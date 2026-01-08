شهيد في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

- استشهد لبناني في غارة إسرائيلية على مركبة في قضاء صيدا، بينما زعم جيش الاحتلال أن الغارة رد على انتهاكات حزب الله لتفاهمات وقف إطلاق النار. - الجيش اللبناني يعلن تقدم خطته لحصر السلاح، مؤكداً التزامه بحفظ الأمن في جنوب نهر الليطاني، بينما يعتبر نتنياهو الجهود اللبنانية مشجعة لكنها غير كافية. - مصادر إسرائيلية تدعي أن حزب الله لم ينزع سلاحه جنوب الليطاني، ويواصل إعادة بناء قدراته، بينما تتركز عمليات الجيش اللبناني في مواقع مفتوحة.

أفادت وزراة الصحة اللبنانية باستشهاد لبناني في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة على طريق زيتا – بنعفول في قضاء صيدا، جنوبي لبنان. في المقابل، زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، أن الغارة جاءت "ردا على انتهاكات حزب الله المستمرة لتفاهمات وقف إطلاق النار".

وفي السياق، استهدفت مسيّرة لجيش الاحتلال، في وقت سابق اليوم، ورشة قيد الإنشاء في ساحة حسن بيك في بلدة الطيبة. كما نفذت قوات الاحتلال، قرابة الساعة الثانية إلا ربعا فجرا، عملية تفجير واسعة في بلدة حولا، أقدمت خلالها على نسف مبنى سكني مؤلف من ثلاث طبقات، ما أدى إلى دمار كبير في المكان.

وكان لبناني قد استشهد، أمس الأربعاء، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في بلدة جويا بقضاء صور، جنوبي البلاد. وأعلن جيش الاحتلال، في بيان، تنفيذ الغارة، زاعما أنها استهدفت "عنصرا في حزب الله". وفي بيان آخر صدر مساء أمس، قال جيش الاحتلال إنه "قتل عنصرا من وحدة الطيران التابعة لحزب الله"، مدعيا أنه "كان يشارك في إعادة بناء البنية التحتية العسكرية".

وتأتي هذه التطورات في وقت أعلن فيه الجيش اللبناني، اليوم الخميس، أن خطته لحصر السلاح دخلت مرحلة متقدمة، بعد "تحقيق أهداف المرحلة الأولى بشكل فعال وملموس على الأرض"، مؤكدا التزامه تولي المسؤولية الحصرية عن حفظ الأمن والاستقرار في لبنان، ولا سيما في منطقة جنوب نهر الليطاني. في المقابل، اعتبر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن الجهود اللبنانية لنزع السلاح "مشجعة، لكنها غير كافية بتاتا".

وأوضح الجيش اللبناني، في بيانه، أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح ركزت على توسيع الانتشار العسكري، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة على الأراضي التي أصبحت تحت سلطته في قطاع جنوب الليطاني، باستثناء الأراضي والمواقع التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي. وأشار إلى أن العمل "ما زال مستمرا إلى حين استكمال معالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى طلبات اتخاذ الإجراءات (RFAs)، بهدف تثبيت السيطرة ومنع الجماعات المسلحة من إعادة بناء قدراتها بشكل لا عودة عنه".

في المقابل، قالت مصادر أمنية إسرائيلية لإذاعة جيش الاحتلال إن حزب الله لم ينزع سلاحه جنوب نهر الليطاني، مدعية أنه لا يزال يحتفظ بعناصره ووسائل قتالية في المنطقة، ويواصل إعادة بناء قدراته. وفي ما يتعلق بدور الجيش اللبناني، نقلت الإذاعة عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن عمليات الجيش تتركز أساسا في مواقع عسكرية لحزب الله تقع في مناطق مفتوحة، وليس في ما وصفته بـ"مراكز الثقل" الأساسية للحزب.

