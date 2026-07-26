شهيدان و7 مصابين بقصف الاحتلال مركبة في دير البلح

- استشهد فلسطينيان وأصيب سبعة آخرون في قصف إسرائيلي استهدف مركبة في دير البلح، مما أدى إلى تدميرها بالكامل واشتعال النيران فيها، وفقًا لمصادر ميدانية. - أعلنت وزارة الداخلية في غزة أن الشهيدين هما العقيد وائل اللداوي والرائد رامز أبو زريق، مؤكدة استهدافهما من قبل طائرات الاحتلال. - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 73,326 شهيدًا و173,997 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023، مع استمرار العمليات العسكرية واستهداف مناطق متفرقة.

استشهد فلسطينيان وأصيب سبعة آخرون، جراح بعضهم خطيرة، اليوم الأحد، إثر قصف نفذته طائرة إسرائيلية مسيّرة استهدف مركبة في منطقة البركة جنوبي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر ميدانية لـ"العربي الجديد"، بأن المسيّرة أطلقت ثلاثة صواريخ متتالية على المركبة أثناء سيرها في شارع البركة، أحد الشوارع الحيوية في مدينة دير البلح، ما أدى إلى تدميرها بالكامل واشتعال النيران فيها.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن طواقمها نقلت شهيدين وسبعة مصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، مشيرة إلى أن الإصابات تراوحت بين المتوسطة والخطيرة نتيجة شدة الانفجار والشظايا. وأكدت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى وصول جثمانَي الشهيدين وعدد من المصابين، لافتة إلى أن بعض الجرحى أُدخلوا مباشرة إلى غرف العمليات لتلقي العلاج، فيما تواصل الطواقم الطبية متابعة أوضاعهم الصحية.

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة أن الشهيدين هما العقيد وائل موسى اللداوي (44 عاماً)، مدير جهاز الأمن الداخلي في المحافظة الوسطى، والرائد رامز توفيق أبو زريق (49 عاماً)، مؤكدة أنهما استشهدا جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال واستهدف المركبة التي كانا يستقلانها في مدينة دير البلح.

وشهد أمس السبت تصعيداً إسرائيلياً مكثفاً، إذ شنّ الاحتلال غارات على مناطق عدة في قطاع غزة، فيما سجلت مستشفيات القطاع، حتى فجر اليوم الأحد، وصول ثمانية شهداء، بينهم اثنان شمالي القطاع، وشهيد في المنطقة الوسطى، وأربعة شهداء جنوبي القطاع، بحسب مصادر طبية.

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بدورها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، وصول تسعة شهداء و36 مصاباً إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي. وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن من بين الشهداء سبعة ارتقوا خلال الساعات الماضية، إضافة إلى شهيدين استشهدا متأثرين بإصابتيهما، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية. وأشارت إلى أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر ارتفعت إلى 1.200 شهيد و3.888 إصابة، إضافة إلى انتشال 803 جثامين. وأكدت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73.326 شهيداً و173.997 مصاباً، في ظل استمرار العمليات العسكرية واستهداف مناطق متفرقة من القطاع.