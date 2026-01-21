شهيد بغارة إسرائيلية على سيارة في صيدا جنوبي لبنان

- استشهد مواطن لبناني في غارة إسرائيلية على سيارة في الزهراني، بينما زعم جيش الاحتلال استهداف عنصر من حزب الله، مع استمرار التوغلات الإسرائيلية في الجنوب اللبناني. - الرئيس اللبناني جوزاف عون يؤكد على حصر السلاح بيد الدولة، ويواجه انتقادات من مناصري حزب الله، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية وخرق اتفاق وقف إطلاق النار. - عون يشدد على سيطرة الجيش اللبناني على جنوب الليطاني، ويهدف لتحقيق الاستقرار الوطني وإعادة بناء لبنان على مستويات السيادة والأمن والإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية.

استشهد مواطن لبناني صباح اليوم الأربعاء بغارة نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي على سيارة في بلدة الزهراني قضاء صيدا جنوبي البلاد، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة، فيما زعم جيش الاحتلال، في بيان له، أنّ المستهدف عنصر في حزب الله.

وأمس الثلاثاء، عمد الاحتلال إلى تنفيذ تفجيرات عدة لمنازل في بلدتي كفركلا ومركبا قضاء مرجعيون، جنوبي البلاد، مع مواصلة توغلاته في بلدات على الشريط الحدودي، الأمر الذي دفع الجيش اللبناني إلى تثبيت نقاط تمركز جديدة له، وتكثيف انتشاره من أجل تأمين سلامة المواطنين والأراضي اللبنانية. واستهدف قصف مدفعي ليلاً منطقة هرمون في جنوب غرب بلدة يارون قضاء بنت جبيل، مع تسجيل تحليق مكثف لطيران الاحتلال على مستوى منخفض في الأجواء الجنوبية.

مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة الزهراني جنوبي لبنان pic.twitter.com/LphPOLRUmS — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 21, 2026

وأطلق الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمس الثلاثاء، سلسلة مواقف خلال استقباله السلك الدبلوماسي في إطار سياسة العهد لحصر السلاح بيد الدولة، الأمر الذي عرّضه لهجوم من قبل مناصري حزب الله، الذين يرفضون المسار المُتبع في ظلّ مواصلة إسرائيل اعتداءاتها اليومية على الأراضي اللبنانية وخرقها اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، واحتلالها مواقع في الجنوب، وأسرها لبنانيين.

وأكد عون أنه سيعمل "ليكون جنوب لبنان وحدودنا الدولية كلّها في عهدة قوانا المسلحة حصراً، ولنوقف نهائياً أي استدراج أو انزلاق في صراعات الآخرين على أرضنا"، مشدداً على أن "الجيش اللبناني والقوى المسلحة اللبنانية، باتت تسيطر وحدها على جنوب الليطاني عملانياً، وقد تولت مهام هائلة لجهة تنظيف مناطق شاسعة من أي سلاح غير شرعي من أي نوع أو تبعية كان، وقد أنجزنا ذلك، رغم كل الاستفزازات، ورغم استمرار الاعتداءات، ورغم التشكيك والتخوين والتجريح والتجني".

وشدد عون أيضاً على أننا "حققنا ما لم يعرفه لبنان منذ 40 عاماً"، مشيراً إلى أنه وضع لنفسه هدفاً أول مرحلياً، هو ضمان الاستقرار الوطني، والتحضير لعودة لبنان وعودة نهوضه الشامل، وذلك على أربعة مستويات: السيادة والأمن، إعادة تكوين إدارات الدولة، الإصلاحات العامة، وخصوصاً الاقتصادية والمالية والنقدية منها، واحترام الاستحقاقات الديمقراطية المتعلقة بإعادة تكوين السلطات الشرعية.