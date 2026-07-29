شهيدان وإصابات في قصف إسرائيلي على حي الرمال ومخيم الشاطئ

- استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في هجومين منفصلين بطائرات مسيّرة إسرائيلية في غزة، حيث استهدفت الهجمات حي الرمال ومخيم بربرة، مما أدى إلى إصابات بين المدنيين، بينهم أطفال. - شنت طائرات الاحتلال غارتين على مخيم الشاطئ، مستهدفة منزلين، مما أدى إلى إصابة 9 فلسطينيين وتدمير واسع، ونزوح عشرات العائلات وسط ظروف إنسانية صعبة. - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وصول شهيدين و29 إصابة إلى المستشفيات، مع استمرار العدوان الإسرائيلي وزيادة معاناة المدنيين في القطاع.

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في استهدافين منفصلين، أحدهما في حي الرمال، وسط مدينة غزة، مساء اليوم الأربعاء، والآخر في مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة، نفذتهما طائرتان مسيّرتان. وفي مدينة غزة، أفادت مصادر طبية وميدانية "العربي الجديد" بأن مسيّرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين بالقرب من مذبح بالميرا في حي الرمال، غربي المدينة، ما أسفر عن استشهاد شاب وإصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال.

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وبحسب المصادر، نُقل الشهيد إلى مجمع الشفاء الطبي، فيما نُقلت الإصابات إلى المستشفى ذاته، وإلى مستشفى الهلال الأحمر الميداني في منطقة السرايا، وسط مدينة غزة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر محلية أنه جرى التعرف إلى هوية الشهيد، وهو أحمد معين الأنقر، وقد نُقل إلى مجمع الشفاء الطبي. وبالتزامن، استشهد فلسطيني وأصيب 12 آخرون في قصف نفذته مسيّرة إسرائيلية استهدف مخيم بربرة في محيط شارع 5 بمنطقة مواصي خانيونس، جنوبي القطاع.

وأفادت مصادر طبية بأن الشهيد نُقل بواسطة الطواقم الطبية إلى مجمع ناصر الطبي، غربي المدينة، إلى جانب عدد من المصابين جراء القصف الإسرائيلي الذي طاول المنطقة. وبحسب مصادر في مستشفيات قطاع غزة، شهد اليوم الأربعاء تسجيل ثلاثة شهداء جراء الغارات والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة. ووفق التوزيع الجغرافي، سُجل شهيد واحد في شمال قطاع غزة، فيما لم تُسجل أي حالات في المنطقة الوسطى، ووصل شهيدان إلى مستشفيات جنوب القطاع.

إصابات في قصف على مخيم الشاطئ

إلى ذلك، شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، غارتين منفصلتين استهدفتا منزلين في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة 9 فلسطينيين وإلحاق دمار واسع بالمنازل المحيطة، وسط موجة نزوح جديدة لعشرات العائلات. وأفادت مصادر ميدانية "العربي الجديد" بأن الغارة الأولى استهدفت منزلًا يعود لعائلة شامية في منطقة كرم مصلحة جنوبي مخيم الشاطئ، ما أسفر عن 7 إصابات، فيما استهدفت الغارة الثانية منزلًا لعائلة أبو شمالة قرب دوار القوقا في شمال المخيم، وأدت إلى إصابتين. وبحسب مصادر محلية، فإن منزل عائلة أبو شمالة يعود لعائلة زوجة الشهيد الصحافي ومراسل قناة الجزيرة مباشر محمد وشاح الذي اغتاله الاحتلال الإسرائيلي قبل نحو شهرين في قصف طاوله خلال وجوده داخل مركبته. في الأثناء، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، محمود بصل، إن قوات الاحتلال قصفت منزل عائلة شامية المكوّن من خمسة طوابق بصاروخين حربيين، رغم أنه كان مأهولًا، ما أدى إلى سقوط عدد من المصابين وإحداث أضرار جسيمة في ما لا يقل عن ستة مبانٍ سكنية مجاورة. وأضاف بصل، في تصريح صحافي عممه على وسائل الإعلام، أن الاستهدافين تسببا بدمار واسع داخل مخيم الشاطئ، وأجبرا عشرات العائلات على النزوح ليلًا من منازلها ومراكز الإيواء في ظروف إنسانية بالغة الصعوبة يعيشها القطاع. وأشار إلى أن هذه الهجمات تأتي في إطار استمرار الاحتلال في استهداف الأحياء السكنية وتدمير ما تبقى من المباني في قطاع غزة، بما يفاقم معاناة المدنيين ويعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع.

وصباح الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة وصول شهيدين و29 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، موضحة أن أحد الشهيدين هو شهيد جديد والآخر استشهد متأثراً بجراحه. وأكدت الوزارة أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار العدوان.

وأشارت إلى أنه منذ وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 1209 شهداء، فيما بلغ عدد المصابين 3943، إضافة إلى 803 حالات انتشال. ووفق الإحصائية التراكمية لوزارة الصحة، ارتفعت حصيلة العدوان على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,335 شهيداً و174,052 مصاباً.