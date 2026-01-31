شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

- استشهد لبناني في غارة إسرائيلية على بلدة رب ثلاثين، حيث كان يقوم بأعمال صيانة، بينما زعم جيش الاحتلال استهداف عنصر من حزب الله يعمل على ترميم بنية تحتية عسكرية. - تزامنت الغارة مع تحليق مكثف للطيران الإسرائيلي فوق مناطق لبنانية، بما في ذلك بيروت، واستمرار الاعتداءات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في نوفمبر 2024. - قائد الجيش اللبناني، العماد رودولف هيكل، يعتزم زيارة واشنطن لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة مع المسؤولين الأميركيين.

أفاد مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، باستشهاد لبناني إثر غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية عند أطراف بلدة رب ثلاثين في قضاء مرجعيون، جنوبي لبنان. وأوضح المركز أن الشخص المستهدف كان يقوم بأعمال صيانة على سطح أحد المنازل في المنطقة لحظة وقوع الغارة.

من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم عنصراً في حزب الله وقتله، بدعوى عمله على ترميم بنية تحتية عسكرية في منطقة مركبا جنوبي لبنان. وادعى جيش الاحتلال، في بيان، أن "تحركات العنصر المستهدف تشكل خرقاً للتفاهمات القائمة بين إسرائيل ولبنان"، مؤكداً استمراره في العمل لإزالة ما زعم أنها تهديدات موجهة ضد إسرائيل.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت، أمس الجمعة، باستشهاد لبناني في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة عند أطراف بلدة صدّيقين في قضاء صور. وتزامن هذا التصعيد مع تحليق مكثف لطيران الاحتلال على علو منخفض فوق مناطق لبنانية عدة، شملت أجواء العاصمة بيروت.

وتتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية منذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وذلك رغم الاتصالات المكثفة التي يجريها لبنان دولياً لوقف هذه الخروقات. وفي هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة "العربي الجديد" بأن قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل سيغادر نهاية الأسبوع الجاري إلى واشنطن، حيث ستكون الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة أحد المحاور الرئيسية لنقاشاته مع المسؤولين الأميركيين.