شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة

- استُشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون في غارات إسرائيلية على غزة، مستهدفةً عمالاً في حي الزيتون وتجمعات في الشيخ عجلين وخانيونس، مما أدى إلى تصاعد التوترات واستمرار الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار منذ أكتوبر 2025. - أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وصول شهيدين و22 إصابة إلى المستشفيات، لترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 إلى 72,553 شهيداً و172,296 جريحاً. - حركة حماس أجرت لقاءات في القاهرة مع وسطاء وفصائل فلسطينية لبحث تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، داعيةً إسرائيل للالتزام بالاتفاق لفتح حوار حول المرحلة الثانية.

استُشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون، اليوم الاثنين، إثر غارات إسرائيلية على مدينة غزة، ضمن الخروق اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر طبية وشهود عيان قولهم، إن قصفاً إسرائيلياً استهدف عمالاً في حي الزيتون شرق مدينة غزة، أثناء عملهم على تجهيز بئر مياه يتبع للبلدية، قرب منطقة مفترق دولة، ما أسفر عن وقوع شهيدين.

كما أصيب ثلاثة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منطقة الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة. وأفاد شهود عيان للوكالة، بأن الغارة استهدفت تجمعاً للمواطنين قرب دوار الـ17 في منطقة الشيخ عجلين. وجنوبي القطاع، ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة تجاه تجمّع للمواطنين في منطقة دوار أبو حميد وسط مدينة خانيونس، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات، وجرى نقلهم للمستشفى. وتزامنت الحادثة الأخيرة، مع إطلاق آليات الجيش نيران رشاشاتها صوب المناطق الشرقية لمدينة خانيونس.

من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحة في غزة، الاثنين، وصول شهيدين و22 إصابة إلى مشافي القطاع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الشهداء منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى 72 ألفاً و553، والجرحى إلى 172 ألفاً و296.

يأتي ذلك فيما كانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قد أعلنت، الأحد، أنها أجرت سلسلة لقاءات مع وسطاء وأطراف فلسطينية في القاهرة خلال الأسبوع الماضي، لبحث سبل استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، داعية إلى إلزام إسرائيل بتطبيق بنود المرحلة الأولى من الاتفاق، لإتاحة المجال للدخول في حوار جدي حول قضايا المرحلة الثانية. وقالت الحركة في بيان: "عقد وفد الحركة في القاهرة الأسبوع الماضي عدداً من اللقاءات والحوارات مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية، من أجل العمل على استكمال تطبيق بنود المرحلة الأولى بحسب ما ورد في اتفاق شرم الشيخ، حيث لم يلتزم الاحتلال الصهيوني بتطبيق معظم التزاماته فيه، بل واصل خروقه يومياً".