شهيدان و7 جرحى باستهداف سيارة ودراجة في جنوب لبنان

- شهد جنوب لبنان تصعيدًا عسكريًا إسرائيليًا باستخدام طائرات مسيّرة ودراجات نارية، مما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار مادية، وسط خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار ومحاولات دولية للتهدئة دون ضمانات. - دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى التفاوض كخيار وحيد، مشددًا على دعم المجتمع الدولي للبنان والضغط على إسرائيل للانسحاب، مع التركيز على الوحدة الوطنية والإصلاحات الحكومية. - أكد حزب الله على رفض المعادلة الإسرائيلية، مشددًا على المقاومة كوسيلة لحماية سيادة لبنان، مع التأكيد على الدفاع عن النفس والوطن.

استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية، اليوم الاثنين، سيارة على طريق الدوير الشرقية في قضاء النبطية جنوبي لبنان، ما أدى إلى سقوط شهيد وإصابة سبعة مواطنين بجروح، وذلك في حصيلة أولية صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية. كذلك، أسفرت الغارة عن تسجيل أضرار مادية في عددٍ من السيارات والمحال والمؤسسات التجارية. واستهدفت غارة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة عيتا الشعب جنوبي لبنان، لتؤكد وزارة الصحة أنها أدت إلى سقوط شهيد.

يأتي ذلك على وقع تصعيد إسرائيل عملياتها العسكرية على الأراضي اللبنانية، وتغييرها بعض المعادلات، خصوصاً منها تنفيذ غاراتها في أماكن سكنية ومكتظة بالسكان وقريبة من المدارس والمؤسسات والمحال التجارية، وقد أسفرت الاعتداءات التي طاولت البقاع والجنوب، في أقلّ من أسبوعين، عن استشهاد نحو 25 شخصاً وأكثر من عشرين جريحاً.

وفي إطار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، تعرّضت صباح اليوم أطراف مزرعة بسطرة ومنطقة عزراييل في أطراف بلدة كفرشوبا لإطلاق رصاص من موقع الرمثا الإسرائيلي، كما استهدف موقع السماقة الإسرائيلي الأطراف الجنوبية لبلدة كفرشوبا برشقات رشاشة متوسطة.

وشهد لبنان حراكاً خارجياً ناشطاً في الأيام الماضية من أجل المساعدة على تهدئة الوضع في ظل مخاوف من توسع رقعة العدوان، أبرزه كان أميركياً ومصرياً وألمانياً، بيد أن بيروت لم تحصل بعد على ضمانات بوقف الاعتداءات الإسرائيلية رغم الاتصالات المكثفة دولياً. وعلى العكس، لا يزال يتعرّض لبنان لتهديدات إسرائيلية وصلت إلى حدّ التهديد باستهداف بيروت، بذريعة منع حزب الله من إعادة بناء قوته، وكذلك ضغوط وتهديدات أميركية مباشرة ومبطنة، تصبّ كلها في ضرورة الإسراع بنزع سلاح حزب الله بحلول نهاية العام الجاري.

وأجرى الرئيس اللبناني جوزاف عون، صباح اليوم، لقاءاً مع منسّقة الأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت، تناول الأوضاع العامة في ضوء التطورات المتصلة بسبل معالجة الوضع في الجنوب، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاتصالات الجارية لإعادة الاستقرار إلى المنطقة، وذلك بحسب ما أفاد بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.

وقالت مصادر رئاسية لـ"العربي الجديد" إن "الرئيس عون أكد ضرورة دعم المجتمع الدولي موقفَ لبنان والتحرّك أكثر من أجل الضغط على إسرائيل لإيقاف اعتداءاتها سريعاً والانسحاب من النقاط التي تحتلها جنوباً لانطلاق مسار التفاوض، وتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره على الحدود في إطار تطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، مشدداً على أنّ لبنان لا يريد الحرب، وهو يقوم بتنفيذ تعهداته منذ اليوم الأول لاتفاق نوفمبر 2024".

عون: ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض

وشدد الرئيس اللبناني على أن "ليس أمام لبنان إلا خيار التفاوض، ففي السياسة، هناك ثلاث أدوات للعمل وهي الدبلوماسية والاقتصادية والحربية. فعندما لا تؤدي بنا الحرب إلى أي نتيجة، ما العمل؟ فنهاية كل حرب في مختلف دول العالم كانت التفاوض، والتفاوض لا يكون مع صديق أو حليف، بل مع عدو"، مؤكداً أن "لغة التفاوض أهم من لغة الحرب التي رأينا ماذا فعلت بنا، وكذلك اللغة الدبلوماسية التي نعتمدها جميعاً، من الرئيس (رئيس البرلمان) نبيه بري إلى الرئيس (رئيس الحكومة) نواف سلام".

وفي إطار لقاءاته اليوم الاثنين، قال عون: "أعيد وأكرر أن الوضع جيد، فالزيارة التي سيقوم بها البابا لاوون للبنان، والمؤتمرات الدولية فيه، ما هي إلا دليل عافية وازدهار واستقرار"، مشدداً على أن "هدفنا مصلحة لبنان وإنقاذه وإعادته ليلعب دوره الأساسي على الخريطة العربية والعالمية". وأضاف: "المطلوب منا جميعاً تحقيق المصلحة الوطنية، وقد رأينا إلى أين ذهبت بنا الانقسامات والصراعات الداخلية التي دمرت لبنان وأعادته إلى الوراء من دون أن يحقق أي طرف داخلي انتصارات". وأكد عون كذلك أن "لدى لبنان الكثير من الفرص علينا استغلالها، والأمور ليست صعبة والمسؤولية مشتركة، ويمكننا أن نصل إلى الهدف بسهولة وبسرعة عبر الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية التي تدمر البلد ودمرته من دون أي سبب"، على حد تعبيره.

على صعيدٍ ثانٍ، قال الرئيس اللبناني: "لا شك أن هناك صعوبات كثيرة في هذه المرحلة بالذات. فداخلياً، تعمل الحكومة ومنذ تشكيلها على تنفيذ الإصلاحات، والمؤشرات الاقتصادية جيدة جداً وحتى إن شركات الإحصاءات الدولية لاحظت أن هذه الحكومة استطاعت أن تحقق نقلة نوعية خلال فترة وجيزة لم تتمكن غيرها من الحكومات من تحقيقه منذ 20 عاماً، ونحن نتوقع أن تكون نسبة النمو حتى نهاية هذا العام 5%".

كذلك، لفت عون إلى أننا "في سنة انتخابات نيابية والجميع يريد أن يحقق إنجازات فيها حتى ولو كانت على حساب مصلحة الوطن. وأنا أقول لبعض من يعمل في السياسة أنتم تعملون في السياسة، بينما أنا لا أعمل في السياسة، بل أنا رجل دولة، والفرق واضح هنا، فالبعض يعتبر أن لبنان مُلكاً له ولكن أنا أعتبر نفسي مِلكاً للبنان، وانتخبت رئيساً للجمهورية وتوليت هذا الكرسي لأخدم الشعب اللبناني وليس لأُخدم".

وتابع عون: "بدأنا بمعالجة ملف العلاقات مع سورية وبدأت الأمور تصبح أكثر تبلوراً والنيات الجدية موجودة ومتبادلة. وقريباً سيتم تشكيل لجان مشتركة لحل مسألة ترسيم الحدود. وعدد كبير من النازحين السوريين بدأ بالعودة إلى بلاده وعلينا نحن اللبنانيين تحمل مسؤولية بعض الأمور في هذا المجال، لا سيما لناحية اليد العاملة السورية وتفضيلها على تلك اللبنانية، ما يشجع المواطنين السوريين على البقاء في لبنان."

مسؤول في حزب الله: المعادلة التي يحاول العدو أن يفرضها لن تستمر

وفي إطار المواقف السياسية الصادرة اليوم، قال عضو المجلس السياسي في حزب الله الوزير السابق محمود قماطي إن "المعادلة التي يحاول العدو الإسرائيلي أن يفرضها على لبنان لن تستمر وستتغيّر، ولن نسمح كلبنان وكدولة وكعلاقات ديبلوماسية وكجيش لبناني وكمقاومة أن تبقى هذه المعادلة فوق رؤوسنا وأن يبقى هذا العدوان مستمراً على أرضنا، وعلى الدولة أن تفي بما وعدت به وبما أخذته على عاتقها، أنها ستحرر الأرض والأسرى وتوقف الاستباحة وتبدأ بالإعمار".

وتساءل قماطي في بيان: "لماذا يريدون من لبنان أن يتفاوض مع العدو الإسرائيلي طالما أن هناك اتفاقاً موجوداً وإسرائيل تمتنع عن تنفيذ أي بند من بنوده منذ حوالي السنة، وبالتالي، على الدول الراعية للاتفاق أن تحققه وتنجزه وتضغط على العدو لينفذه، ثم نبحث لاحقاً في كل الأمور داخلياً ولبنانياً بالتعاون مع كل المسؤولين والرؤساء الثلاثة الآن وفي المستقبل، وعليه، فإننا في الوقت الذي نتمسك فيه بسلاحنا، فإننا نمد يدنا للتعاون والتفاهم داخلياً مع كل أفرقاء البلد وشركائنا في الوطن".

وأكد أننا "لم نبادر إلى أي قتال مع أحد لا في الداخل ولا في الخارج طول تاريخنا ووجودنا في هذه المنطقة، دائماً كنا ندافع عن أنفسنا وعن الوطن، وكل الطوائف تشهد أننا لم نقاتل ولم نعتدِ ولم نرتكب مجزرة بحق أحد، وإنما كانت المجازر ترتكب بحقنا، وكان القتل والاعتداء يقعان علينا في كل تاريخنا، وعندما أصبحنا أقوياء، باتوا يريدون أن ينزعوا منا هذه القوة، ليعيدونا إلى ما كنّا عليه، ولكن لن نعود إلى ذلك الوقت، لأن قوتنا هي قوة الوطن، وصمودنا هو صمود الوطن، وسيادتنا هي سيادة الوطن".

وختم قماطي: "ليس أمامنا إلا الصمود والتمسك بالمقاومة والسلاح والتعاون مع الداخل اللبناني بأقصى درجات التعاون، لكي نحمي بلدنا ووطننا، وليس لدينا من خيارات أخرى على الإطلاق، وما يحصل في غزة والمنطقة هو دروس وعِبر أنه من دون المقاومة تباد الشعوب، وتذل الأمم، وتهان الأوطان، فليس من خيار أمامنا إلّا التمسك بالمقاومة حتى لو أدى ذلك إلى استشهادنا جميعاً".