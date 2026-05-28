شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوبي غزة

- استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية قرب مسجد الإمام الشافعي في حي الزيتون بغزة، مما أثار حالة من الهلع بين الأهالي. - ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 11 شهيداً منذ صباح اليوم، مع تركز الغارات في شمال القطاع ومدينة غزة، بينما لم تُسجل حالات استشهاد في الجنوب والوسط. - منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر، بلغ عدد الشهداء 72,819 شهيداً والمصابين 172,894، مع استمرار التصعيد رغم إعلان وقف إطلاق النار.

استشهد فلسطيني وأصيب آخرون من جراء قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية، مساء اليوم الخميس، قرب مسجد الإمام الشافعي في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة. وأفاد مصدر طبي "العربي الجديد" بأن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني نقلت الشهيد والمصابين إلى مستشفى السرايا الميداني، قبل نقل الشهيد إلى مجمع الشفاء الطبي.

وبحسب مصادر ميدانية، فقد أطلقت المسيّرة الإسرائيلية صاروخاً واحداً على الأقل، أعقبه تصاعد ألسنة النار والدخان من محيط المكان المستهدف، فيما تسبب القصف بحالة من الهلع والخوف بين الأهالي.

وذكرت مصادر طبية أن حصيلة الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة بلغت 11 شهيداً منذ صباح اليوم الخميس، تركزت غالبيتهم في مناطق شمال القطاع ومدينة غزة، فيما لم تُسجل أي حالات استشهاد في جنوب القطاع ووسطه.

وفي وقت سابق، أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة التقرير الإحصائي اليومي لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، موضحة أن مستشفيات غزة استقبلت خلال الساعات الـ48 الماضية 16 شهيداً و39 مصاباً. وأكدت الوزارة أنه منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفع عدد الشهداء إلى 922 شهيداً، فيما بلغ عدد المصابين 2786 إصابة، إلى جانب تسجيل 781 حالة انتشال. وبحسب الإحصائية التراكمية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتفع عدد الشهداء إلى 72 ألفاً و819 شهيداً، فيما بلغ إجمالي المصابين 172 ألفاً و894 إصابة.