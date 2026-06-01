شهيد وإصابة في قصف إسرائيلي وسط غزة

- استشهد شاب وأصيب آخر في قصف إسرائيلي استهدف دراجة هوائية في مخيم البريج بقطاع غزة، حيث نفذت طائرة مسيرة الهجوم بصاروخين، مما أدى إلى استشهاد يوسف رمضان وإصابة آخر بجراح. - يشهد قطاع غزة تحليقاً مكثفاً للطائرات المسيرة والانتحارية والمروحية، مع استمرار التصعيد الميداني وعمليات القصف والاغتيال اليومي من قبل قوات الاحتلال. - أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهيدين و40 إصابة إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، مع ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 72,941 والإصابات إلى 172,967 منذ بدء الإبادة.

استشهد شاب وأصيب آخر بجراح، ظهر اليوم الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف دراجة هوائية في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد" أن القصف نفذته طائرة مسيرة بصاروخين واستهدف مواطناً أثناء تنقله على دراجته الهوائية في مخيم البريج بمنطقة بلوك 9 بالقرب من "بركس" البلدية، ما أدى إلى استشهاده على الفور، إذ تحوّل جسده إلى أشلاء، فيما أصيب شاب آخر بجراح.

وأوضحت المصادر أن الطواقم الطبية نقلت جثمان الشهيد والشاب المصاب إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع. في الأثناء، ذكر شهود عيان أن الشهيد هو يوسف رمضان وقد سبق أن استهدف الاحتلال الإسرائيلي عدداً من أفراد عائلته خلال حرب الإبادة.

ميدانياً، يشهد القطاع تحليقاً مكثفاً للطائرات المسيرة والانتحارية إلى جانب الطائرات المروحية وعلى ارتفاعات منخفضة، وسط استمرار حالة التصعيد الميداني وعمليات القصف والاغتيال اليومي التي تنفذها قوات الاحتلال.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت في وقت سابق عن وصول شهيدين إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، إلى جانب تسجيل 40 إصابة بفعل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وبحسب التقرير اليومي للوزارة، فقد بلغ ⁠إجمالي عدد الشهداء 932 شهيداً، والإصابات 2,859 فضلاً عن 781 حالة انتشال لشهداء، فيما بلغت الإحصائية التراكمية منذ بدء الإبادة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، 72,941 شهيداً فيما بلغ ⁠العدد التراكمي للإصابات 172,967.