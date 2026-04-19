- استُشهد فلسطينيان وأُصيب أربعة آخرون في هجمات إسرائيلية متفرقة شمالي ووسط قطاع غزة، في خروقات مستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث استهدفت غارات جوية ومدفعية مناطق متعددة، منها خانيونس ومخيم النصيرات. - تواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث ارتكبت 2400 خرق شملت القتل والاعتقال والحصار، مما أدى إلى استشهاد 773 شخصاً وإصابة 2171 آخرين، وفقاً لوزارة الصحة في غزة. - يعاني القطاع الصحي في غزة من انهيار حاد، حيث تمكن 700 مريض فقط من مغادرة القطاع للعلاج، بينما ينتظر أكثر من 18 ألف مريض العلاج وسط نقص حاد في الأدوية والإمكانيات الطبية.

استُشهد فلسطينيان، اليوم الأحد، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما أُصيب أربعة آخرون في هجمات متفرقة شمالي ووسط قطاع غزة، في إطار الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين، بينهم طفل، جراء غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية على شارع صلاح الدين شرق مخيم النصيرات وسط القطاع، فيما استُشهد فلسطيني آخر بنيران آليات جيش الاحتلال التي استهدفت خيام نازحين في مخيم حلاوة شرقي جباليا شمالي غزة، كما أُصيب فتى (16 عاماً) بجروح خطيرة إثر استهدافه بطائرة مسيّرة في مدينة دير البلح، بالتزامن مع قصف مدفعي وجوي لمناطق متفرقة من القطاع، بينها خانيونس جنوباً ومناطق شرق المحافظة الوسطى.

ميدانياً، شنّت طائرات الاحتلال غارة جوية على المناطق الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الطيران المروحي شرقي المدينة، وإطلاق زوارق الاحتلال الحربية قذائفها ونيرانها تجاه ساحلها. كما أطلق الطيران المروحي نيرانه في أجواء مخيم البريج وسط القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الثلاثاء، إن إسرائيل ارتكبت 2400 خرق للاتفاق، شملت القتل والاعتقال والحصار والتجويع. ووفق وزارة الصحة في غزة، تبلغ حصيلة خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار 773 شهيداً و2171 مصاباً، إضافة إلى انتشال 761 شهيداً.

في سياق آخر، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن 700 مريض فقط تمكنوا من مغادرة قطاع غزة للعلاج في الخارج منذ فتح معبر رفح البري، مشدداً على أن الرقم ضئيل جداً مقارنة بحجم الكارثة الصحية. وأوضح أن أكثر من 18 ألف مريض مسجلون حالياً ضمن قوائم الانتظار، ويواجهون خطراً حقيقياً على حياتهم نتيجة نقص الإمكانيات الطبية، وانهيار المنظومة الصحية، وعدم توفر الأدوية التخصصية والعمليات الجراحية المعقدة داخل القطاع.