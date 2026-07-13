شهيد باستهداف الاحتلال دراجة نارية جنوبي غزة

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الاثنين، بقصف من طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدف دراجة نارية في حيّ تل الهوى جنوبي مدينة غزة. وقال شهود عيان إنّ الطواقم الطبية نقلت إلى مستشفى القدس بالحيّ أشلاء الشاب المستهدف، إضافة إلى عدد من الإصابات من المارة. وقبل ذلك، أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطيني متأثراً بجراحه التي أصيب بها باستهداف إسرائيلي قبل أيام عدة في مواصي خانيونس، جنوبي القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أنه وصل إلى مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 شهداء، بينهم شهيد متأثراً بإصابته، و32 مصاباً. وأوضحت الوزارة في الإحصاء اليومي، أنّ عدد الشهداء والمصابين بلغ منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 1108 شهداء، و3578 مصاباً، فيما بلغ عدد الجثامين التي جرى انتشالها 800. ولفتت إلى أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغت 73231 شهيداً و173686 مصاباً.

وأمس الأحد، استشهد 8 فلسطينيين، بينهم طفلة (9 سنوات)، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على قطاع غزة. وقال شهود عيان ومصادر طبية، إن أشلاء أربعة شهداء نُقلت إلى مستشفى القدس القريب، بالإضافة إلى الإصابات، جراء قصف استهدف مبنى في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة. وعقب القصف، تلقى مواطنون اتصالات من جيش الاحتلال الإسرائيلي تطالبهم بإخلاء المنطقة تمهيداً لاستهدافها.

أخبار 8 شهداء بينهم طفلة بقصف وإطلاق نار في غزة

وأضاف الشهود أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات إضافية على المنطقة بعد توجيه الإنذارات، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن القصف أسفر أيضاً عن إصابة فلسطينيَّين اثنين، إلى جانب اندلاع حريق في المكان.

وذكرت مصادر طبية أن نيراناً إسرائيلية استهدفت مخيماً في الجانب الشرقي من مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد الطفلة تالا أبو مطر (9 أعوام). ولاحقا، أفاد مراسل "العربي الجديد" بسقوط شهيد في قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة نازحين غرب مدينة خانيونس جنوبي القطاع.