شهيد وإصابات بقصف إسرائيلي شرقي غزة

- استشهد فلسطيني وأصيب آخرون بجروح متفاوتة في غارة إسرائيلية بطائرة مسيّرة استهدفت حي التفاح شمال شرقي غزة، مما أدى إلى حالة من الهلع ونقل المصابين إلى المستشفى. - تصاعدت الهجمات الإسرائيلية بالطائرات المسيّرة والمدفعية في غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وتدمير ممتلكات مدنية. - من المتوقع عقد جولة تفاوض جديدة في القاهرة بعد عيد الأضحى، حيث سترد حركة حماس على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تهديدات إسرائيلية بزيادة السيطرة على أراضي القطاع.

استشهد فلسطيني، مساء اليوم الجمعة، وأصيب عدد آخر بجروح متفاوتة، إثر غارة نفذتها طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة. وأفادت مصادر طبية وميدانية لـ"العربي الجديد" بأن طائرة استطلاع (مسيّرة) إسرائيلية قصفت مباشرة تجمعاً لمواطنين في محيط "ساحة الشوا" التاريخية وسط حي التفاح، ما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين في المكان، بينما أُصيب آخرون بجروح وصفت بين المتوسطة والخطيرة.

وبحسب شهود عيان، سادت حالة من الهلع في المنطقة عقب القصف، فيما هرعت طواقم الإسعاف والدفاع المدني إلى الموقع المستهدف، وعملت على نقل المصابين إلى المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" لتلقي العلاج، إلى جانب انتشال جثمان الشهيد. ويأتي هذا القصف في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أشهر، وسط تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية والأمنية في القطاع المحاصر.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية عبر الطائرات المسيّرة والمدفعية، لا سيما في أحياء شرق مدينة غزة ومخيمات الوسط، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى وتدمير ممتلكات مدنية. وفي وقت سابق، كشف مصدر فلسطيني مطلع لـ"العربي الجديد" عن جولة تفاوض جديدة ستشهدها العاصمة المصرية القاهرة بعد انقضاء عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث سيتوجه وفد من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" للرد على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

ويعيش القطاع على وقع تصعيد إسرائيلي كبير هو الأقوى منذ التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2025، وسط تهديدات أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برفع نسبة السيطرة على أراضي القطاع من 60% إلى 70% خلال الفترة المقبلة.