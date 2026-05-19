شهيد وإصابات في قصف مركبة وسط غزة

- استشهد فلسطيني وأصيب أربعة آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في غزة، بينما شهد القطاع استهدافات أخرى، منها إطلاق النار على فلسطيني في مخيم جباليا وقصف تجمع في حي الشجاعية. - دمرت طائرات الاحتلال منزلاً في مخيم البريج بعد إخلاء السكان، مما أدى إلى حالة من الهلع والنزوح، وتسبب القصف في أضرار كبيرة بالممتلكات. - منذ بداية مايو، أصدر الاحتلال أوامر إخلاء متكررة لمنازل ومربعات سكنية، وبلغ إجمالي الشهداء منذ أكتوبر 880 شهيداً والإصابات 2,605.

استشهد فلسطيني وأصيب أربعة آخرون بجراح متفاوتة في قصف إسرائيلي استهدف مركبة وسط مدينة غزة الثلاثاء. وأفادت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد"، بأن مسيّرة إسرائيلية أطلقت صاروخاً واحداً على الأقل تجاه مركبة كانت تسير في شارع الشهداء وسط حي الرمال، ما تسبب في وقوع شهيد وإصابة آخرين.

وشهد القطاع استهدافات متنوعة، اليوم الثلاثاء، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار تجاه فلسطيني في مخيم جباليا شمالي القطاع، فيما أطلقت مسيّرة إسرائيلية النار تجاه تجمع للمواطنين في حي الشجاعية شرقي المدينة.

إلى ذلك، دمرت طائرات الاحتلال، مساء اليوم الثلاثاء، منزلاً في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع، بعد أن أخطرت بإخلاء المربع السكني الذي يتواجد به السكان. وأفادت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد"، أن اتصالاً ورد، في وقت متأخر من مساء الليلة، لأحد المواطنين في "بلوك 7" بمخيم البريج طلب فيه ضابط المخابرات بإخلاء المنطقة تمهيداً لقصف منزل يعود لعائلة أبو شمالة في المخيم.

وأشارت المصادر إلى أن طلب الإخلاء الإسرائيلي للمنزل والمربع السكني أحدث حالة من الهلع والخوف في صفوف السكان الذين غادروا المنطقة بصحبة أطفالهم إلى جانب كبار السن والسيدات، موضحة أن السكان نزحوا على الأقدام لمسافات طويلة. وفي أعقاب الإخلاء، أطلقت الطائرات الحربية عدة صواريخ تجاه المنزل ما تسبب في تدميره وإحداث أضرار بليغة في المنطقة والمنازل والممتلكات المجاورة نظراً لتقارب المنازل داخل مخيم البريج بشكل خاص والمخيمات بشكل عام. ووفق المصادر الميدانية لم تسجل إصابات في صفوف السكان نتيجة للقصف الجوي الإسرائيلي الذي طاول المنزل، فيما تمكن السكان من العودة لاحقاً للمنطقة التي تعرضت لأضرار ودمار كبير في أعقاب القصف الجوي.

وتعتبر هذه هي المرة الرابعة منذ بداية شهر مايو/ أيار التي يقوم بها الاحتلال بإصدار أوامر إخلاء لمنازل أو مربعات سكنية، إذ قصف الاحتلال منزلاً لعائلة الأضم في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين في الثامن من مايو الجاري، كما قصف أمس الاثنين منزلا ومربعا سكنيا في مخيم البريج، إلى جانب إخلاء أرض يتواجد بها نازحين في خانيونس جنوبي القطاع قبل قصفها.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، ظهر الثلاثاء، وصول جثامين 3 شهداء و3 إصابات إلى مشافي القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي 880 شهيداً، فيما بلغ ⁠إجمالي عدد الإصابات 2,605. كذلك أفادت الوزارة بأن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023 بلغت 72 ألفاً و772 شهيداً، في الوقت الذي وصل فيه العدد التراكمي للإصابات إلى 172 ألفاً و707 مصابين.