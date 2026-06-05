شهيدة و15 مصاباً بقصف الاحتلال خيمة نازحين في خانيونس

- استشهدت فتاة وأصيب 15 فلسطينياً في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة نازحين بخانيونس، وسط معاناة مئات الآلاف من الفلسطينيين في مراكز إيواء مؤقتة بسبب تدمير منازلهم. - تواصل القوات الإسرائيلية قصفها لمناطق مختلفة في قطاع غزة، بما في ذلك الساحل وشارع الشيماء ومخيم البريج، رغم اتفاق وقف إطلاق النار. - منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، استشهد 73 ألف فلسطيني وأصيب 173 ألفاً، مع تدمير 90% من البنية التحتية، واستمرار العدوان بعد وقف إطلاق النار.

استشهدت فتاة وأصيب 15 فلسطينيا، فجر الجمعة، بغارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. ونقلت وكالة الأناضول عن شهود عيان أن طائرة مروحية إسرائيلية استهدفت خيمة للنازحين في منطقة المواصي غربي خانيونس. كما قال مصدر طبي، لـ"الأناضول"، إن جثمان بشرى هاني البراهمة (18 عاما) وصل إلى "مستشفى ناصر"، إضافة إلى 15 مصابا جراء الغارة.

ويعيش مئات آلاف الفلسطينيين في خيام ومراكز إيواء مؤقتة بمختلف أنحاء قطاع غزة، بعدما دمرت حرب الإبادة الإسرائيلية منازلهم أو ألحقت بها أضرارا جسيمة، ما أجبرهم على النزوح المتكرر واللجوء إلى مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية.

وفي مدينة غزة، قصفت زوارق حربية إسرائيلية الساحل، فيما أطلقت آليات متمركزة شمالي القطاع نيرانها بكثافة باتجاه شارع الشيماء شمالي بيت لاهيا. كما استهدفت مدفعية إسرائيلية مناطق شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفق شهود عيان.

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ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد نحو 73 ألف فلسطيني وأصيب أكثر من 173 ألفا آخرين، إضافة إلى دمار واسع طاول 90% من البنية التحتية المدنية في القطاع. ورغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025، يواصل الاحتلال عدوانه، ما أسفر عن استشهاد 947 فلسطينياً وإصابة 2935 آخرين منذ الاتفاق.

(الأناضول، العربي الجديد)