شهيدان وإصابات في قصف خيمة نازحين بمواصي خانيونس

- استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، بينهم ثلاثة أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في مخيم غيث بخانيونس، مما أدى إلى حالة من الذعر بين الأطفال وأضرار جسيمة في المخيم. - أعلنت وزارة الصحة في غزة استقبال أربعة شهداء و12 مصاباً خلال 24 ساعة، وارتفعت حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 إلى 1059 شهيداً و3429 مصاباً. - منذ السابع من أكتوبر 2023، بلغ عدد الشهداء 73074 والمصابين 173537، مع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، من بينهم ثلاثة أطفال، مساء الخميس، في قصف إسرائيلي طاول خيمة للنازحين في مخيم غيث بمواصي خانيونس، جنوبي قطاع غزة. وأطلقت مسيّرة إسرائيلية صاروخاً واحداً على الأقل على الخيمة، ما تسبب في استشهاد فلسطينيَّين وإصابة آخرين، غالبيتهم من الأطفال، في القصف، فيما تم نقل المصابين والشهداء إلى مجمع ناصر الطبي بخانيونس.

وتسبب القصف الإسرائيلي بأضرار جسيمة في المخيم الذي يضم عشرات الأسر الفلسطينية النازحة من مناطق عدة، غالبيتها من المناطق الشرقية لخانيونس ومدينة رفح المدمّرة بالكامل، فيما أحدث القصف حالة من الذعر والرعب في صفوف الأطفال. ووفق مصادر محلية، فقد تم التعرف إلى الشهيدين فور نقلهما، وهما محمود البريم، ويوسف أبو خاطر.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أربعة شهداء، بينهم شهيدان جرى انتشالهما، إلى جانب 12 مصاباً، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وأكدت الوزارة أن حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1059 شهيداً، و3429 مصاباً، إضافة إلى انتشال 788 شهيداً.

وبحسب الوزارة، فقد ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 73074 شهيداً و173537 مصاباً. ويعيش الفلسطينيون في غزة على وقع استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث يصادف يوم غد الجمعة مرور ألف يوم على حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأت يوم السابع من أكتوبر 2023.