شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

- استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على قطاع غزة، حيث استهدفت قوات الاحتلال مناطق في بيت لاهيا وحي النصر، مما أدى إلى إصابات خطيرة ونقل المصابين إلى مجمع الشفاء الطبي لتلقي العلاج. - أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول 15 إصابة جديدة إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر إلى 1031 شهيداً، والإصابات إلى 3039. - يواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث يسيطر الجيش الإسرائيلي على 70% من مساحة غزة، وفق تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون اليوم الخميس في قصف إسرائيلي استهدف قطاع غرة، في أحدث خروقات وقف إطلاق النار. وبحسب ما ذكرت مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أطلقت النار على فلسطيني في منطقة بيت لاهيا شمالي القطاع، ما أسفر عن استشهاده، فيما أُعلِنَ استشهادُ شاب متأثراً بإصابته قبل عدة أيام.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين، بجراح وصفت إحداها بالخطيرة للغاية في قصف مسيّرة إسرائيلية في حي النصر غربي مدينة غزة. وبحسب ما ذكر مصدر طبي ميداني، فإن القصف الإسرائيلي استهدف مواطناً كان يسير قرب برج المجمع الإيطالي، ما أسفر عن إصابته بجروح إلى جانب عدد من المارة. وذكر المصدر أن الإصابات نقلت بواسطة سيارة مدنية إلى مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، لتلقي العلاج، فيما تخضع الإصابة الخطيرة للمتابعة الطبية في المستشفى.

في السياق ذاته، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، شهيدان بالإضافة إلى 15 إصابة جديدة جراء الاستهدافات الإسرائيلية وعمليات القصف. وبحسب الإحصائية اليومية للوزارة فقد بلغ إجمالي الشهداء منذ الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي 1031 شهيداً فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 3039 مصاباً. وذكرت الصحة أن الإحصائية التراكمية منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، بلغت 73 ألفاً و43 شهيداً، فيما بلغت حصيلة الإصابات 173 ألفاً و417 مصاباً.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، من خلال عمليات القصف اليومية وإطلاق النار التي تطاول الفلسطينيين في مختلف مناطق القطاع، وسط حالة من التعثر تعيشها مفاوضات الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ المبرم بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أقر الأربعاء، بأن الجيش يسيطر حالياً على نحو 70 % من مساحة قطاع غزة. وقال نتنياهو: "لو استمعنا إلى الدعوات الرافضة لدخول رفح، لما وصلنا اليوم إلى السيطرة على 70 % من أراضي غزة". وتعني تصريحات نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي بات يحتل نحو 255 كيلومتراً مربعاً من مساحة غزة البالغة إجمالاً 365 كيلومتراً مربعاً.