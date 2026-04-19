شهيد ومصابون في غزة... و18 ألف مريض ينتظرون فتح معبر رفح للعلاج

- استشهاد خليل نصر وإصابة آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جباليا ودير البلح، مع استمرار خروقات وقف إطلاق النار في غزة، حيث شنت طائرات الاحتلال غارات جوية وقصف مدفعي على خانيونس ومخيم البريج. - ارتكبت إسرائيل 2400 خرق لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر، مما أدى إلى 773 شهيداً و2171 مصاباً، وفقاً لوزارة الصحة في غزة. - يعاني القطاع الصحي في غزة من انهيار حاد، حيث تمكن 700 مريض فقط من مغادرة القطاع للعلاج، بينما ينتظر أكثر من 18 ألف مريض العلاج وسط نقص الإمكانيات الطبية.

استُشهد فلسطيني، وأُصيب آخرون، اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي ووسط قطاع غزة، في وقت يواصل فيه الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر محلية باستشهاد خليل نصر وإصابة اثنين آخرين برصاص جيش الاحتلال في جباليا، فيما أُصيب نازح بنيران قوات الاحتلال غربي مدينة دير البلح وسط القطاع.

ميدانياً، شنّت طائرات الاحتلال غارة جوية على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوب القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الطيران المروحي شرقي المدينة، وإطلاق زوارق الاحتلال الحربية قذائفها ونيرانها تجاه ساحلها. كما أطلق الطيران المروحي نيرانه في أجواء مخيم البريج وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، إن إسرائيل ارتكبت 2400 خرق للاتفاق، شملت القتل والاعتقال والحصار والتجويع. ووفق وزارة الصحة في غزة، تبلغ حصيلة خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار 773 شهيداً و2171 مصاباً، إضافة إلى انتشال 761 شهيداً.

في سياق آخر، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 700 مريض فقط تمكنوا من مغادرة قطاع غزة للعلاج في الخارج منذ فتح معبر رفح البري، مشدداً على أن الرقم ضئيل جداً مقارنة بحجم الكارثة الصحية. وأوضح أن أكثر من 18 ألف مريض مسجلون حالياً ضمن قوائم الانتظار، ويواجهون خطراً حقيقياً على حياتهم نتيجة نقص الإمكانيات الطبية، وانهيار المنظومة الصحية، وعدم توفر الأدوية التخصصية والعمليات الجراحية المعقدة داخل القطاع.