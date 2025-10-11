شهيد ومصابون في عدوان إسرائيلي على جنوب لبنان... وعون يحذر من خطورته

- استشهد شخص وأصيب سبعة آخرون في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، مما أثار تنديد الرئيس اللبناني جوزاف عون، الذي أشار إلى خطورة الهجوم بعد اتفاق وقف العدوان على غزة. - استهدفت الغارات ستة معارض للجرافات والحفارات، مما أدى إلى تدميرها وانقطاع طريق المصيلح، بينما تواصل إسرائيل استهداف بنى تحتية لحزب الله. - تأتي الغارات بعد تفكيك السلطات اللبنانية شبكة تجسس تعمل لصالح إسرائيل، كانت تحضر لأعمال إرهابية، مما يزيد من التوترات بين البلدين.

سقط شهيد وسبعة مصابين، فجر اليوم السبت، جراء سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، فيما ندد الرئيس اللبناني جوزاف عون بالقصف الإسرائيلي، مشيراً إلى أن خطورته أنه يأتي بعد اتفاق وقف العدوان على غزة. وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحافي، إن "غارة العدو الإسرائيلي التي استهدفت منطقة المصيلح أدت إلى سقوط شهيد من الجنسية السورية وإصابة سبعة أشخاص بجروح، أحدهم من الجنسية السورية وستة لبنانيين من بينهم سيدتان".

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام"، فقد "نفذ الطيران الحربي المعادي 10 غارات جوية ليلاً استهدفت ستة معارض للجرافات والحفارات على طريق المصيلح، ما أدى إلى تدمير واحتراق عدد كبير من الآليات، وقد عمدت سيارات الإطفاء إلى إخماد النيران". وأشارت الوكالة إلى أن "الغارات أدت إلى انقطاع طريق المصيلح بالكامل بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بها، كما احترق مبنى تابع لأحد معارض الجرافات"، لافتة إلى أنه "سيتم تفجير صاروخ غير منفجر في المصيلح من مخلفات الغارات".

وبحسب الوكالة: "تحلّق منذ ساعات الصباح الباكر مسيّرة إسرائيلية معادية فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية". في المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قصف بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان.

من جانبه، ندّد الرئيس اللبناني جوزاف عون بهذه الغارات، محذراً أنها تأتي بعد وقف العدوان على غزة. وقال عون في بيان "مرة أخرى يقع جنوب لبنان تحت نار العدوان الإسرائيلي السافر ضد منشآت مدنية. بلا حجة ولا حتى ذريعة"، معتبراً أن "خطورة العدوان الأخير أنه يأتي بعد اتفاق وقف الحرب في غزة" حيث دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ ظهر الجمعة.

ورغم سريان وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شنّ ضربات مركزة توقع شهداء، بزعم استهداف عناصر من حزب الله وبنى عسكرية تابعة له. وغالباً ما تطاول الضربات دراجات نارية أو سيارات خلال تنقلها، خصوصاً في جنوب البلاد. ولبنان وإسرائيل رسمياً في حالة حرب، ولم يتم ترسيم الحدود بشكل رسمي بينهما بعد. ويُعاقب القانون اللبناني مرتكبي جرائم التجسس بالسجن.

وتأتي الغارات بعدما أعلنت السلطات اللبنانية، الجمعة، تفكيك شبكة تعمل لصالح إسرائيل كانت تحضر لـ"أعمال إرهابية"، وتوقيف بعض أعضائها. وقال الأمن العام، في بيان، إنه "ضمن إطار مكافحة شبكات التجسس، تمكن الأمن العام من تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية من تفجيرات واغتيالات في الداخل اللبناني".