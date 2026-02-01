شهيد وإصابات في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

- استشهد لبناني وأصيب ثمانية آخرون في ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت بلدات جنوب لبنان، حيث أسفرت غارة على بلدة عبا عن شهيد وستة جرحى بينهم أطفال. - زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتيال مسؤول في حزب الله كان يعمل على إعادة تأهيل بنى تحتية عسكرية، بينما استهدفت غارات أخرى سيارات في قضاء النبطية وصيدا. - تأتي هذه الاعتداءات ضمن خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، بهدف فرض واقع ميداني جديد بذريعة استهداف بنى تحتية لحزب الله.

استشهد لبناني وأصيب ثمانية آخرون، اليوم الأحد، من جراء ثلاث غارات شنّها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، أن غارة للاحتلال استهدفت بلدة عبا في قضاء النبطية، أسفرت عن سقوط شهيد وإصابة ستة آخرين بجروح، بينهم ثلاثة أطفال.

وفي قضاء صيدا، أفادت المصادر الطبية بإصابة شخص بجروح إثر غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على بلدة قناريت. كما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن طائرة مسيّرة للاحتلال استهدفت سيارة في ساحة بلدة حاروف بقضاء النبطية، ما أدى إلى احتراقها وإصابة شخص كان بداخلها.

في المقابل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه تمكّن، اليوم الأحد، من اغتيال رئيس شعبة في قسم الهندسة التابع لحزب الله من جراء غارة على جنوب لبنان. وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أن "الشخص المستهدف كان يعمل على محاولة إعادة تأهيل بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة الدوير، والتخطيط لعمليات ضد القوات الإسرائيلية".

وأمس السبت، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية باستشهاد شخص إثر غارة إسرائيلية على سيارة جنوبي البلاد، فيما تحدث جيش الاحتلال عن مهاجمة عنصر من "حزب الله". وقالت الوكالة اللبنانية إن مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة من نوع "رابيد" عند أطراف بلدة رب ثلاثين بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان. وأضافت أن الغارة "أدّت إلى استشهاد شخص أثناء قيامه بأعمال صيانة على سطح أحد المنازل".

وتأتي هذه الاعتداءات في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين لبنان والاحتلال، والذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويسعى الاحتلال من خلال هذه الاستهدافات إلى فرض واقع ميداني جديد تحت ذريعة ضرب "بنى تحتية" تابعة لـ"حزب الله".

