شهيد في غارتين إسرائيليتين على بلدة ياطر جنوبي لبنان

- استهدفت غارات إسرائيلية بلدة ياطر جنوبي لبنان، مما أدى إلى استشهاد لبناني وإصابة آخر، وتضرر عدد من المنازل في كفرشوبا بسبب القصف الإسرائيلي المستمر. - وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد على ضرورة نزع سلاح حزب الله لضمان عدم تهديد إسرائيل، مشيراً إلى أهمية تعزيز الحكومة اللبنانية لتحقيق هذا الهدف. - التصعيد الإسرائيلي يأتي وسط عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف الأعمال العدائية، حيث تواصل تنفيذ عمليات قصف وغارات شبه يومية، مما أسفر عن استشهاد 335 شخصاً وإصابة 973 آخرين.

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم الأحد، أن الجيش استهدف عنصراً من حزب الله في بلدة ياطر جنوبي لبنان، في ثاني غارة على المنطقة خلال ساعات. وفي السياق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة ياطر، قبل أن تعاود التحليق وتشن غارة أخرى استهدفت حي الكسار في البلدة ذاتها، وهو ما أدى إلى استشهاد لبناني وإصابة آخر، وفق بيان لوزارة الصحة اللبنانية.

وفي سياق الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على جنوب لبنان، ذكرت الوكالة أن عدداً من المنازل تضرر جراء رشقات بالأسلحة الثقيلة استهدفت بلدة كفرشوبا من مواقع إسرائيلية في منطقة رويسات العلم، فيما سقطت قذائف مدفعية في مزرعة بسطرة واقتصرت أضرارها على الماديات.

ويوم الجمعة الماضي، تطرّق وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى الوضع في لبنان، قائلاً إن "الهدف في لبنان هو ألا يمتلك حزب الله سلاحاً يمكن أن يشكل تهديداً لإسرائيل، وإذا سيطرت حكومة قوية على الدولة، فسيُنزع سلاح الحزب، ونحن نفعل كل ما في وسعنا لتعزيز الحكومة اللبنانية".

وأضاف روبيو أنه من الواضح للجميع "أن لا أحد يريد أن يكون حزب الله قادراً مرة أخرى على تهديد المنطقة". وشدد بالقول: "من الواضح أنه إذا هددوا إسرائيل فلن يكون هناك سلام، ولذلك نأمل أن تتقدم المحادثات بين لبنان وإسرائيل، وأنا لا أتحدث باسم حكومة إسرائيل، بل أكرر ما قالوه هم، وقد قالوا إنهم إذا شعروا بتهديد من حزب الله فسيتحركون للدفاع عن أنفسهم".

ويأتي التصعيد الإسرائيلي في وقت تؤكد فيه مصادر لبنانية أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، إذ تواصل قواتها تنفيذ عمليات قصف وتجريف وتفجير، وتشن غارات شبه يومية في جنوبي لبنان، مع استمرار وجودها في عدد من النقاط الحدودية. وبحسب معطيات لبنانية، أسفرت الغارات الإسرائيلية منذ بدء تنفيذ الاتفاق وحتى 27 من الشهر الماضي عن استشهاد 335 شخصاً وإصابة 973 آخرين.