شهيدان وحصار على بيت فوريك عقب إصابة إسرائيلي بعملية طعن

- أصيب مستوطن إسرائيلي بجروح خطيرة في عملية طعن قرب مستوطنة "ألون موريه" شرقي نابلس، حيث قتل مستوطن آخر فلسطينيين يُزعم أنهما منفذا العملية، وفرض الجيش حصاراً على بلدة بيت فوريك. - اندلعت مواجهات في بيت فوريك بعد اعتداء مستوطنين بحماية الجيش الإسرائيلي، مما أدى إلى إصابات بين الفلسطينيين بالرصاص، حيث حاول الأهالي إخماد حريق أضرمه المستوطنون. - تعاملت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني مع إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أُصيب مستوطن إسرائيلي بجروح خطيرة، اليوم الخميس، في عملية طعن وقعت قرب مستوطنة "ألون موريه" المقامة على أراضي الفلسطينيين شرقي مدينة نابلس، فيما ذكر جيش الاحتلال، في بيان، أن مستوطناً آخر وجد في المكان قتل فلسطينيَّين يُزعم أنهما منفذا عملية الطعن قرب المستوطنة. كما فرض جيش الاحتلال حصاراً على بلدة بيت فوريك شرقي نابلس، بذريعة أن منفذي العملية من سكان البلدة.

وذكرت منظمة "إنقاذ بلا حدود" الإسرائيلية أن المستوطن، وهو في الخمسينيات من عمره، أصيب بطعنة في الصدر، ونُقل بمروحية عسكرية لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالخطيرة. وبحسب القناة 12 العبرية، اندلع حريق قرب بؤرة "ديرخ أفراهام" الاستيطانية المجاورة، وعندما وصل مستوطنون لإخماده تعرّض أحدهم للطعن.

وأُقيمت مستوطنة "ألون موريه" التي وقعت عملية العطن بالقرب منها، على أراضي قريتي دير الحطب وعزموط شرقي نابلس. وكان مستوطنون قد أقاموا، في 17 يوليو/تموز الجاري، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية عزموط، بمحاذاة المستوطنة، ضمن مساعي التوسع والاستيلاء على مزيد من أراضي القرية والقرى المجاورة.

إصابات في اعتداءات المستوطنين على بيت فوريك

في غضون ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين، ظهر اليوم الخميس، بجروح بالرصاص خلال اعتداء نفذه مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت فوريك شرقي نابلس. وقال مدير بلدية بيت فوريك أحمد نصاصرة، لـ"العربي الجديد"، إن إصابات وقعت بين المواطنين جراء إطلاق نار من المستوطنين وقوات الاحتلال في منطقة السهل بالبلدة، عقب محاولة الأهالي الوصول إلى أراضيهم التي أضرم المستوطنون النار فيها لإخمادها. وأوضح نصاصرة أن مواجهات اندلعت بين الأهالي والمستوطنين بعد محاولة المواطنين التصدي للاعتداء وإخماد الحريق، لافتاً إلى أن المستوطنين منعوا الأهالي من الوصول إلى إطفاء النيران، ما أدى إلى تصاعد المواجهات وإطلاق النار على المواطنين.

وأكد نصاصرة أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تعاملت مع إصابتين، فيما لا تزال هناك إصابات أخرى في المراكز الطبية داخل البلدة، إضافة إلى إصابات لم تتضح طبيعتها بعد، وبعض الحالات لا تزال محتجزة، ولم تتوفر معلومات كاملة بشأن وضعها. من جانبه، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه في نابلس تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في البطن خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت فوريك، وجرى نقلهما إلى المستشفى.