في بيان، "ما زلنا نشهد آثاراً مدمّرة لضربات الطائرات الحربية والمسيّرة في المناطق السكنية، وكذلك بالقرب من قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الجنوب".

ولم يحصل لبنان بعد على أي ضمانات دولية، ولا سيما أميركية، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، رغم المقرّرات الوزارية التي اتُخذت في الفترة الماضية، في إطار تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، والتي لا تزال أميركا وإسرائيل تعتبران أنها غير كافية، ويجب القيام بخطوات عملية أكثر لنزع سلاح حزب الله كليّاً. وجدّد الرئيس جوزاف عون، خلال لقاءاته التي عقدها في نيويورك أخيراً، والتي لم تشمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المطالبة بالضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها، وبدعم الجيش اللبناني ليتمكن من القيام بمهامه في بسط سلطة الدولة على الأراضي اللبنانية كافة.

ويسود الترقب التقرير الذي سيقدّمه الجيش اللبناني بشأن تطبيق خطة حصرية السلاح في الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً بعد التصريحات الأميركية الأخيرة المُشكّكة في خطوات لبنان الجدية بهذا المجال، وفي قدرة الجيش على القيام بها، والتي أعطت الضوء الأخضر لإسرائيل لمواصلة اعتداءاتها و"صادقت" على ذرائعها لاستمرار خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار ولأي سيناريو تصعيدي محتمل. وكلّفت الحكومة اللبنانية، في جلسة عقدتها في 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، الجيش بتقديم تقرير شهري في إطار خطته لحصر السلاح، لكن حتى الساعة لم تُحدَّد بعد جلسة وزارية لذلك.

دعموش: السلاح لن يسلّم تحت أي ظرف

وفي موقف له اليوم الأربعاء، قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله علي دعموش إن "المقاومة ستواصل طريقها بكل عزمٍ وقوة، وهي واثقة بنصر الله، ومتيقّنة من صوابية خياراتها". وشدّد دعموش على أن "المقاومة لن تسمح بعودة لبنان إلى زمن الضعف والوهن"، مؤكداً أن "سلاح المقاومة هو عنصر أساس في الدفاع عن لبنان ووجوده، ولن يُسلَّم تحت أي ظرف". واعتبر أن "هناك مسعى أميركياً إسرائيلياً لتحويل الجيش اللبناني إلى أداة في مواجهة المقاومة"، داعياً لإفشال هذه المحاولات. كذلك، لفت دعموش إلى أن "المقاومة ما زالت تتعافى وتزداد قوة وجهوزية، رغم التضحيات الكبيرة التي قدّمتها"، وأكد أن "اغتيال القادة لن يُضعف عزيمتها، ولن يكسر إرادة جمهورها".