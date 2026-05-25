شهيدتان إحداهما طفلة و17 مصاباً بقصف إسرائيلي على خانيونس

- قصف إسرائيلي على مخيم "غيث" بخانيونس: استشهدت الطفلة منة نبيل وامرأة، وأصيب 17 آخرون، معظمهم أطفال ونساء، جراء قصف مروحية أباتشي إسرائيلية، مما أدى لتدمير الخيام وإيقاع ضحايا بين النازحين. - الوضع الصحي في غزة: استقبلت مستشفيات القطاع 6 شهداء و8 مصابين خلال 24 ساعة، وبلغت حصيلة الحرب 72,797 شهيداً و172,821 مصاباً منذ أكتوبر 2023، مع استمرار تسجيل الشهداء والإصابات بعد وقف إطلاق النار. - تحذيرات من تدهور الأوضاع الإنسانية: حذّر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من تدهور الأوضاع المعيشية مع استمرار القصف، حيث دمرت قوات الاحتلال منازل ومربعات سكنية، خاصة في دير البلح ومخيَّمَي النصيرات والبريج.

استشهدت الطفلة منة نبيل أبو لبدة (6 سنوات) وامرأة تبلغ من العمر 31 عاماً، وأصيب 17 آخرون بجروح متفاوتة، بعضها خطر، مساء اليوم الاثنين، جراء قصف نفذته مروحية إسرائيلية على مخيم "غيث" للنازحين الفلسطينيين في منطقة شارع 5 غرب مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وأفادت مصادر ميدانية، لـ"العربي الجديد"، بأن مروحية إسرائيلية من طراز أباتشي حلقت على ارتفاع منخفض فوق مدينة خانيونس قبل أن تطلق صاروخين على الأقل باتجاه المخيّم، ما أدى إلى تدمير عدد من الخيام وإيقاع ضحايا ومصابين بين النازحين. وأضافت المصادر ذاتها أن غالبية المصابين من الأطفال، إلى جانب عدد من النساء، في ظل الكثافة السكانية العالية داخل المخيم الذي يؤوي مئات النازحين.

كما أوضح مصدر طبي في المستشفى الكويتي الميداني، لـ"العربي الجديد"، أن الإصابات نُقلت إلى مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ومستشفى ناصر، والمستشفى الكويتي الميداني، فيما عملت طواقم الإسعاف والهلال الأحمر على إخلاء الجرحى بعد القصف مباشرة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة أنّ مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6 شهداء، بينهم شهيد متأثر بجراحه، إضافة إلى 8 مصابين. ووفق التقرير الإحصائي اليومي للوزارة، ارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إلى 72,797 شهيداً و172,821 مصاباً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023. وأضافت الوزارة أنه منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025، سُجّل استشهاد 904 فلسطينيين وإصابة 2,713 آخرين، إضافة إلى انتشال 777 جثماناً من مناطق مختلفة في القطاع.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد حذّر من تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية في القطاع مع اقتراب العيد، في ظل استمرار عمليات القصف والتدمير الإسرائيلية. وخلال الأسبوع الأخير، دمرت قوات الاحتلال منازل ومربعات سكنية كاملة بعد إخلائها، فيما تركزت الهجمات في المنطقة الوسطى، ولا سيّما في دير البلح ومخيَّمَي النصيرات والبريج.