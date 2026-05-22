شهيد في رفح واستهداف مركبة شرطة خلال تأمين المساعدات شمال غزة

استشهد فلسطيني، صباح اليوم الجمعة، من جراء استهدافه بنيران طائرة مسيرة من نوع "كواد كابتر" تابعة لجيش الاحتلال في منطقة الشاكوش قرب الخط الأصفر شمال غربي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية "العربي الجديد" بأن المواطن رأفت عادل إبراهيم بريكة (42 عاماً)، وهو راعي أغنام، استشهد بعد إصابته في الاستهداف ونقله إلى مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس.

وفي مدينة غزة، استهدفت مسيرة إسرائيلية مركبة للشرطة الفلسطينية مقابل "بركس أبو سمك" بالقرب من دوار الصفطاوي شمال المدينة. وأفادت مصادر ميدانية "العربي الجديد" بأن المركبة كانت تشارك في تأمين وصول المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن الاستهداف أسفر عن إصابة واحدة فقط، كانت لأحد المارة في الشارع، فيما نجا عناصر الشرطة.

وذكرت المصادر أن المصاب نقل من المكان بواسطة مركبة "تكتك" لتقلي العلاج فيما وصفت حالته بالطفيفة، دون تسجيل إصابات أخرى.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة خانيونس وشمال رفح، تزامناً مع إطلاق آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقي خانيونس وجنوبيّها. ونفذ جيش الاحتلال عمليتي نسف شمال شرق خانيونس خلال ساعات الليل، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، واستهداف مناطق متفرقة فيه، بالتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية وصعوبات إيصال المساعدات إلى السكان. ويعيش القطاع على وقع تصعيد إسرائيلي وسط تعثر في مفاوضات وقف إطلاق النار المتعلقة بالانتقال إلى المرحلة الثانية.