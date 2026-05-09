شهيد وإصابة في قصف إسرائيلي لدراجة شمالي غزة

- استشهد فلسطيني وأصيب طفل بجراح في قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت راكب دراجة كهربائية في منطقة الفالوجا شمال غربي قطاع غزة، مما أدى إلى نقله إلى مجمع الشفاء الطبي. - تصاعدت التوترات في غزة منذ خرق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، حيث قصف الاحتلال منزلاً في مخيم الشاطئ، مما أدى إلى إصابة 9 فلسطينيين وتضرر 26 منزلاً. - ارتفعت حصيلة الضحايا منذ خرق وقف إطلاق النار إلى 850 شهيداً و2433 إصابة، مع 770 حالة انتشال، بينما بلغت الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان 72,736 شهيداً و172,535 إصابة.

استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجراح في قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية، مساء اليوم السبت، في منطقة الفالوجا شمال غربي قطاع غزة. وأوضحت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد" أن المسيّرة الإسرائيلية استهدفت راكب دراجة كهربائية ما أدى إلى استشهاده، إضافة إلى إصابة طفل فلسطيني آخر بجراح نقل على إثرها إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وأضافت المصادر ذاتها أن المسيّرة الإسرائيلية أطلقت صاروخاً على الأقل في منطقة الفالوجا في اتجاه الشاب الفلسطيني الذي كان موجودا في تلك المنطقة، مشيرة إلى أن الطواقم الطبية تمكنت من انتشال جثمانه. ويعيش قطاع غزة على وقع تصعيد إسرائيلي غير مسبوق منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، وفقاً لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسط تعثر في مفاوضات الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق.

ومساء أمس الجمعة قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلاً في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين غربي مدينة غزة، ما تسبب في إصابة 9 فلسطينيين وتضرر 26 منزلاً. وسبق القصف الإسرائيلي لتلك المنطقة تحذيرات للسكان بالإخلاء وهي سابقة منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، ما تسبب في حالة من الذعر في صفوف الأهالي.

ووفق بيانات وزارة الصحة في غزة فقد ارتفعت حصيلة الضحايا منذ خرق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي إلى 850 شهيداً و2433 إصابة، إضافة إلى 770 حالة انتشال، أما الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، فقد بلغت 72 ألفاً و736 شهيداً، إلى جانب 172 ألفاً و535 إصابة.