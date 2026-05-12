شهيد وإصابتان بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية استهدف تجمعاً للمواطنين قرب مدخل مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين، وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد" بأن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً واحداً على الأقل تجاه التجمع الذي كان يوجد فيه الشهيد عبد الرحمن الشعافي والمصابان، موضحة أنه جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت، اليوم الثلاثاء، وصول شهيدين وعشر إصابات إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بلغت 856 شهيداً و2463 إصابة، إلى جانب تسجيل 770 حالة انتشال. وبحسب الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 72.742 شهيداً و172.565 إصابة.

ميدانياً، شهدت المنطقة الشرقية من مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين عمليات تفجير لقنابل بواسطة طائرات مسيّرة من نوع "كواد كابتر"، قرب المناطق الشرقية المحاذية للخط الأصفر، ما أدى إلى سماع انفجارات ضخمة.

ويعيش القطاع منذ أسابيع حالة تصعيد ميداني متواصل، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي الذي تنفذه الطائرات الحربية والمسيّرات، إلى جانب القصف المدفعي للمناطق الشرقية القريبة من الخط الأصفر. كما شهدت الفترة الماضية توسعاً إسرائيلياً في المناطق الشرقية للقطاع، بعدما عمد الاحتلال إلى توسيع الخط الأصفر، واستحداث خط جديد يحمل اسم "الخط البرتقالي"، في إطار توسيع سيطرته على أكثر من 60% من مساحة القطاع.