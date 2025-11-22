شهيد باستهداف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان

يواصل الاحتلال الإسرائيلي تصعيده العسكري باتجاه لبنان، حيث استهدفت مسيّرة إسرائيلية صباح اليوم السبت، سيارة في بلدة زوطر الشرقية جنوبي لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، بسقوط شهيد في الاستهداف. ويأتي هذا غداة إعلان وزارة الصحة اللبنانية سقوط شهيد في غارة إسرائيلية على سيارة في بلدة فرون بقضاء بنت جبيل، جنوبي لبنان، مساء الجمعة.

وأعلنت الوزارة أمس الجمعة، سقوط 331 شهيداً و945 جريحاً في الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك من 28 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ولغاية 20 نوفمبر الحالي. من جانبها، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - "يونيفيل"، الخميس، أنها سجلت أكثر من 7500 انتهاك جوي، ونحو 2500 انتهاك بري شمالي الخط الأزرق، جنوبي لبنان، كما وجدت ما يزيد عن 360 مخبأً متروكاً للأسلحة تمت إحالتها على الجيش اللبناني، وذلك منذ توقيع اتفاقية وقف العمليات العدائية العام الماضي، مشيرة إلى أنه يتم رفع التقارير عن كل هذه الانتهاكات إلى مجلس الأمن الدولي.

إلى ذلك، قال رئيس بعثة يونيفيل اللواء ديوداتو أبانيارا، بمناسبة الذكرى الثانية والثمانين لاستقلال لبنان، "تواصل اليونيفيل التزامها بدعم الجيش اللبناني، شريكنا في تعزيز الاستقرار في الجنوب. وتُعدّ إعادة الانتشار الكامل للجيش في مختلف مناطق الجنوب خطوة أساسية لبسط سلطة الدولة"، مشدداً في منشور عبر منصة إكس، على أنّ الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة أراضيه وسلامتها أمرٌ محوري للتقدّم في تنفيذ القرار 1701، وتهيئة الظروف لتحقيق استقرار دائم.

إن الاحترام التام لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه أمرٌ محوري للتقدّم في تنفيذ القرار 1701 وتهيئة الظروف لتحقيق استقرار دائم. pic.twitter.com/hcAiMFFmpa — UNIFIL Arabic (@UNIFILArabic) November 22, 2025

ويتعرّض لبنان لضغوط كبيرة في إطار تطبيق خطة حصرية السلاح، ولا سيما من الولايات المتحدة وخلفها إسرائيل، اللتين تسعيان للدفع باتجاه الإسراع في نزع سلاح حزب الله، والتشدد في تطبيق الخطة ميدانياً، بما في ذلك فرض تفتيش منازل السكان، بعكس إرادة الجيش. وأمس الجمعة، أطلق الرئيس اللبناني جوزاف عون، في كلمة له من الجنوب بمناسبة عيد الاستقلال، مبادرة تتألف من خمس نقاط لحلّ الأزمة مع إسرائيل، واضعاً إيّاها برسم كل العالم، وكلّ حريص على مساعدة لبنان في استتباب الأمن والاستقرار على الحدود وفي المنطقة، مؤكداً الجهوزية للمشاركة في مسار السلام ضمن قواعد واضحة، ضمنها انسحاب إسرائيل من لبنان، وعودة الأسرى، وترتيبات حدودية نهائية، تؤمّن استقراراً ثابتاً.

وسبق للرئيس اللبناني أن عرض التفاوض مع إسرائيل لإنهاء الاحتلال، بيد أنه لم يلقَ حتى اليوم أي ردّ عبر واشنطن على طرحه، وذلك في وقت يستمرّ جيش الاحتلال باعتداءاته على الأراضي اللبنانية، وتصعيد عملياته العسكرية، بضوء أخضر من واشنطن، وبضغط أميركي موازٍ أيضاً، من أجل دفع الدولة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله بأسرع وقتٍ ممكنٍ، ويواصل رفع مستوى تهديداته بشنّ حرب واسعة على لبنان بذريعة منع الحزب من إعادة بناء قوته العسكرية.