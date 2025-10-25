شهيد في غارة بمسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة جنوبي لبنان

- تصاعد التوترات في جنوب لبنان: شهدت الفترة الأخيرة تصعيداً في الهجمات الإسرائيلية على لبنان، مع تنفيذ غارات جوية واستهداف سيارات، مما أدى إلى سقوط شهداء وزيادة المخاوف من توسع العدوان. - تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي: تشهد الأجواء الجنوبية تحليقاً كثيفاً للطيران المسير الإسرائيلي، مما يزيد من التوترات في المنطقة ويثير القلق بين السكان المحليين. - جهود لبنانية لاحتواء الأزمة: تكثف السلطات اللبنانية اتصالاتها ومشاوراتها لتجنب تصعيد أمني كارثي، مع التأكيد على أهمية التفاوض ودور لجنة الإشراف على وقف العمليات العدائية.

أفادت وسائل إعلام تابعة لحزب الله اللبناني، اليوم السبت، بسقوط شهيد جراء غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة حاروف جنوبي لبنان. في حين ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن مسيرة إسرائيلية نفذت قرابة الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم غارة جوية مستهدفة سيارة في محيط المدرسة الابتدائية على طريق حاروف - جبشيت.

إلى ذلك، قالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الأجواء الجنوبية في القطاع الغربي تشهد تحليقاً كثيفاً للطيران المسير الإسرائيلي في أجواء مدينة صور جنوب لبنان وعلى علو منخفض وصولاً إلى أجواء القاسمية وأبو الأسود شمال صور. وفي موازاة ذلك، أصدر الجيش اللبناني، اليوم السبت، بياناً جاء فيه: "بتاريخ 25 / 10 /2025، ما بين الساعة 13.00 والساعة 15.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة عيتا الشعب – بنت جبيل" جنوبي البلاد.

وأمس الجمعة، استهدف الاحتلال الإسرائيلي سيارة في بلدة تول في محافظة النبطية، جنوبيّ البلاد، ما أسفر عن سقوط شهيدين. كما نفذت مسيّرة إسرائيلية غارة على منطقة خلة العين بين بلدتي قعقعية الجسر وزوطر الشرقية في محافظة النبطية جنوبي لبنان، ما أسفر عن سقوط شهيد.

وشهدت الفترة الأخيرة، تصعيداً لافتاً في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي على لبنان وصل إلى حد تنفيذ أحزمة نارية في شرق وجنوب البلاد. وبعد غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، حذر الرئيس اللبناني جوزاف عون، من نقل تل أبيب نار غزة إلى بلاده. وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه مع حزب الله في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وتستمر في احتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب.

وعلى وقع التصعيد الإسرائيلي، تزداد المخاوف في لبنان من توسعة للعدوان، خصوصاً في ظل عدم وجود أي مؤشرات حالية للحلّ، ولا ضمانات دولية بوقف إسرائيل اعتداءاتها، علماً أن السلطات اللبنانية تكثف من اتصالاتها ومشاوراتها من أجل تلافي أي سيناريو أمني كارثي، ولتأكيد موقفها المؤيد للتفاوض، وأهمية دور لجنة الاشراف على وقف العمليات العدائية "ميكانيزم" في هذه المرحلة الحرجة.