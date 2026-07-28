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شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

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غزة

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
28 يوليو 2026
خلال تشييع شهيد في غزة، 7 يوليو 2026 (أحمد حسب الله/ Getty)
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استشهد فلسطيني وأُصيب آخرون بجراح متفاوتة في استهدافين منفصلين شهدهما قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء. وقصفت مسيّرة إسرائيلية تجمعاً للمواطنين في منطقة بلاطة بمخيم النصيرات، وسط القطاع، ما أسفر عن وقوع تسعة مصابين وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، فيما جرى نقلهم إلى مستشفيي العودة وشهداء الأقصى في دير البلح.

وذكرت مصادر طبية وميدانية لـ"العربي الجديد"، أن أحد المصابين أعلن عن استشهاده بعد وقت من نقله إلى المستشفى نظراً لخطورة حالته الطبية. وبحسب المصادر، فإن القصف الإسرائيلي طاول تجمعاً للمواطنين في منطقة قريبة من إحدى نقاط شحن الهواتف في وسط القطاع، بالتزامن مع ازدحام في المنطقة، وهو ما أسفر عن وقوع هذا العدد من المصابين.

وفي وقت لاحق، قصفت مسيّرة إسرائيلية شقة سكنية في حي الرمال، وسط مدينة غزة، بدون إنذار مسبق، إذ أطلقت المسيّرة صاروخاً على الأقل. وأفادت مصادر ميدانية بنقل عدد من الإصابات إلى مستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة، حيث وصفت إحدى الإصابات بين متوسطة وخطيرة. وأوضحت المصادر أن المصابين هم سكان الشقة وعدد من المارة.

أطفال يجرّون أمتعة في مدينة غزة، 27 يوليو 2026 (علي جاد الله/الأناضول)
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وصباح الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية أربعة شهداء و14 مصاباً، جراء استمرار تداعيات العدوان. وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. وبيّنت الوزارة أنه منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1.207 شهداء، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3.914 إصابة، إضافة إلى تسجيل 803 حالات انتشال. وفي هذا السياق، أشارت إلى أن الحصيلة التراكمية منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73 ألفاً و333 شهيداً، و174 ألفاً و23 مصاباً.

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