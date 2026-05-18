شهيد وإصابات في قصف إسرائيلي شرق خانيونس جنوبيّ غزة

- شهدت غزة تصاعدًا في العنف مع قصف إسرائيلي أدى إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في خانيونس وجباليا، وسط استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. - قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف منازل في جباليا بعد تحذيرات بالإخلاء، مما أدى إلى نزوح السكان وخلق حالة من الفوضى والقلق، رغم عدم تسجيل إصابات. - منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، تدهورت الأوضاع الإنسانية بشكل كبير مع ارتفاع عدد الشهداء والإصابات، واستمرار القصف والتهديدات، مما يزيد من معاناة السكان.

استشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران بجراح متفاوتة في قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين قرب دوار بني سهيلا، شرق مدينة خانيونس جنوبيّ قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين. وأفادت مصادر ميدانية "العربي الجديد" بأن شهيداً وإصابات جرى انتشالهم بواسطة الطواقم الطبية نتيجة قيام مسيّرة إسرائيلية بإطلاق صاروخ واحد على الأقل باتجاه تجمّع للمواطنين في حي الرقب قرب دوار بني سهيلا شرقيّ محافظة خانيونس.

وأشارت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، إلى أنه جرى نقل الشهيد والمصابين إلى مستشفى ناصر الطبي، إذ يخضع المصابون للرعاية الصحية داخل المستشفى في حالة بين متوسطة وخطيرة.

وفي وقت سابق اليوم، أصيب عدد من الفلسطينيين بجراح مختلفة من جراء استهداف نفذته مسيّرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" طاول تجمعاً للفلسطينيين في مخيم جباليا للاجئين شمالي القطاع.

وأوضحت مصادر محلية أن المصابين جرى نقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي بواسطة الطواقم الطبية لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن المسيّرة الإسرائيلية قامت بإلقاء قنبلة مباشرةً باتجاه الفلسطينيين، ما تسبب في تسجيل إصابات متفاوتة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم، أن مستشفياتها استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء و40 إصابة من جرّاء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وبيّنت الوزارة أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بلغت 877 شهيداً، إضافة إلى 2,602 إصابة، فيما وصل عدد حالات الانتشال إلى 776 حالة، موكدة أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 72 ألفاً و769 شهيداً و172 ألفاً و704 إصابات، في ظل تواصل العمليات العسكرية وتدهور الأوضاع الإنسانية والصحية داخل القطاع.

الاحتلال يقصف منزلين غرب جباليا شمالي قطاع غزة

إلى ذلك، قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، بعدة صواريخ، منزلين يعودان لعائلتي الدقس والنمنم في منطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين شمالي قطاع غزة، في وقت متأخر من مساء اليوم الاثنين. وأفادت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد" بأن اتصالاً ورد من ضابط في المخابرات الإسرائيلية إلى أحد السكان في تلك المنطقة، طلب خلاله إخلاء المنازل ومخيم للنازحين قبيل عملية القصف بنحو نصف ساعة.

وأشارت المصادر إلى أن حالة من الفوضى والقلق عمّت صفوف السكان، ما تسبب بحركة نزوح كبيرة من المكان نتيجة التهديدات الإسرائيلية بقصف المربع السكني، الذي يضم منازل متضررة من حرب الإبادة، وخيماً للنازحين ومخيم "رحماء". وغادر السكان المنطقة بشكل سريع خشية التعرض للإصابة بفعل القصف الإسرائيلي للمكان، وانتشرت آلاف العائلات في الشوارع المتفرعة من المربع السكني، وسط أوضاع إنسانية صعبة وقاسية للغاية.

ووفق المصادر، فإنّ القصف الإسرائيلي الذي طاول المنزلين تسبب بإحداث أضرار كبيرة في المنطقة، على صعيد المنازل والممتلكات المجاورة، أو حتى خيام النازحين الذين يعانون من أوضاع صعبة بعد القصف الإسرائيلي. ولم تسجل الطواقم الصحية أي إصابات نتيجة القصف الإسرائيلي الذي طاول منطقة الفالوجا، إلا أن حالة من الهلع والخوف عمّت كبار السن والأطفال والنساء، في ظل عدم وجود مأوى للمئات من العائلات الفلسطينية في تلك المنطقة.

وتُعد هذه المرة الثانية خلال الأيام القليلة الماضية التي يصدر فيها الاحتلال أوامر بإخلاء منازل ومناطق في القطاع، إذ سبق أن أصدر الاحتلال قراراً بإخلاء أحد المنازل في مخيم الشاطئ للاجئين الفلسطينيين، وقام بقصفه، ما تسبب بتدمير عدد كبير من المنازل.

وبحسب مصادر في مستشفيات القطاع، فقد شهد اليوم الاثنين تسجيل شهيدَين منذ ساعات الصباح، أحدهما متأثراً بإصابة سابقة تعرض لها، والآخر خلال القصف الإسرائيلي الذي طاول تجمعاً للأهالي شرق خانيونس.