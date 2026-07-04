شهيد في قصف إسرائيلي على مدينة غزة وانتشال جثماني شهيدين شمالاً

- استشهد شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف دراجة هوائية في حي الزيتون بغزة، مما أدى إلى إصابة عدد من المارة ونقلهم إلى مجمع الشفاء الطبي. - انتشلت الطواقم الطبية جثماني شهيدين من بيت لاهيا شمالي القطاع، بعدما أعدمتهما قوات الاحتلال وتركتهما في العراء، وهما بلال حسين أبو ربيع وحمزة عماد حمدونة. - أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 16 شهيداً و16 إصابة إلى المستشفيات خلال 48 ساعة، وارتفاع حصيلة الشهداء منذ أكتوبر 2025 إلى 1,066 شهيداً و3,445 إصابة.

استشهد شاب فلسطيني، اليوم السبت، في قصف إسرائيلي نفذته مُسيّرة استهدف دراجة هوائية قرب مفترق عسقولة بحي الزيتون في مدينة غزة، فيما انتشلت الطواقم الطبية جثماني شهيدين من شمالي قطاع غزة بعدما فقدا قبل أيام.

وأغارت مُسيّرة إسرائيلية بصاروخ واحد على الأقل باتجاه دراجة هوائية، ما أدى إلى استشهاد الشاب محمد نجيب عاشور، الذي نقلته الطواقم الطبية إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، فيما كان جثمانه عبارة عن أشلاء. وفي الوقت نفسه، نقلت الطواقم الطبية عدداً من المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي، بعدما أسفر القصف الإسرائيلي عن إصابة عدد من المارة في المكان.

إلى ذلك، انتشلت الطواقم الطبية جثماني شهيدين من بيت لاهيا شمالي القطاع، بعدما أعدمتهما قوات الاحتلال عقب محاصرتهما قبل يومين، وتركت جثمانيهما في المكان، حيث نهشت الكلاب الضالة أجزاء منهما، وفقاً لمصادر محلية. ونقلت الطواقم الطبية الجثمانين إلى مجمع الشفاء الطبي، اليوم السبت، وقد تم التعرف عليهما، وهما: بلال حسين أبو ربيع (46 عاماً)، وحمزة عماد حمدونة (20 عاماً).

وصباح السبت، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 16 شهيداً و16 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ48 الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. وأوضحت الوزارة أن حصيلة الشهداء شملت 6 شهداء جدد، وشهيداً متأثراً بجراحه، إضافة إلى 9 شهداء جرى انتشالهم، بينهم شهيدان انتُشلا من تحت الأنقاض.

وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 1,066 شهيداً و3,445 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات انتشال الشهداء 797 حالة. وأشارت وزارة الصحة إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73,090 شهيداً و173,553 إصابة.