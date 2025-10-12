شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة جنوبي لبنان

- استشهد شخص جراء غارة لطائرة مسيَّرة إسرائيلية على سيارة في بلدة قلاويه، بينما تواصل إسرائيل اعتداءاتها على جنوب لبنان، مستهدفة بنية حزب الله التحتية. - أصيب جندي من قوات "يونيفيل" بجروح طفيفة نتيجة قنبلة ألقتها مسيَّرة إسرائيلية قرب موقع أممي في كفركلا، مما يمثل انتهاكاً للقرار 1701 وتهديداً لسلامة جنود حفظ السلام. - اندلع حريق في خراج بلدة كفركلا، وأجبرت المسيَّرات الإسرائيلية عناصر الدفاع المدني على الانسحاب بسبب تحليقها المنخفض والمكثف فوق المنطقة.

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط شهيد، عصر أمس السبت، جراء غارة لطائرة مسيَّرة إسرائيلية على سيارة في بلدة قلاويه بقضاء بنت جبيل، فيما تتواصل اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأنّ مسيَّرة إسرائيلية نفذت عصر السبت غارة بصاروخ موجه مستهدفة سيارة قرب المدرسة الرسمية في حيّ الطبالة ببلدة قلاويه، ما أدى إلى سقوط شهيد. كذلك ألقت مسيَّرة إسرائيلية قنبلتين على جرافة في بلدة بليدا بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، وفق الوكالة. وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، اليوم الأحد، أنّ الغارة قتلت عنصراً من حزب الله كان يعمل على ترميم البنية التحتية العسكرية للحزب في جنوب لبنان. وادعى أنّه نفذ غارة جوية بطائرة مسيَّرة، أمس السبت، على مركبة بناء "يستخدمها حزب الله لاستعادة بنيته التحتية" في بلدة بليدا.

هذا وأصيب أحد جنود حفظ السلام من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "يونيفيل" بجروح طفيفة، أمس السبت، جراء إلقاء مسيَّرة إسرائيلية قنبلة بالقرب من موقع تابع للقوة الأممية في بلدة كفركلا. وقالت يونيفيل، في بيان، اليوم الأحد، إنّ جنود حفظ السلام رصدوا في وقت سابق طائرتين مسيَّرتين تحلقان في محيط الموقع قبل وقوع الانفجار. وهذا الهجوم هو الثاني من نوعه هذا الشهر الذي يستهدف جنود حفظ السلام بقنابل أطلقتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.



وأضاف البيان: "يمثل هذا الحادث انتهاكاً خطيراً جديداً للقرار 1701، واستخفافاً مقلقاً بسلامة جنود حفظ السلام الذين ينفذون مهامهم بموجب تفويض مجلس الأمن". ودعت يونيفيل جيش الاحتلال إلى "وقف جميع الهجمات على جنودها أو بالقرب منهم الذين يعملون من أجل تعزيز الاستقرار الذي التزمت كل من إسرائيل ولبنان بالحفاظ عليه".

من جهة أخرى، شب حريق هائل في خراج بلدة كفركلا، بالقرب من الحدود ومن المركز الإسرائيلي المستحدث على التلة المذكورة، جنوبي لبنان. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، أمس السبت، إنّ عناصر الدفاع المدني اللبناني توجهوا إلى الموقع، وبينما كانوا يعملون على إخماد الحريق، أجبرتهم مسيّرات إسرائيلية عدة على الانسحاب لتحليقها على مستوى منخفض جداً فوق رؤوسهم.

وتشهد أجواء جنوب لبنان تحليقاً مكثفاً للطيران المسيَّر وعلى مستوى منخفض، وتحديداً فوق قرى قضاء صور وفي أجواء المدينة، وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية اليوم الأحد.