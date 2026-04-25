شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي غربي غزة

- تصعيد إسرائيلي في غزة أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في حي الشيخ رضوان، مع قصف مناطق أخرى مثل مخيم جباليا، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2025. - وزارة الصحة في غزة أعلنت عن استشهاد 17 فلسطينيًا خلال 48 ساعة، ليصل إجمالي الشهداء إلى 809 منذ الاتفاق، مع 2267 إصابة، بينهم كوادر شرطية وأطفال. - حركة حماس أدانت التصعيد الإسرائيلي واعتبرته فشلًا للوسطاء والمجتمع الدولي، مطالبة بتحرك فوري لحماية الفلسطينيين والضغط على إسرائيل للالتزام بالاتفاقات الدولية.

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجراح متفاوتة، من بينها حالات حرجة، مساء اليوم السبت، من جراء قصف مسيّرة إسرائيلية بصاروخين تجمعاً للفلسطينيين في شارع الجلاء بحي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية "العربي الجديد" بأن شهيداً نُقل إلى مجمع الشفاء الطبي، إلى جانب إصابتين بحالة حرجة للغاية، بعد أن قصفت مسيّرة إسرائيلية تجمعاً قرب مدرسة "الدحيان" في شارع الجلاء بمدينة غزة.

وأوضحت المصادر أن حالات أخرى أقل خطورة جرى نقلها إلى عيادة الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة بواسطة الطواقم الطبية، مشيرة إلى أن حالة الازدحام على الطريق أدت إلى ارتفاع عدد المصابين.

وللشهر الثاني على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حالة التصعيد في القطاع رغم الاتفاق المبرم بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أكتوبر/تشرين الأول 2025، بعد حرب الإبادة التي استمرت عامين ويومين.

وكانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية قد ذكرت في وقت سابق أن الإدارة الأميركية طلبت من إسرائيل تخفيف حدة الغارات على القطاع بهدف دفع مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وقد قبلت الأخيرة الطلب، إلا أنها لم تلتزم به وواصلت التصعيد خلال الفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق، أصيب ثلاثة فلسطينيين من بينهم طفل، السبت، في قصف نفذته مسيرة إسرائيلية قرب المسجد العمري بمخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمالي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية "العربي الجديد" بأن طواقم الإسعاف والطوارئ تمكنت من نقل إصابة لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات من جراء القصف الإسرائيلي الذي طاول المنطقة الواقعة في شارع السوق بمخيم جباليا إلى جانب إصابتين لفلسطينيين كانا على متن عربة. ووفقاً للمصادر الطبية، فإنه لم يُسجَّل شهداء في القصف الإسرائيلي، فيما راوحت الإصابات بين متوسطة إلى طفيفة حيث نقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إلى ذلك، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان اليوم السبت، بقتل عدد من الفلسطينيين أمس، إثر قصف سيارة كانت تقلهم جنوبي قطاع غزة، وذلك بعد ساعات من إعلان استشهاد ستة من الشرطة الفلسطينية بمدينة خانيونس. وادعى الجيش الإسرائيلي، في البيان، أن قواته رصدت، الجمعة، مركبة صغيرة بداخلها عدد من المسلحين جنوبي قطاع غزة، من دون تحديد رقم. وزعم أن ركاب المركبة كانوا "يروجون مخططاتٍ هجوميةً بشكل فوري ضد قوات الجيش الإسرائيلي العاملة في القطاع". وتابع: "فور رصدهم، تم استهداف المسلحين وقتلهم عبر غارة جوية بهدف إزالة التهديد المباشر".

ويعيش القطاع على وقع تصعيد إسرائيلي متصاعد حيث شهد يوم أمس الجمعة استشهاد 13 فلسطينياً، من بينهم كوادر شرطية وأطفال، في قصف طاول مدينة غزة وخانيونس إلى جانب منزل شمالي القطاع. وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت، اليوم السبت، تسجيل 17 شهيداً خلال الـ48 الساعة الماضية، فيما بلغ عدد الإصابات من جراء القصف الإسرائيلي الذي طاول مختلف مناطق القطاع 32 إصابة بجراح متفاوتة.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن إجمالي عدد الشهداء ارتفع منذ الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار إلى 809 شهداء فيما سُجّلت 2267 إصابة، إلى جانب انتشال 761 شهيداً، فيما بلغت الإحصائية التراكمية للشهداء نحو 72585. وبلغ عدد المصابين 172370.

وفي وقت سابق قالت حركة حماس في بيان: "إن تصعيد حكومة مجرم الحرب (بنيامين) نتنياهو وتيرة القصف والقتل في غزة يمثل فشلاً واضحاً لدور الوسطاء والضامنين والمجتمع الدولي في كبح آلة القتل الصهيونية الوحشية، وتقاعساً غير مبرر في الاضطلاع بالمسؤوليات تجاه وقف الجرائم المستمرة بحق شعبنا". وطالبت الحركة، في البيان، المجتمع الدولي وكل الدول والأطراف المعنية بالتحرك الفوري وحماية الفلسطينيين من مسلسل القتل اليومي الذي يتعرض له على يد جيش الاحتلال، والضغط على حكومة الاحتلال لتنفيذ تعهداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.